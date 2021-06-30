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20&nbsp;невероятных палаток, которые выглядят как&nbsp;домики инопланетян

20 невероятных палаток, которые выглядят как домики инопланетян (21 фото)

Автор:
30 июня 2021 13:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   изобретения   палатки   туризм   удивительное   
1787
21

Все развивается, меняется, переделывается. И даже если изначальная идея была одна - спрятаться в маленьком домике на природе - этот домик до сих пор переделывают, переиначивают, перекраивают как угодно. Туристам на заметку, да и остальным будет любопытно увидеть, что нового наизобретали в обычной палатке

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Метки: Фабрика идей   дизайн   изобретения   палатки   туризм   удивительное   
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7  комментариев
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992
azuver 2 часа назад
Пока установишь- ахренеешь.
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−115
vova old 3 минуты назад
тут больше на себе тащить и устанавливать чем отдыхать
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359
Andiks 54 минуты назад
Самый класс - это в гамаке над речкой. Чуть забылся - освежился.
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2k
Евгений 59 минут назад
В своё время купили себе вот такую, первые 2 раза собирали по 1,5 часа, теперь 20 минут каркас с полом, комнату повесить и матрасы надуть ещё минут 10, но она хороша если на несколько дней ехать, на 1-2 ночи купили дополнительно - маленькую.
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