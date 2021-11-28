Иллюстрации Уильяма Блейка к "Потерянному раю" Мильтона, 1808 год

Первую серию Блейку заказал преподобный Джозефа Томас в 1807 году; еще одну, год спустя, заказал покровитель художника Томас Баттс; и последняя серия была выполнена в 1822 году по заказу Джона Линнелла, который также нанял Блейка для иллюстрации "Божественной комедии" Данте.



В первых двух наборах было по двенадцать картин. Набор Томаса выполнен пером и акварелью; набор Баттса более ярко окрашен и почти в два раза больше, чем предыдущий. Последняя, третья серия, не была завершена - закончены были только три изображения.



Очевидно, Блейк восхищался Милтоном. Согласно книге Александра Гилкриста "Жизнь Уильяма Блейка" (1863), Баттс нашел Блейка и его жену в их летнем доме в Ламбете, Лондон, обнаженными и читающими отрывки из поэмы "Потерянный рай". И Блейк приветствовал его словами: "Входите!... Это всего лишь Адам и Ева!".