Мужчина выиграл в лотерею почти 300 миллионов долларов и пожертвовал их на спасение Земли

506
3
По сообщению французской газеты Le Parisien, в декабре 2020 года некий мужчина выиграл главный приз лотереи EuroMillions. Он получил около 300 миллионов долларов и пожертвовал почти все свои призовые фонду, занимающемуся защитой окружающей среды.
Этот человек, известный по прозвищу Гай, рассказал, что мечтал выиграть джекпот исключительно для того, чтобы поддержать свой фонд. «Я играл только во время важных джекпотов с одной целью: посвятить большую часть этой суммы созданию фонда», — объяснил он в своём открытом письме.
В то время как большинство людей потратили бы деньги на спортивные автомобили, шикарные особняки и частные самолеты, анонимный мультимиллионер сказал, что ему все эти предметы роскоши не интересны.
В то время как большинство людей потратили бы деньги на спортивные автомобили, шикарные особняки и частные самолеты, анонимный мультимиллионер сказал, что ему все эти предметы роскоши не интересны.
Вместо этого он хочет использовать деньги для «защиты и возрождения лесов, сохранения и восстановления биоразнообразия и поддержки семейных опекунов».
Гай также добавил: «В течение своей жизни я был свидетелем непрерывного движения грузовиков с деревьями, срубленными в лесах Буркина-Фасо, в Кот-д’Ивуаре. Этот «балет грузовиков» сильно меня задевал и возмущал».
Гай подтвердил, что передал почти весь выигрыш в основанный им фонд Anyama. Аньяма — это название ивуарийского города недалеко от Абиджана, где он когда-то жил. Он предпочитает отдать деньги на благое дело и жить спокойно.
Гай также добавил: «В течение своей жизни я был свидетелем непрерывного движения грузовиков с деревьями, срубленными в лесах Буркина-Фасо, в Кот-д’Ивуаре. Этот «балет грузовиков» сильно меня задевал и возмущал».
Гай подтвердил, что передал почти весь выигрыш в основанный им фонд Anyama. Аньяма — это название ивуарийского города недалеко от Абиджана, где он когда-то жил. Он предпочитает отдать деньги на благое дело и жить спокойно.
Хотя победители нередко проявляют щедрость и делают пожертвования какой-либо организации, лотерейная компания Française des Jeux, где Гай приобрёл выигрышный билет, отметила, что в их истории это самая крупная сумма, направленная на благородное дело.
Похожая история была в 2013 году в Канаде, когда мужчина выиграл 40 миллионов долларов и пожертвовал все деньги в фонды борьбы с раком в честь своей покойной жены, которая умерла от этой болезни.
Такие поступки, несомненно, вызывают большое уважение.
Похожая история была в 2013 году в Канаде, когда мужчина выиграл 40 миллионов долларов и пожертвовал все деньги в фонды борьбы с раком в честь своей покойной жены, которая умерла от этой болезни.
Такие поступки, несомненно, вызывают большое уважение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Житель Сиднея выиграл 20 миллионов долларов в лотерею
- Американец чуть не лишился лотерейного билета с выигрышем в миллион долларов
- Житель Каролины во второй раз сорвал джек-пот в лотерее
- Памятники, разрушенные активистами, восстановят за счет Трампа
- Врач собирает цветы на свадьбах незнакомцев, чтобы подарить их пациентам
Метки: Ynews благотворительность выигрыш в лотерею крупный выигрыш лотерея молодец пожертвование хорошие дела
30
Понравилось30
Новости партнёров
===
то есть гениально ушел от налогов, и возможно, еще и премию за вклад в защиту природы получит)
Только Вам они не интересны.