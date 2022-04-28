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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Гэри Андерсон, парень, который в возрасте 23 лет разработал логотип переработки для конкурса в 1970 году
24.
Создатели «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин и Светозар Русаков за раздачей автографов берлинским поклонникам. 1978 год
26.
Создатели сериала "Симпсоны" Мэтт Гроунинг, Джеймс Брукс и Сэм Саймон вместе с героями мультика, 1990 год
32.
Эми Ли из группы Evanescence перед тем, как отправиться в школу со своей коробкой для завтрака, 1995 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: звезды знаменитости лица люди фото
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