"Калигула" Тинто Брасса: как в "такой" фильм смогли заманить звезд первой величины, включая Малькольма МакДауэлла

А вы помните "Калигулу"? Этот странный фильм, который в 90-е могли показать очень поздно по телеку? Если не помните такого, то расскажу кратко: это историческая драма о (как не трудно догадаться из названия) восхождении императора Калигулы, его борьбе за власть и... жизни, полной плотских утех и фантазий. Последний аспект в этой картине показан настолько натуралистично, что "Калигулу" легко можно отнести к разряду "ххх - кино для взрослых".
"Калигула" имеет невероятный актерский состав: Малкольм МакДауэлл, Питер О'Тул, Хелен Миррен. Очень трудно поверить, что звёзды первой величины того времени попали в этот балаган. Ведь на экране царит настоящие Содом и Гомора! Но даже если вырезать все пикантные сцены, то в сухом остатке остаётся сумбурный сценарий и слабая режиссура.
Секрет прост: все актёры, включая главного сценариста, подписывались на совсем другое кино: по задумке это должна была быть настоящая историческая драма. С крепкими диалогами. С исторической достоверностью. Откровенности - минимум (но не без неё).
Оригинальный сценарий был написан Гором Видалом. Кинодеятель был воодушевлён идеей "Калигулы", и он лично пригласил Макдауэлла. Вот как вспоминает сам Малкольм:
Когда я приехал на встречу, оказалось, что это место находится в очень темном подвале. Там меня встречает Гор Видал и говорит: «Я хочу, чтобы ты сыграл Калигулу в нашем новом фильме». Мы начали обсуждать детали, и я спрашиваю: «Кто все это дело финансирует?» «Боб Гуччионе», — последовал ответ. — Да, — говорю я. - теперь понятно, почему мы в клубе "Пентхаус".
Боб Гуччионе - владелец медиаимперии "Пентхаус". Это круче всяких плейбоев по градусу откровенности в своих изданиях. Но тогда ни сценарист ни актёр не заподозрили ничего неладного: они думали, что Гуччионе ограничится простым финансированием, и не будет вмешиваться в процесс.
Ближе к середине съемочного процесса сценарист понял: его обманули. И снимают разврат вместо пеплума. А еще позже выяснилось, что Боб Гуччионе специально доснял несколько сцен: крупным планом, да таких откровенных, что окончательно сделал из художественного фильма хардкорное развлечение.
Первым звонком был факт, что большинство актрис-статистов внезапно заменили на знойных красоток. Потом кому-то пришла идея, что сцену родов Цезонии (героия Хелен Миррен) нужно снимать "как есть". Для этого пригласили трёх настоящих девушек, чьи роды были тщательно отсняты. После чего путем монтажа это попало в фильм.
"Скажу вам, это было настоящее предательство" - Малкольм МакДауэлл о съемках "Калигулы"
Не все актёры выдержали такую радикальную смену курса: так актриса, играющая Юлию Друзилла покинула съемки, узнав что ей предстоит пикантная сцена с Макдауэллом. Сам Малкольм был кроме прочего и автором сценария. И судя по его словам, он был не против:
Сцены, где появляются Хелен Миррен, Джон Гилгуд и Питер О'Тул... Могу сказать, что там творилось что-то совершенно невообразимое. Настоящий Содом и Гоморра.
Хотя он же, после выхода фильма, отговаривал зрителей идти на него в кино. При этом его коллега по "Калигуле", актёр Питер О'Тул напротив, был в восторге: он дважды за короткое время сходил в кино, купив при этом билеты. Когда Питер рассказал об этом Малкольму, тот задал вопрос: "А почему ты не сказал в кинотеатре, что ты - звезда этого фильма? Тебя бы пустили бесплатно".
Теперь перейдём к Хелен Миррен. В те годы актриса была молода и привлекательна. И хотя ей, по признанию, "было неловко стоять нагишом перед толпой мужиков", о съемках в "Калигуле" не сожалеет: потому что это единственный фильм, где все актёры были нагие. Всё равно что быть на нудистском пляже.
И спустя годы Миррен говорила, что считает эту ленту скрещением искусства и откровенности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, Елена Миронова не стеснялась сниматься обнаженной не только в этом фильме. А привлекательна она была всегда. Даже в приличном возрасте. В том же РЭДе ей 65 (во втором 68), а как смотрится!