Тисё Такаока - девятипалая гейша

Вскоре Тисё влюбилась в некоего Отомине, который был известным плейбоем и состоятельным торговцем одеждой в районе Хигаси. Тогда ей было 15 лет. Она сбежала с ним в Беппу Онсэн. Отомине расстался с ней после того, как нашел фотографию актера кабуки в ее ручном зеркале. Она отрезала себе мизинец бритвой и отдала его Отомине в знак своей верности ему. Она не смогла остаться в Осаке после скандала, и ее взяла под опеку Киёка, гейша из Токио, которая была любовницей лорда Такэтаро Гото. К тому времени Тисё была в долгах, одолжив у разных людей большую сумму в 3000 иен. Известие о том, что ее младший брат сгорел заживо в пожаре за день до ее дебюта привело ее к депрессии. Но вскоре она взяла себя в руки. Вскоре она вновь стала очень популярной гейшей, ее внимания искали многие мужчины. Она начала продавать свои фотографии, которые быстро стали популярны и приносили ей немало денег. Некоторые мужчины незаконно копировали и продавали их, и Тисё активно боролась с нарушением своих коммерческих прав.