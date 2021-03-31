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Женщина нашла на улице маленького зверька без родителей и решила ему помочь

Женщина нашла на улице маленького зверька без родителей и решила ему помочь (10 фото)

Автор:
31 марта 2021 08:17
Сообщество : Животные
Метки: белка   бельчонок   животные   забота   милота   помощь   фото   
1721
10

Пока одни люди берут питомцев из приютов или обращаются к заводчикам, другие находят своих будущих любимцев прямо у себя под ногами.

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Метки: белка   бельчонок   животные   забота   милота   помощь   фото   
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17k
Anna Час назад
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2k
Ivan 15 минут назад
Вы когда нибудь слышали, как белки матерятся? Было дело поздней весной. Гуляем мы с семьей по парку, смотрим, как белочки с дерева на дерево ловко прыгают. И тут, в один из таких прыжков белке попадается сухая ветка. Хрясь, и она летит на землю. Удар был глухим, меня проняло. Но белку это не удивляет, бывало. Вскакивает, отряхивается, смотрит наверх и тут в лоб ей прилетает та злополучная ветка, которая падала вниз чуть медленнее, мешали другие ветки. Белка исполнила такое, что у меня, заядлого матершинника, уши свернулись в трубочку, а ребенку я их не заткнул только потому, что он еще иностранные языки не учит!
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29k
Aleksandr Полчаса назад
белка=крыса с пушистым хвостом
ежик=крыса с иголками
белка и ежик-милые
крыса-фууу!
где логика?
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10k
ss Час назад
Напомнило анекдот:

По базару, а точнее по "птичьему рынку", идёт мужик с медведем на поводке. Его спрашивают:
- Почём, мужик, ты медведя продаёшь?
- Я не продаю. Я того козла ищу, который в прошлом году моему пацану барсука продал.
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5k
ваня панкин ss 23 минуты назад
ералаш...
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10k
ss ваня панкин 13 минут назад
Ну, это уже по анекдоту. Анекдот старше.
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