Необходимость исчезла, а функционал остался

Когда длительное время организм адаптируется жить в определённых условиях, он привыкает вести себя определённым образом. И когда эти условия меняются, организм продолжает работать по накатанной.
Это называется эволюционный анахронизм. И примеры в этой статье отлично демонстрируют почему некоторые виды растений и животных, которые были довольно стабильны - вымирают, причем внезапно и быстро.
Биологи часто приводят в пример авокадо и другие крупные плоды. Эти растения адаптировались к крупным травоядным, населявшим нашу планету миллионы лет назад. Но животные вымерли, а растения остались. И теперь ни одно растение, которое живёт в Центральной Америке, не может проглотить его сразу и целиком. Авокадо есть в нашей жизни только благодаря человеку.
Плоды огромного баобаба тоже бессмысленно ждут большое травоядное животное, которое их съест и потом распространит семена растения. И в мире есть несколько десятков таких плодов, которые остались ещё с той поры, когда огромные животные населяли планету. И именно человек спасает их от полного вымирания.
У растений есть широкий спектр того, как они могут защищаться. Но многое из этого уже неактуально, потому что те животные, что угрожали этим растениям, давно вымерли.
Например, излишек фитоэстрогенов в нескольких растениях мощно бил по репродуктивной системе крупных травоядных животных, у них затруднялось деторождение, а, стало быть, врагов рождалось всё меньше.
Или большие и ядовитые шипы по всему стволу, как у дерева Хура в Африке. И защита эта явно уже не нужна, ведь от сегодняшних травоядных достаточно и обычных шипов.
В качестве сверхскорости можно рассмотреть вилорога, который может бежать со скоростью 96 км/ч. Догонит его разве что гепард с рекордными 112 км/ч. Но вот только в Северной Америке уже нет хищников, которые могли бы хоть чуть-чуть приблизиться к вилорогу по скорости. Ягуары и пумы остаются далеко позади. То есть вилорог просто бегает с запасом, что для просто не нужно и вредно, ведь энергия не должна уходить с избытком.
Калифорнийский кондор появился ещё тогда, когда по Земле шастали особо крупные животные. И такой туши кондору хватало надолго. Вот и вырос до таких колоссальных размеров с размахом крыльев больше трёх метров.
Кондору мало мелкой живности, а крупных в его краях уже давно нет. Иногда везёт и на берег выбрасывается тело кита.
А вот фосса - главный хищник Мадагаскара. Эта дикая кошка может вырасти в длину до 80 см и весить 12 кг. Но несмотря на то, что она из подотряда кошкообразных, её ближайший родственник мангуст. Фоссы ведут себя нестандартно для хищников - самцы могут объединяться в группы и вместе охотиться на мелких лемуров. Такое поведение абсолютно не характерно для стайных животных, потому что маленький лемур просто не сможет накормить всю группу. И такое поведение пришло из прошлого, когда основным рационом фосс были крупные древесные лемуры и это было логично - такого зверя хватало на всех. Зверь давно вымер, а фоссы всё ещё живут по старым принципам.
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