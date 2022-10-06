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Кинотест: неповторимый оригинал или "жалкое" продолжение?

Кинотест: неповторимый оригинал или "жалкое" продолжение?

Автор:
06 октября 2022 15:28
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   интересное   кино   кинотесты   кинофраншизы   тест   тесты по фильмам   фильмы   
3674
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Угадайте фильм по кадру. Восемь известных кинофраншиз СССР и США. Придётся вспоминать приключенческие фильмы и фантастику, экшен-боевики и ещё раз приключенческие фильмы. Осторожно, после данного теста может возникнуть острое желание пересмотра уймы интересных фильмов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   интересное   кино   кинотесты   кинофраншизы   тест   тесты по фильмам   фильмы   
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13  комментариев
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22k
СергейПименов Час назад
На голодных играх споткнулся. Я их ни разу и не смотрел...
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3k
АлексЮстасу 2 минуты назад
6ляхамуха, а где "Назад в будущее"? Тогда я бы еще один угадал. Обидно.
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27k
Levyathan 6 минут назад
Ух ты, оказывается я "настоящий кинофанат"
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3k
ProstoBoBka 10 минут назад
Из 8 вопросов ответили верно на 6.
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9k
GRuslan 49 минут назад
5 из 8, а знал точно только Индиану Джонса, обожаю трилогию, четвёртая тоже ниче, но не то уже.
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5k
Copycat Час назад
>>Из 8 вопросов ответили верно на 3. Некоторые фильмы, видимо, вы не смотрели совсем, а другие всего по одному разу.

все верно) почти все смотрел давно либо вообще в детстве ещё) вот крепкого орешка каждый год 31го декабря пересматриваю да
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16k
Вася Час назад
Крупская клёвая
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1k
Алексей Попов Час назад
Ну хз но половину я просто не смотрел, так как ужастики вааще не смотрю, а галимую типа фантастику от слова совсем МИНУС ни о чём
((
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388
Чешира Алексей Попов 18 минут назад
Ну я бы не назвал оригинального "Робокопа" и первые 2 части "Чужих" галимыми.
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Никифоридис

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