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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-62

Смешные комментарии из социальных сетей-62

Автор:
27 апреля 2022 18:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
3557
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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67  комментариев
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313
Антошка 2 часа назад
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Есть здесь моложе 40-ка? Просвятите, кто это?
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8k
Женя 9 минут назад
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Потом на Авито шмотки из секонда/вьетнамочки с чеком.
Один раз одеваны. Отдам за пол цены. Размер не подошёл.
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188
Чендлер 20 минут назад
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188
Чендлер 21 минуту назад
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-А может я теперь инвалид! Вон как голову исполосовали. (с)

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5k
Станислав 22 минуты назад
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а можно на кандидатов посмотреть? - Аж прям распирает от любопытства!!!!!
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8k
Barachek_Obachek 23 минуты назад
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за каждый раз или в месяц? уточнять нужно
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188
Чендлер 24 минуты назад
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Работа медика, поступившего в художественный )

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−9
Гугенот Полчаса назад
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Он не может быть медиком. У него почерк разборчивый.
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8
dn-a Полчаса назад
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Актер Пельцер... Чудо-юдо из Варвара Краса - Длинная коса)
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5k
Дмитрий Полчаса назад
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Один вопрос. На х...????
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5k
Дмитрий Полчаса назад
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Просто она начала экономить ну и втянулась...
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188
Чендлер Полчаса назад
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2k
kirsanos Полчаса назад
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Может фотошоп, но больше похоже на маску для собаки. На Хэллоуин пара-тройка инфарктов и куча испачканного нижнего белья гарантирована.
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−9
Гугенот Полчаса назад
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Всё обсуждение сводится к фразам, типа "ни чё так, симпотная" или "я бы вдул"...
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1k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
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Там кролики нарисованы. Так что... если он писал зайке то можно сделать разные выводы.
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!ГЕНнадий Полчаса назад
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Хорошо что я так и не стал похожее на Бритни.... (А Лео, меня догоняет уже)

)
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−9
Гугенот Полчаса назад
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Счастливый билетик надо было съесть...
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1k
!ГЕНнадий Полчаса назад
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Стоп. Фоткала-то - не она...