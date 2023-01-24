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Операция "Арбалет" — как Британия расправилась с немецкими "Фау-1" и "Фау-2"

Операция "Арбалет" — как Британия расправилась с немецкими "Фау-1" и "Фау-2"

Автор:
24 января 2023 18:38
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: ВВС Британии   Германия   вторая мировая война   операции Второй Мировой войны   фау-1   фау-2   
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Германия уже к 1943 году готова была похоронить британские острова под шквалом управляемых и неуправляемых ракет. Для этого в Западной Европе были построены исследовательские центры, пусковые площадки и криогенные заводы. Британцы решили не церемониться с такой затеей.
В период с 1942 по 1944 года в Германии было разработано около 25000 самолётов-снарядов (крылатых ракет) с дальностью полёта от 250 км до 400 км. В Германии часто "Фау" называли "летающими торпедами" из-за внешнего вида.
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В Па-де-Кале (Франция) построили порядка сотни стартовых площадок для массовой бомбардировки Британских островов. Столица Британской империи находилась всего в 200 км от стартовой площадки.
Чтобы не допустить развития программы по созданию крылатых ракет в Германии, Британия решилась на масштабную операцию по уничтожению производственных и лабораторных мощностей противника. Операция получила название "Арбалет".

Одновременно на Севере Франции прошла операция по уничтожению пусковой площадки с ракетами "Фау" (операция "Гидра").
Начало операции пришлось на май 1943 года, когда Уинстон Черчиль отдал приказ об уничтожении защищённой базы в Пенемюнде.

Разведка и партизаны собрали точные сведения о расположении всех объектов в данном районе. За короткий промежуток времени ВВС Британии за несколько часов сбросили на секретные объекты Германии свыше 36 000 тонн бомб.
В результате были полностью уничтожены заводы по производству ракет, а также пусковые бункеры.

Целью операции "Арбалет" стали также перехват уже запущенных ракет.

Комплекс в Пенемюнде вышел на массовое производство крылатых ракет. Германия готовилась к выпуску более 2000 ракет в день по промышленным центрам Англии.
К 1944 году были уничтожены склады, где хранились ракеты "Фау-2", а также заводы по производству жидкого кислорода в Мери-сюр-Уаз.

Хотя британские и американские ВВС и нанесли значительный ущерб германской программе по бомбардировке Британии, но не смогли полностью уничтожить программу Германии по производству ракет "Фау". Часть ракет была спрятана на складах, но уже не могла изменить ход военных действий.

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Метки: ВВС Британии   Германия   вторая мировая война   операции Второй Мировой войны   фау-1   фау-2   
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