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Иллюстрации Уильяма Блейка к "Потерянному раю" Мильтона, 1808 год

Иллюстрации Уильяма Блейка к "Потерянному раю" Мильтона, 1808 год (13 фото)

Автор:
28 ноября 2021 16:09
Сообщество : Искусство
Метки: Адам и Ева   Джон Мильтон   Уильям Блейк   изгнание из рая   иллюстрации   искусство   сатана   художник   
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Английский поэт Уильям Блейк (28 ноября 1757 - 12 августа 1827) был также замечательным художником и гравером. Он создал три набора иллюстраций к "Потерянному раю" Джона Мильтона (1667).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Адам и Ева   Джон Мильтон   Уильям Блейк   изгнание из рая   иллюстрации   искусство   сатана   художник   
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Андрей 57 минут назад
Джони Депп в роли Уильяма Блейка великолепен.
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37k
Геша Бородач Полчаса назад
даже ангелы с пупками! )))
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