Журналист из Кирова вел репортаж и случайно спас человека

Наверное, это лучший сюжет в его карьере.
Кирилл Рябоконь работает на «Первом городском канале». Рядовой журналист, проводит интервью и снимает разные сюжеты. В этот раз он проводил опрос и нашёл двух ханыг, они сидели на лавочке у пруда - по всей, видимости, поднимали настроение алкоголем.
Во время «интервью» один из них заплетающимся языком спросил: «А можно я искупаюсь?». Потом разделся и полез в ледяной пруд. Холодная вода + алкоголь сделали свое дело и «синий пловец» пошёл ко дну.
Но репортер не растерялся и не долго думая кинулся на помощь: вытащил человека на поверхность, доплыл с ним до берега и откачал.
А потом спокойно пошёл работать дальше. Молодец.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надо будет, как нибудь заехать туда, на местных жителей посмотреть, вижу что народ веселый.