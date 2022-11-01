Ученые подсчитали, сколько надо есть бургеров, чтобы спасти планету от тотального климатического апокалипсиса

А потому, что от тех же коров и свиней очень много газа. Да и в целом их останки выделяют огромное количество метана. Но это, безусловно, не первоочередная задача на пути к зеленой планете – прежде всего нужно задуматься именно о том, что общественный транспорт куда полезнее – и с точки зрения экологии, и с точки зрения урбанистики.