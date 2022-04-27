FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6044 поста • 852 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Журналист из Кирова вел репортаж и случайно спас человека

Журналист из Кирова вел репортаж и случайно спас человека

Автор:
27 апреля 2022 16:52
Сообщество : Жить в России
Метки: журналист   интервью   киров   пруд   репортер   спасение   утопающий   
292
1
1

Наверное, это лучший сюжет в его карьере.

Кирилл Рябоконь работает на «Первом городском канале». Рядовой журналист, проводит интервью и снимает разные сюжеты. В этот раз он проводил опрос и нашёл двух ханыг, они сидели на лавочке у пруда - по всей, видимости, поднимали настроение алкоголем.

Во время «интервью» один из них заплетающимся языком спросил: «А можно я искупаюсь?». Потом разделся и полез в ледяной пруд. Холодная вода + алкоголь сделали свое дело и «синий пловец» пошёл ко дну.

Но репортер не растерялся и не долго думая кинулся на помощь: вытащил человека на поверхность, доплыл с ним до берега и откачал.

А потом спокойно пошёл работать дальше. Молодец.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: журналист   интервью   киров   пруд   репортер   спасение   утопающий   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
987
SHAGREEN Час назад
Из разряда "сам поломал, сам починил"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BiZ Минуту назад
пиарасты ьуевы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 10 минут назад
Одним словом- "Рябоконь".

Надо будет, как нибудь заехать туда, на местных жителей посмотреть, вижу что народ веселый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина
Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Замдиректора школы выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#в мире#автомир#кино#дтп#аварии#Ynews#знаменитости#Жизнь
#фото#животные#люди#автомобили#подборка#новости#картинки#Россия#Приколы#собака
#прикол#Ватермарк#факты#история#дети#СССР#США#забавно#авто аварии#мир
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Журналист бросился в ледяную воду и спас собаку из проруби Журналист бросился в ледяную воду и спас собаку из проруби Учительница спасла ученика, который подавился крышкой от бутылки с водой Учительница спасла ученика, который подавился крышкой от бутылки с водой Мама журналиста во время съёмки сюжета беспардонно поприветствовала своего сыночка Мама журналиста во время съёмки сюжета беспардонно поприветствовала своего сыночка Котики, тигры и другие звери: как на Донбассе спасают животных Котики, тигры и другие звери: как на Донбассе спасают животных В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека

На что жалуетесь?

Вернуться