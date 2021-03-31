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Пока одни люди берут питомцев из приютов или обращаются к заводчикам, другие находят своих будущих любимцев прямо у себя под ногами.
Таким способом американка Джессика Адамс стала хозяйкой крошечного розового комочка, которого она обнаружила на земле, когда шла домой вместе со своим сыном.
Родителей зверька поблизости не было, поэтому Джессика решила забрать его себе, чтобы спасти малыша. Американка Джессика Адамс вела сына домой из детского сада, когда увидела на земле маленький розовый комочек. Оказалось, что это был крошечный бельчонок, который, видимо, выпал из гнезда из-за сильного ветра. Его родителей не было рядом, гнездо тоже не удалось найти, поэтому женщина забрала малыша к себе домой.
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Джессика сомневалась, что бельчонок выживет
Женщина просыпалась несколько раз за ночь, чтобы проверить, как там её подопечный. С бельчонком всё было в порядке, и он пережил первую ночь в новом доме.
Малыша назвали Стив
Джессике пришлось кормить его молоком из шприца, потому что он был ещё слишком маленьким, чтобы питаться самостоятельно.
Благодаря стараниям человеческой семьи Стив быстро набирался сил
Вскоре Джессика стала даже брать Стива с собой на работу, где всё ещё кормила его из шприца. По словам женщины, муж назвал её сумасшедшей.
Вскоре у бельчонка появилось своё жилище на улице
Пока Стив жил в доме, он очень любил пожевать книжки и другие предметы, а также побороться с плюшевыми игрушками. Зато на улице у него появилась возможность развлекаться на свежем воздухе.
Но однажды, когда Джессика вернулась домой, Стива в домике не оказалось
Как рассказала Джессика она долго плакала из-за того, что её любимчик пропал. Однако через некоторое время Стив вернулся — он искал еду. По словам женщины, она поняла, что её питомец вполне может быть самостоятельным, поэтому за него не стоит беспокоиться.
Вскоре Стив нашёл себе подружку, и Джессика стала кормить уже всех окрестных белок
Несмотря на то, что Стив теперь взрослая свободная белка, он не упускает случая зайти в гости к своей человеческой семье.
Посмотреть на то, как выглядит жизнь белки Стива, можно у него в Инстаграме. Да, у этой белки есть своя страничка!
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ежик=крыса с иголками
белка и ежик-милые
крыса-фууу!
где логика?
По базару, а точнее по "птичьему рынку", идёт мужик с медведем на поводке. Его спрашивают:
- Почём, мужик, ты медведя продаёшь?
- Я не продаю. Я того козла ищу, который в прошлом году моему пацану барсука продал.