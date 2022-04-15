Мужчина выиграл в лотерею почти 300 миллионов долларов и пожертвовал их на спасение Земли

Вместо этого он хочет использовать деньги для «защиты и возрождения лесов, сохранения и восстановления биоразнообразия и поддержки семейных опекунов».



Гай также добавил: «В течение своей жизни я был свидетелем непрерывного движения грузовиков с деревьями, срубленными в лесах Буркина-Фасо, в Кот-д’Ивуаре. Этот «балет грузовиков» сильно меня задевал и возмущал».



Гай подтвердил, что передал почти весь выигрыш в основанный им фонд Anyama. Аньяма — это название ивуарийского города недалеко от Абиджана, где он когда-то жил. Он предпочитает отдать деньги на благое дело и жить спокойно.