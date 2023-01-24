Операция "Арбалет" — как Британия расправилась с немецкими "Фау-1" и "Фау-2"

К 1944 году были уничтожены склады, где хранились ракеты "Фау-2", а также заводы по производству жидкого кислорода в Мери-сюр-Уаз.



Хотя британские и американские ВВС и нанесли значительный ущерб германской программе по бомбардировке Британии, но не смогли полностью уничтожить программу Германии по производству ракет "Фау". Часть ракет была спрятана на складах, но уже не могла изменить ход военных действий.