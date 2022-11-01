Ученые подсчитали, сколько надо есть бургеров, чтобы спасти планету от тотального климатического апокалипсиса

Итак, со всеми проблемами мы, допустим, разобрались. А теперь посмотрим на экологию. Оказывается, можно просто меньше есть бургеров, чтобы помочь планете. Да-да, если смертельная доза пельменей – 239 штук, то для планеты тоже есть своя «смертельная» доза бургеров. Правда, едите их вы.
Так, эксперты Института мировых ресурсов и ряда других сообществ подготовили отчет, в котором указывается, что людям вообще-то было бы неплохо есть меньше мяса – да-да, других проблем, видимо, они не видят. Это, по мнению ученых, поможет уменьшить воздействия предприятий сельского хозяйства на климат. Всего вам максимум можно есть примерно две бургерные котлеты в неделю.
Второй, казалось бы, более очевидный вариант о том, как помочь Земле – ездить меньше на личном транспорте. В частности, указывается, что развивать нужно общественный транспорт в 6 раз быстрее. А заодно отказаться от угля.
Как они к этому пришли? Ученые просто проанализировали показатели глобального прогресса на пути сокращения выбросов парниковых газов до 2030 года. Оказалось, что нам нужно сократить выбросы в два раза, чтобы температура не выросла больше, чем на 1,5 градуса Цельсия. Конечно, нужно меньше вырубать лес, использовать в металлургии угля, да и вообще пересаживаться на «Теслы».
Хуже всего, к слову, дела как раз обстоят как раз с этими вещами – да, нужно меньше использовать газа, нужно более экологично относиться к сталелитейному производству, меньше рубить леса (в том числе в Амазонии), нужно меньше ездить на машинах. Но почему надо есть меньше мяса?
А потому, что от тех же коров и свиней очень много газа. Да и в целом их останки выделяют огромное количество метана. Но это, безусловно, не первоочередная задача на пути к зеленой планете – прежде всего нужно задуматься именно о том, что общественный транспорт куда полезнее – и с точки зрения экологии, и с точки зрения урбанистики.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Волки - санитары леса. Научно доказано, хоть и никто не спрашивал
- Что произойдет, если на планете растает весь лед
- Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину
- Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса
- Интересные факты для расширения кругозора
Дело правда в останках?
Деградируем, граждане, деградируем...
Последний раз я ел бургерную котлету (вместе с бургером, размеется!) в 2007 или 2008 году, в БургерКинге тут, в Новороссийске - угостили. В предыдущий раз - в Москве, в 1999, в Макдоналдсе, в первый раз в жизни, из интереса...
Это сколько я скомпенсировал любителей бургеров?