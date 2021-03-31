Несмотря на то, что Стив теперь взрослая свободная белка, он не упускает случая зайти в гости к своей человеческой семье.

Посмотреть на то, как выглядит жизнь белки Стива, можно у него в Инстаграме. Да, у этой белки есть своя страничка!