Женщина подобрала дикого бельчонка и построила ему джунгли в своем доме

«Когда я впервые взяла его в руки, он просто в них растаял. Я сунула его в карман и сказала: «Вот ты и в койке». Вот как я придумала ему имя [bunk — койка, двухъярусная кровать]. Я сказала: «Ну, думаю, придется назвать тебя Банком». Я подумала: ну насколько сложно может быть вырастить белку дома? Я, конечно, поискала информацию в интернете; что-то было правдой, что-то нет».

Пэтти рассказала, что она в принципе всегда помогала людям. «Моя работа заключалась в том, чтобы помогать людям, и я приемный родитель. Я вырастила черного дрозда и отпустила его на волю».