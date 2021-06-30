1787
21
Все развивается, меняется, переделывается. И даже если изначальная идея была одна - спрятаться в маленьком домике на природе - этот домик до сих пор переделывают, переиначивают, перекраивают как угодно. Туристам на заметку, да и остальным будет любопытно увидеть, что нового наизобретали в обычной палатке
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Тенсегрити и другая самая необычная научно обоснованная мебель
- 25 комфортных походов: палатки и домики, в которых вы отдохнете по-настоящему
- Все для людей: фантазии дизайнеров, украшающие города
- Насекомые в стиле стимпанк и другие дизайнерские красавцы
- 10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день
36
Понравилось36
Новости партнёров