Что рассказал ученым самый древний метеорит из Сахары

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Специалисты изучили метеорит EC 002, обнаруженный в прошлом году в пустыне Сахара. Это камень весом около 32 кг и его возраст оценивается в 4,6 млрд лет.
В прошлом году в пустыне Сахара был обнаружен древний метеорит (ахондрит), который теперь идентифицирован как кусок протопланеты, сформировавшейся до появления Земли.
Ахондриты - довольно распространенный тип метеоритов, составляют около 8% от всех найденных. Это каменные метеориты без округлых включений - хондр. По составу и структуре близки земным базальтам. Все ахондриты в той или иной степени претерпели плавление, которое и уничтожило хондры.
Ахондриты - довольно распространенный тип метеоритов, составляют около 8% от всех найденных. Это каменные метеориты без округлых включений - хондр. По составу и структуре близки земным базальтам. Все ахондриты в той или иной степени претерпели плавление, которое и уничтожило хондры.
Метеорит, получивший название EC 002, имеет возраст 4,6 миллиарда лет назад и состоит в основном из вулканической породы. Это дает основания полагать, что образовался он из коры очень ранней планеты.
Группа французских и японских ученых определила, что этот 32-килограммовый обломок породы когда-то был жидкой лавой, затем в течение 100 000 лет охлаждался и затвердевал, и, в конечном итоге, попал на нашу планету.
Группа французских и японских ученых определила, что этот 32-килограммовый обломок породы когда-то был жидкой лавой, затем в течение 100 000 лет охлаждался и затвердевал, и, в конечном итоге, попал на нашу планету.
Исследователи также отмечают, что астероидов с подобными свойствами до сих пор обнаружено не было. Вероятно, протопланета, с которой он произошел, с тех пор исчезла, став частью более крупных тел или "просто разрушившись".
EC 002 состоит в основном из вулканических пород, богатых натрием, железом и магнием.
EC 002 состоит в основном из вулканических пород, богатых натрием, железом и магнием.
Последний из найденных ахондритов был назван в честь места его падения в дюнах Эрг-Чеч в Алжире, и состоит из нескольких метеоритов, общий вес которых составляет около 32 кг.
Исследователи определили возраст метеорита, изучив изотопы магния и алюминия в его породе. Результаты показали, что она образовалась около 4,566 млрд лет назад, в то время как Земле, по мнению ученых, 4,543 млрд лет.
Метеорит на 58 процентов состоит из диоксида кремния. "Вероятно, тогда часто встречались протопланеты, покрытые андезитовой коркой, - сказано в исследовании, опубликованном в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. - Однако ни один астероид не обладает спектральными характеристиками EC 002, что указывает на то, что почти все эти тела исчезли либо потому, что они продолжали формировать строительные блоки более крупных тел или планет, либо просто были разрушены".
Исследователи определили возраст метеорита, изучив изотопы магния и алюминия в его породе. Результаты показали, что она образовалась около 4,566 млрд лет назад, в то время как Земле, по мнению ученых, 4,543 млрд лет.
Метеорит на 58 процентов состоит из диоксида кремния. "Вероятно, тогда часто встречались протопланеты, покрытые андезитовой коркой, - сказано в исследовании, опубликованном в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. - Однако ни один астероид не обладает спектральными характеристиками EC 002, что указывает на то, что почти все эти тела исчезли либо потому, что они продолжали формировать строительные блоки более крупных тел или планет, либо просто были разрушены".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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