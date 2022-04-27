Журналист из Кирова вел репортаж и случайно спас человека

Кирилл Рябоконь работает на «Первом городском канале». Рядовой журналист, проводит интервью и снимает разные сюжеты. В этот раз он проводил опрос и нашёл двух ханыг, они сидели на лавочке у пруда - по всей, видимости, поднимали настроение алкоголем.

Во время «интервью» один из них заплетающимся языком спросил: «А можно я искупаюсь?». Потом разделся и полез в ледяной пруд. Холодная вода + алкоголь сделали свое дело и «синий пловец» пошёл ко дну.

Но репортер не растерялся и не долго думая кинулся на помощь: вытащил человека на поверхность, доплыл с ним до берега и откачал.

А потом спокойно пошёл работать дальше. Молодец.