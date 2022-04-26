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Кухонный креатив: 18 дизайнерский и очень необычных моек

Кухонный креатив: 18 дизайнерский и очень необычных моек

Автор:
26 апреля 2022 23:54
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   кухня   мойка   необычное   раковина   
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Нет, может быть ничего особо необычного в них нет, и не всегда они удобны в эксплуатации, ноя думаю многие хотели бы иметь на кухне такое многофункциональное изделие. Крсиво и приятно!

Источник:

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Метки: Фабрика идей   дизайн   кухня   мойка   необычное   раковина   
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amrita 23 минуты назад
ФУ..Фу
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910
vic333 9 минут назад
Как кулинар и единственный управляющий кухонными процессами в моей семье, могу сказать, что 95% из показанного абсолютно неудобны в работе, либо имеют бессмысленный и никому ненужный функционал.
Особенно доставляет прогноз по отмыванию самих моек после работы :)
Исключение, с моей точки зрения - пара угловых моек с неострым стыком столешницы. Более-менее приемлемо для маленьких кухонь.
Порвала на дольки газовая плита встык с мойкой. Бред бредом.
Всем бобра и дустом, дустом таких дизайнеров! :)
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