Иллюстрации Уильяма Блейка к "Потерянному раю" Мильтона, 1808 год

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Английский поэт Уильям Блейк (28 ноября 1757 - 12 августа 1827) был также замечательным художником и гравером. Он создал три набора иллюстраций к "Потерянному раю" Джона Мильтона (1667).
Первую серию Блейку заказал преподобный Джозефа Томас в 1807 году; еще одну, год спустя, заказал покровитель художника Томас Баттс; и последняя серия была выполнена в 1822 году по заказу Джона Линнелла, который также нанял Блейка для иллюстрации "Божественной комедии" Данте.
В первых двух наборах было по двенадцать картин. Набор Томаса выполнен пером и акварелью; набор Баттса более ярко окрашен и почти в два раза больше, чем предыдущий. Последняя, третья серия, не была завершена - закончены были только три изображения.
Очевидно, Блейк восхищался Милтоном. Согласно книге Александра Гилкриста "Жизнь Уильяма Блейка" (1863), Баттс нашел Блейка и его жену в их летнем доме в Ламбете, Лондон, обнаженными и читающими отрывки из поэмы "Потерянный рай". И Блейк приветствовал его словами: "Входите!... Это всего лишь Адам и Ева!".
В первых двух наборах было по двенадцать картин. Набор Томаса выполнен пером и акварелью; набор Баттса более ярко окрашен и почти в два раза больше, чем предыдущий. Последняя, третья серия, не была завершена - закончены были только три изображения.
Очевидно, Блейк восхищался Милтоном. Согласно книге Александра Гилкриста "Жизнь Уильяма Блейка" (1863), Баттс нашел Блейка и его жену в их летнем доме в Ламбете, Лондон, обнаженными и читающими отрывки из поэмы "Потерянный рай". И Блейк приветствовал его словами: "Входите!... Это всего лишь Адам и Ева!".
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Христос предлагает искупить грехи человека. Сатана внизу, под Богом и его ангелами, с копьем в руке
Источник: — переведено специально для fishki.net
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