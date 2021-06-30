Все развивается, меняется, переделывается. И даже если изначальная идея была одна - спрятаться в маленьком домике на природе - этот домик до сих пор переделывают, переиначивают, перекраивают как угодно. Туристам на заметку, да и остальным будет любопытно увидеть, что нового наизобретали в обычной палатке