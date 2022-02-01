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Тисё Такаока - девятипалая гейша

Тисё Такаока - девятипалая гейша (21 фото)

Автор:
01 февраля 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Япония   гейша   интересно   истории людей   история   монахиня   необычно   такаока   
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Тисё Такаока была гейшей, а позже стала буддийской монахиней. Она носила псевдонимы Чиёха и Теруха, а ее настоящее имя было Тацуко Такаока. Она прославилась своей лучезарной красотой и тем, что отрезала себе палец ради возлюбленного.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   гейша   интересно   истории людей   история   монахиня   необычно   такаока   
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