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Мужчине вернули кошелёк с деньгами, который он потерял 7 лет назад

Мужчине вернули кошелёк с деньгами, который он потерял 7 лет назад

Автор:
29 апреля 2022 14:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бумажник   вернул   доброе дело   добрый поступок   истории людей   история из жизни   потерянный кошелек   хорошие дела   
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Житель Манчестера (Великобритания) Энди Эванс был поражён до глубины души, когда получил по почте свой бумажник с наличными и банковскими картами. Он потерял его семь лет назад в такси и давно с ним попрощался. Но жизнь иногда подкидывает сюрпризы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бумажник   вернул   доброе дело   добрый поступок   истории людей   история из жизни   потерянный кошелек   хорошие дела   
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Сергей Шляхтов Полчаса назад
"Сейчас середина месяца Рамадан..." - мне кажется, что я несколько отстал от жизни.
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