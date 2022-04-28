Женщина подобрала дикого бельчонка и построила ему джунгли в своем доме

«Вырос на природе, был отпущен на волю, но продолжает возвращаться ко мне» — вот как Пэтти Робинсон из Бостона представляет своим подписчикам бельчонка по кличке Банк, на которого она случайно наткнулась в своем саду.
Дружба между Пэтти и ее маленьким лесным другом началась с того, что она заметила зверька в своем саду, выглянув из окна кухни. Из любопытства женщина вышла на улицу, чтобы разобраться, и поняла, что перед ней еще совсем детеныш — бельчонок еще даже не открыл глаза. Пэтти проходила вокруг дома около 45 минут в поисках мамы бельчонка или его братьев и сестер, но так никого и не нашла. Тогда она поняла, что обязана помочь очаровательному зверьку, вырастить его и в конечном итоге выпустить на волю. Однако теперь Банк не хочет уходить и наслаждается компанией своей спасительницы.
«Когда я впервые взяла его в руки, он просто в них растаял. Я сунула его в карман и сказала: «Вот ты и в койке». Вот как я придумала ему имя [bunk — койка, двухъярусная кровать]. Я сказала: «Ну, думаю, придется назвать тебя Банком». Я подумала: ну насколько сложно может быть вырастить белку дома? Я, конечно, поискала информацию в интернете; что-то было правдой, что-то нет».
Пэтти рассказала, что она в принципе всегда помогала людям. «Моя работа заключалась в том, чтобы помогать людям, и я приемный родитель. Я вырастила черного дрозда и отпустила его на волю».
«На самом деле, я отпускала Банка на волю — его не было пять дней. Он вернулся напуганный, рычал. Я попробовала еще три раза, и он просто отказался уходить. Из белок не получаются хорошие домашние животные. От них сплошной бардак, на содержание уходит много денег, они могут кусаться, им нужна отдельная комната и т. д. Но он не уходил, и я не собиралась отказываться от него!».
Чтобы жизнь Банка в неволе была максимально веселой и комфортной, Пэтти решила превратить свой дом в «беличью игровую площадку». Она построила несколько пандусов, домик на дереве, скульптуру из дерева и скворечники, чтобы Банк мог спокойно бегать, не травмируя себя.
«Поскольку Банк повредил лапу, я построила для него пандусы и установила трубы, чтобы он мог безопасно бегать по комнате. Я художник, поэтому построить для него домик на дереве и скульптуру из его любимых пород дерева было для меня сплошным удовольствием».
«Я построила ему скворечники, построила ему гнездо. Что-то из этого он использует, а от некоторых отказывается. Комната Банка принадлежит ему — это не моя, а его комната. Я не могу в ней ничего поменять. Если я хожу по его комнате, он следует за мной и следит, чтобы я ничего не поменяла. Я могу добавить что-нибудь маленькое в его комнату без его ведома, и он быстро это заметит. Я построила ему и клетку. Дверь в этой клетке никогда не закрывается. Белки не должны жить в клетке».
«Банк ласковый, любит обниматься, и мы с ним очень-очень близки», — говорит Пэтти.
Пэтти поделилась, что все, что ей говорили о белках в детстве, оказалось неправдой. «Белки едят не только одни желуди. Они едят много разных овощей и фруктов. Белки не переносят бешенство; они даже не могут заболеть бешенством. Белки более общительны, чем люди. Они прекрасные строители и ежегодно сажают тысячи деревьев. Они очень ориентированы на семью».
Хотя Банк в любую секунду может уйти, он предпочитает жить вместе с Пэтти в ее доме, похожем на джунгли.
«Любить белку — это прекрасно, быть любимой белкой — это благословение! Я не знаю, кто больше помогает друг другу с каждым днем — он, я или мы оба. Он делает меня лучше. Он научил меня быть ближе к природе. Мы не обмениваемся словами, но мы понимаем друг друга. Люди и белки гораздо более связаны, чем думают люди».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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