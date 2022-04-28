Фантомные послания и мистические видения Уильяма Блейка

В 1782 году Блейк женился на простой девушке Катерине Боучер. Обучил её грамоте. Жена искренне восхищалась супругом, который был не таким как все, считала его пророком.

Для печатания собственных небольших книжек с иллюстрациями Блейк придумал особый метод печати. При этом утверждал, что никакого отношения к изобретению не имеет, поскольку секрет ему открыл дух его умершего брата.