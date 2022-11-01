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Ученые подсчитали, сколько надо есть бургеров, чтобы спасти планету от тотального климатического апокалипсиса

Ученые подсчитали, сколько надо есть бургеров, чтобы спасти планету от тотального климатического апокалипсиса

Автор:
01 ноября 2022 22:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бургеры   вред   интересно   исследование   природа   уголь   экология   
1820
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Итак, со всеми проблемами мы, допустим, разобрались. А теперь посмотрим на экологию. Оказывается, можно просто меньше есть бургеров, чтобы помочь планете. Да-да, если смертельная доза пельменей – 239 штук, то для планеты тоже есть своя «смертельная» доза бургеров. Правда, едите их вы.

Так, эксперты Института мировых ресурсов и ряда других сообществ подготовили отчет, в котором указывается, что людям вообще-то было бы неплохо есть меньше мяса – да-да, других проблем, видимо, они не видят. Это, по мнению ученых, поможет уменьшить воздействия предприятий сельского хозяйства на климат. Всего вам максимум можно есть примерно две бургерные котлеты в неделю.

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Второй, казалось бы, более очевидный вариант о том, как помочь Земле – ездить меньше на личном транспорте. В частности, указывается, что развивать нужно общественный транспорт в 6 раз быстрее. А заодно отказаться от угля.

Как они к этому пришли? Ученые просто проанализировали показатели глобального прогресса на пути сокращения выбросов парниковых газов до 2030 года. Оказалось, что нам нужно сократить выбросы в два раза, чтобы температура не выросла больше, чем на 1,5 градуса Цельсия. Конечно, нужно меньше вырубать лес, использовать в металлургии угля, да и вообще пересаживаться на «Теслы».

Хуже всего, к слову, дела как раз обстоят как раз с этими вещами – да, нужно меньше использовать газа, нужно более экологично относиться к сталелитейному производству, меньше рубить леса (в том числе в Амазонии), нужно меньше ездить на машинах. Но почему надо есть меньше мяса?

А потому, что от тех же коров и свиней очень много газа. Да и в целом их останки выделяют огромное количество метана. Но это, безусловно, не первоочередная задача на пути к зеленой планете – прежде всего нужно задуматься именно о том, что общественный транспорт куда полезнее – и с точки зрения экологии, и с точки зрения урбанистики.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бургеры   вред   интересно   исследование   природа   уголь   экология   
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15  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Жаль что учёные пока не придумали сажать больше деревьев.
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60k
Timofey 8 минут назад
«Да и в целом их останки выделяют огромное количество метана».
Дело правда в останках?
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39k
Бабай 19 минут назад
Вы, главное, океан не засрите. Будут вам тогда бургеры...
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7k
au3 47 минут назад
Есть надо котлеты
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3k
Трям 47 минут назад
Сходил бы ты уже к доктору... пока за тобой медбратья в халатах не начали гоняться.
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29k
Ashabad 52 минуты назад
Мир скатывается в большую яму 3,14здеца. Я ещё помню времена, когда учёные думали о том, как накормить всё человечество... А теперь, мляха буха, "учёные" - твою ж мать! - пытаются найти обоснование, чтобы как можно больше людей голодали и были при этом счастливы...
Деградируем, граждане, деградируем...
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4k
Руслан Час назад
"Всего вам максимум можно есть примерно две бургерные котлеты в неделю."

Последний раз я ел бургерную котлету (вместе с бургером, размеется!) в 2007 или 2008 году, в БургерКинге тут, в Новороссийске - угостили. В предыдущий раз - в Москве, в 1999, в Макдоналдсе, в первый раз в жизни, из интереса...
Это сколько я скомпенсировал любителей бургеров?
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
И где такую херь находят?????????
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47k
Прораб 2 часа назад
Я лично за последние 5 лет не сожрал ни одного бургера. Честно.
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