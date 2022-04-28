Фантомные послания и мистические видения Уильяма Блейка

Этот английский поэт и живописец вошёл в историю как автор философских стихов, которые актуальны и цитируемы и в наше время. Считается, что Блейк обладал способностью видеть скрытое – потусторонние миры, что наложило отпечаток на его творчество.
Творческие способности мальчик проявил очень рано: сидя в отцовской лавке, малыш рисовал на оборотной стороне счетов. Став постарше, сам сочинял для своих стихов музыку.
Повзрослев, юноша постоянно пребывал в меланхолическом настроении, словно находясь в полусне или подвешенном состоянии – между небесами и землёй.
Учёбу в Королевской академии он бросил, поскольку поссорился с её президентом – знаменитым живописцев Джошуа Рейнольдсом, посоветовавшим студенту быть проще в своих работах.
В 1782 году Блейк женился на простой девушке Катерине Боучер. Обучил её грамоте. Жена искренне восхищалась супругом, который был не таким как все, считала его пророком.
Для печатания собственных небольших книжек с иллюстрациями Блейк придумал особый метод печати. При этом утверждал, что никакого отношения к изобретению не имеет, поскольку секрет ему открыл дух его умершего брата.
Видения, по воспоминаниям Уильяма, посещали его всегда. Ангелы, пророки, усопшие великие мира сего – Моисей, Данте, Гомер и многие другие. Все свои видения он переносил на бумагу в виде образов или слов.
В письме, датированном 1803 годом, поэт писал, что некто надиктовал ему эти стихи. По 12 и даже 30 слов, без размышлений и перерывов. И он записывал послание даже против собственной воли.
Во время работы поэт впадал в состояние, которое сейчас назвали бы трансом. И очень злился, если его в это время отвлекали. Блейк изучал работы разных мистиков и философов. Но ничьим последователем так и не стал. Его лучшие полотна написаны на религиозные темы, причём, в нетрадиционном, неканоническом понимании.
Блейк создал несколько потрясающих иллюминированных рукописей, которые представляют собой красочные книги ручной работы, текст которых написан золотыми и серебряными чернилами, а страницы украшены серебряными, золотыми орнаментами и яркими миниатюрами. Одна из работ – «Библия Ада, собранная в Ночных Видениях» представляет собой ветхозаветную альтернативу, в которой Бог предстает в образе демона, а сотворение мира представляет собой акт величайшего падения.
Идею картины «Дух Блохи», по его собственному признанию, ему навеяло видение ужасной чешуйчатой твари с телом человека и головой блохи, которую он увидел в собственном доме.
Блейк ушёл из жизни в возрасте 69 лет. В самый разгар работы над иллюстрациями к «Божественной комедии» Данте. Медики так и не смогли дать внятного ответа касаемо причин смерти. Возможно, те самые потусторонние силы забрали мастера с собой, посчитав, что земное предназначение он уже выполнил.
Вдова неоднократно рассказывала после его кончины, что призрак супруга часто её посещает и даёт различные рекомендации и наставления. А как бы вы объяснили особенности восприятия мира Блейком?
Источник:
АНТИФИШКИ
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