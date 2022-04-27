"Калигула" Тинто Брасса: как в "такой" фильм смогли заманить звезд первой величины, включая Малькольма МакДауэлла

"Калигула" имеет невероятный актерский состав: Малкольм МакДауэлл, Питер О'Тул, Хелен Миррен. Очень трудно поверить, что звёзды первой величины того времени попали в этот балаган. Ведь на экране царит настоящие Содом и Гомора! Но даже если вырезать все пикантные сцены, то в сухом остатке остаётся сумбурный сценарий и слабая режиссура.



Секрет прост: все актёры, включая главного сценариста, подписывались на совсем другое кино: по задумке это должна была быть настоящая историческая драма. С крепкими диалогами. С исторической достоверностью. Откровенности - минимум (но не без неё).

Оригинальный сценарий был написан Гором Видалом. Кинодеятель был воодушевлён идеей "Калигулы", и он лично пригласил Макдауэлла. Вот как вспоминает сам Малкольм:

Когда я приехал на встречу, оказалось, что это место находится в очень темном подвале. Там меня встречает Гор Видал и говорит: «Я хочу, чтобы ты сыграл Калигулу в нашем новом фильме». Мы начали обсуждать детали, и я спрашиваю: «Кто все это дело финансирует?» «Боб Гуччионе», — последовал ответ. — Да, — говорю я. - теперь понятно, почему мы в клубе "Пентхаус".



Боб Гуччионе - владелец медиаимперии "Пентхаус". Это круче всяких плейбоев по градусу откровенности в своих изданиях. Но тогда ни сценарист ни актёр не заподозрили ничего неладного: они думали, что Гуччионе ограничится простым финансированием, и не будет вмешиваться в процесс.

Ближе к середине съемочного процесса сценарист понял: его обманули. И снимают разврат вместо пеплума. А еще позже выяснилось, что Боб Гуччионе специально доснял несколько сцен: крупным планом, да таких откровенных, что окончательно сделал из художественного фильма хардкорное развлечение.

Первым звонком был факт, что большинство актрис-статистов внезапно заменили на знойных красоток. Потом кому-то пришла идея, что сцену родов Цезонии (героия Хелен Миррен) нужно снимать "как есть". Для этого пригласили трёх настоящих девушек, чьи роды были тщательно отсняты. После чего путем монтажа это попало в фильм.