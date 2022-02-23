15 кадров, которые доказывают, что мужская любовь не знает границ

На плечах мужчин лежит много обязанностей и проблем, и им часто приходится выглядеть суровыми и серьёзными. Но на самом деле, большинство сильной половины человечества всегда проявляет заботу и доброту, когда это только потребуется. Например, к животным. В этом посте вы увидите изображения, где нежность мужчин не остаётся без ответа.

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Папе тяжело, но он не может отказать нашему псу, и позволяет сидеть у себя на коленках 0 Источник:

Работник приюта для животных

Взаимная любовь 0 Источник:

Дедушка не бросил своего питомца во время пожара 0 Источник:

Трогательно

Терпение и любовь, и малыш научился плавать

Папа со своим лучшим другом 0 Источник:

Я встретил его в парке, он ранен. Видимо, он пойдёт со мной

Мой брат заменил малышу маму

Наш приятель с любимой уткой. Он сам её вырастил 0 Источник:

Они всегда спят рядом 0 Источник:

Она помогает мне расслабиться, после тяжёлого дня

Мы спасли этого парня из беды, и теперь подумываю взять его домой 0 Источник:

Они всегда вместе 0 Источник: