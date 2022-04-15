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Мужчина выиграл в лотерею почти 300 миллионов долларов и пожертвовал их на спасение Земли

Мужчина выиграл в лотерею почти 300 миллионов долларов и пожертвовал их на спасение Земли (3 фото)

Автор:
15 апреля 2022 16:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   благотворительность   выигрыш в лотерею   крупный выигрыш   лотерея   молодец   пожертвование   хорошие дела   
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По сообщению французской газеты Le Parisien, в декабре 2020 года некий мужчина выиграл главный приз лотереи EuroMillions. Он получил около 300 миллионов долларов и пожертвовал почти все свои призовые фонду, занимающемуся защитой окружающей среды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   благотворительность   выигрыш в лотерею   крупный выигрыш   лотерея   молодец   пожертвование   хорошие дела   
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9  комментариев
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5k
ron Час назад
...рассказал, что мечтал выиграть джекпот исключительно для того, чтобы поддержать свой фонд.
===
то есть гениально ушел от налогов, и возможно, еще и премию за вклад в защиту природы получит)
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298
HalloFreeSpace 23 минуты назад
Я бы так не смог ...
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5k
Shtoppi 24 минуты назад
Бабки уже наверное разошлись по карманам "нужных" людей.
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1k
saturn Полчаса назад
Боже храни загнивающий запад:))
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−16
KENT 54 минуты назад
Хорошая попытка столото, но НЕТ!
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9k
Бритва Час назад
интересно, почему лотереи позволяют попадать огромным выигрышам в одни руки, а не делить те же 300 млн между сотней игроков? 300 тыс. долларов - это ведь тоже не мало.
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