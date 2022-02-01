Тисё Такаока - девятипалая гейша

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Тисё Такаока была гейшей, а позже стала буддийской монахиней. Она носила псевдонимы Чиёха и Теруха, а ее настоящее имя было Тацуко Такаока. Она прославилась своей лучезарной красотой и тем, что отрезала себе палец ради возлюбленного.
Тисё родилась в 1896 году в префектуре Нара, но ее родители зарегистрировали ее рождение в мэрии Осаки. Ее мать, Ода Цуру, умерла, когда ей было два года. Историки предполагают, что Цуру сбежала из дома. Ее бабушка вырастила Тисё, а когда ей было семь лет, она начала работать официанткой в чайной своей тети. Когда ей было 12 лет, отец продал ее, отправив к Оуме Цудзи, куртизанке и наложнице актера кабуки Оноэ Кикугоро V. В 14 лет Тисё дебютировала как Чиёха. Благодаря своей необычной красоте она стала популярной.
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Вскоре Тисё влюбилась в некоего Отомине, который был известным плейбоем и состоятельным торговцем одеждой в районе Хигаси. Тогда ей было 15 лет. Она сбежала с ним в Беппу Онсэн. Отомине расстался с ней после того, как нашел фотографию актера кабуки в ее ручном зеркале. Она отрезала себе мизинец бритвой и отдала его Отомине в знак своей верности ему. Она не смогла остаться в Осаке после скандала, и ее взяла под опеку Киёка, гейша из Токио, которая была любовницей лорда Такэтаро Гото. К тому времени Тисё была в долгах, одолжив у разных людей большую сумму в 3000 иен. Известие о том, что ее младший брат сгорел заживо в пожаре за день до ее дебюта привело ее к депрессии. Но вскоре она взяла себя в руки. Вскоре она вновь стала очень популярной гейшей, ее внимания искали многие мужчины. Она начала продавать свои фотографии, которые быстро стали популярны и приносили ей немало денег. Некоторые мужчины незаконно копировали и продавали их, и Тисё активно боролась с нарушением своих коммерческих прав.
Будучи гейшей, Тисё отличалась скромным поведением и много училась. Прочитав множество книг, она выучилась искусству каллиграфии и позже сама стала писать. В 1919 году Тисё вышла замуж за Суэзо Ода, биржевого игрока и начинающего деятеля кинематографа. Они вместе путешествовали по Соединенным Штатам. Изучая английский в течение восьми месяцев, Тисё жила в общежитии женской школы. По возвращении домой ее поведение в США привело к напряженности в ее браке. Мужу не понравилось ее желание учиться. Из-за скандалов она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего они развелись.
После возвращения домой она работала гейшей. Под именем Теруха Ода она снялась в фильме Сиро Накагавы 1923 года «Ай но тобира» («Врата любви»). Позже она снова вышла замуж и открыла бар в Осаке вместе с мужем-врачом. Ее первая автобиография под названием "Теруха Занге" была опубликована в 1928 году. В 39 лет она стала буддийской монахиней в Храме Кумэ, называя себя Тисё. Позднее она отправилась в разрушенный храм Гиодзи в Киото и восстановила его. Он стал убежищем для женщин в трудной жизненной ситуации. Тисё до конца жизни оставалась его настоятельницей и умерла 22 октября 1994 года в возрасте 98 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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