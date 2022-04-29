Мужчине вернули кошелёк с деньгами, который он потерял 7 лет назад

"Я просто не мог в это поверить. Я думал, что этого не может быть. Семь лет? Никто из тех, кому я говорил, тоже не может в это поверить".



"Я сразу же написал своему брату, так как он должен был одолжить мне денег на ночь, чтобы я мог остаться дома и продолжать веселиться, так что он вспомнил ту историю, и он тоже ошеломлён".



В бумажнике находились две двадцатифунтовые банкноты старого образца, которые всё ещё в ходу, и старые бумажные банкноты в пять и десять фунтов, а также старые монеты, которые придётся отнести в банк и обменять на новые.



Срок действия банковских карт истёк пять лет назад.



"Похоже, что бумажник всё это время лежал в такси, зажатый под сиденьем или что-то в этом роде", — предположил Энди.