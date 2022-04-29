Мужчине вернули кошелёк с деньгами, который он потерял 7 лет назад

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Житель Манчестера (Великобритания) Энди Эванс был поражён до глубины души, когда получил по почте свой бумажник с наличными и банковскими картами. Он потерял его семь лет назад в такси и давно с ним попрощался. Но жизнь иногда подкидывает сюрпризы!
В бумажнике, возвращённом Энди Эвансу, были его водительские права, банковские карты с истёкшим сроком действия и 134 фунта стерлингов наличными. Всё в точности так же, как в 2015 году, когда он потерял его в такси, возвращаясь после концерта.
А что, так бывает, да?
Он помнит, что после концерта поймал такси, а когда вышел из него, понял, что бумажника в кармане нет. Поскольку он понятия не имел, что это была за служба такси, он даже не пытался куда-то позвонить и спросить о пропаже.
И вот спустя 7 лет он получает по почте пакет со своим кошельком, совершенно нетронутым.
"Это просто безумие. Сначала я был совершенно сбит с толку, потому что уже сам успел забыть, как выглядел бумажник и что в нём было, — рассказал Энди. — Но потом до меня стало доходить".
И вот спустя 7 лет он получает по почте пакет со своим кошельком, совершенно нетронутым.
"Это просто безумие. Сначала я был совершенно сбит с толку, потому что уже сам успел забыть, как выглядел бумажник и что в нём было, — рассказал Энди. — Но потом до меня стало доходить".
В кошельке были водительские права Энди и несколько просроченных банковских карт
"Я просто не мог в это поверить. Я думал, что этого не может быть. Семь лет? Никто из тех, кому я говорил, тоже не может в это поверить".
"Я сразу же написал своему брату, так как он должен был одолжить мне денег на ночь, чтобы я мог остаться дома и продолжать веселиться, так что он вспомнил ту историю, и он тоже ошеломлён".
В бумажнике находились две двадцатифунтовые банкноты старого образца, которые всё ещё в ходу, и старые бумажные банкноты в пять и десять фунтов, а также старые монеты, которые придётся отнести в банк и обменять на новые.
Срок действия банковских карт истёк пять лет назад.
"Похоже, что бумажник всё это время лежал в такси, зажатый под сиденьем или что-то в этом роде", — предположил Энди.
"Я сразу же написал своему брату, так как он должен был одолжить мне денег на ночь, чтобы я мог остаться дома и продолжать веселиться, так что он вспомнил ту историю, и он тоже ошеломлён".
В бумажнике находились две двадцатифунтовые банкноты старого образца, которые всё ещё в ходу, и старые бумажные банкноты в пять и десять фунтов, а также старые монеты, которые придётся отнести в банк и обменять на новые.
Срок действия банковских карт истёк пять лет назад.
"Похоже, что бумажник всё это время лежал в такси, зажатый под сиденьем или что-то в этом роде", — предположил Энди.
Энди связался с таксистом, который вернул кошелёк, и тот предложил сделать пожертвование на благотворительность
"Это как история Робинзона Крузо или что-то в этом роде. Послание в бутылке возвращается спустя годы. Нарочно не придумаешь".
На посылке был указан адрес электронной почты. Энди написал по этому адресу, чтобы поблагодарить доброго человека за возврат бумажника, и предложил вознаграждение в качестве благодарности.
В ответе, подписанном манчестерским таксистом, говорилось: "Честно говоря, я возвращал его не для того, чтобы получить вашу награду, ваше предложение о покупке дизельного топлива просто вызвало у меня широкую улыбку. Сейчас середина месяца Рамадан, это прекрасное время для благотворительности. Давайте любое пожертвование, которое вы собирались мне сделать, передадим тем, кому в жизни повезло меньше".
По словам Энди, он очень хочет встретиться с этим таксистом, выпить кофе, пожать ему руку и сказать спасибо: "Он не обязан был делать то, что сделал. Он отправил мой бумажник специальной доставкой, потратив на это 8 фунтов из собственного кармана. То, что он сделал, достойно уважения".
На посылке был указан адрес электронной почты. Энди написал по этому адресу, чтобы поблагодарить доброго человека за возврат бумажника, и предложил вознаграждение в качестве благодарности.
В ответе, подписанном манчестерским таксистом, говорилось: "Честно говоря, я возвращал его не для того, чтобы получить вашу награду, ваше предложение о покупке дизельного топлива просто вызвало у меня широкую улыбку. Сейчас середина месяца Рамадан, это прекрасное время для благотворительности. Давайте любое пожертвование, которое вы собирались мне сделать, передадим тем, кому в жизни повезло меньше".
По словам Энди, он очень хочет встретиться с этим таксистом, выпить кофе, пожать ему руку и сказать спасибо: "Он не обязан был делать то, что сделал. Он отправил мой бумажник специальной доставкой, потратив на это 8 фунтов из собственного кармана. То, что он сделал, достойно уважения".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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