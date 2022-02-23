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15 кадров, которые доказывают, что мужская любовь не знает границ

15 кадров, которые доказывают, что мужская любовь не знает границ (10 фото + 6 видео)

Автор:
23 февраля 2022 22:10
Сообщество : Животные
Метки: Границ   домашние   животные   любовь   мужчины   не знает   нежность   
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На плечах мужчин лежит много обязанностей и проблем, и им часто приходится выглядеть суровыми и серьёзными. Но на самом деле, большинство сильной половины человечества всегда проявляет заботу и доброту, когда это только потребуется. Например, к животным. В этом посте вы увидите изображения, где нежность мужчин не остаётся без ответа.

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Метки: Границ   домашние   животные   любовь   мужчины   не знает   нежность   
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20k
shevanez 59 минут назад
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Youtube's Best Channel 24 минуты назад
Панина забыли.
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822
Трям 42 минуты назад
Когда моя сучка с щестью сиськами принесла 13 щенят, а акушерка двоих отбраковала в унитаз, то мы не позволили ей больше это делать, а я целый месяц ночевал в загоне с мамашей и щенками и с рук кормил половину.
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20k
иванов дмитрий 49 минут назад
по тому , что добро остается добром
в прошлом , будущем и настоящем.
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20k
shevanez 50 минут назад
Фото 2012 года. Хозяин каждый день носил своего больного пса к озеру, чтобы тот в воде мог поспать. Собака страдала болезнями суставов, и не могла ходить.
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