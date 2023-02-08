Необходимость исчезла, а функционал остался

Биологи часто приводят в пример авокадо и другие крупные плоды. Эти растения адаптировались к крупным травоядным, населявшим нашу планету миллионы лет назад. Но животные вымерли, а растения остались. И теперь ни одно растение, которое живёт в Центральной Америке, не может проглотить его сразу и целиком. Авокадо есть в нашей жизни только благодаря человеку.

Плоды огромного баобаба тоже бессмысленно ждут большое травоядное животное, которое их съест и потом распространит семена растения. И в мире есть несколько десятков таких плодов, которые остались ещё с той поры, когда огромные животные населяли планету. И именно человек спасает их от полного вымирания.