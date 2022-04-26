Кухонный креатив: 18 дизайнерский и очень необычных моек

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Нет, может быть ничего особо необычного в них нет, и не всегда они удобны в эксплуатации, ноя думаю многие хотели бы иметь на кухне такое многофункциональное изделие. Крсиво и приятно!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Особенно доставляет прогноз по отмыванию самих моек после работы :)
Исключение, с моей точки зрения - пара угловых моек с неострым стыком столешницы. Более-менее приемлемо для маленьких кухонь.
Порвала на дольки газовая плита встык с мойкой. Бред бредом.
Всем бобра и дустом, дустом таких дизайнеров! :)