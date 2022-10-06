Кинотест: неповторимый оригинал или "жалкое" продолжение?

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Угадайте фильм по кадру. Восемь известных кинофраншиз СССР и США. Придётся вспоминать приключенческие фильмы и фантастику, экшен-боевики и ещё раз приключенческие фильмы. Осторожно, после данного теста может возникнуть острое желание пересмотра уймы интересных фильмов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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все верно) почти все смотрел давно либо вообще в детстве ещё) вот крепкого орешка каждый год 31го декабря пересматриваю да