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Что рассказал ученым самый древний метеорит из Сахары

Что рассказал ученым самый древний метеорит из Сахары (4 фото)

Автор:
11 марта 2021 13:29
Сообщество : Наука
Метки: Спектральный анализ   интересно   исследование   метеорит   находка   состав   ученые   
349
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Специалисты изучили метеорит EC 002, обнаруженный в прошлом году в пустыне Сахара. Это камень весом около 32 кг и его возраст оценивается в 4,6 млрд лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спектральный анализ   интересно   исследование   метеорит   находка   состав   ученые   
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1  комментарий
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rutt 54 минуты назад
По сахаре шёл, метеорит нашёл. Это так чтоль было?
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