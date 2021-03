Что рассказал ученым самый древний метеорит из Сахары

Последний из найденных ахондритов был назван в честь места его падения в дюнах Эрг-Чеч в Алжире, и состоит из нескольких метеоритов, общий вес которых составляет около 32 кг.



Исследователи определили возраст метеорита, изучив изотопы магния и алюминия в его породе. Результаты показали, что она образовалась около 4,566 млрд лет назад, в то время как Земле, по мнению ученых, 4,543 млрд лет.



Метеорит на 58 процентов состоит из диоксида кремния. "Вероятно, тогда часто встречались протопланеты, покрытые андезитовой коркой, - сказано в исследовании, опубликованном в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. - Однако ни один астероид не обладает спектральными характеристиками EC 002, что указывает на то, что почти все эти тела исчезли либо потому, что они продолжали формировать строительные блоки более крупных тел или планет, либо просто были разрушены".