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Люди и лица

Люди и лица

Автор:
28 апреля 2022 23:31
Метки: звезды   знаменитости   лица   люди   фото   
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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Источник:

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