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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
26 апреля 2022 23:05
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3274
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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10  комментариев
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68k
Jora Kykynaher 8 часов назад
У парня который употребляет слово "кифасе" по определению не может быть девушки, только юноша.
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13k
Голос Вселенной Минуту назад
Комментарий к фото
Дебилизм, к сожалению, тоже навсегда.....
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157
ZlyeVoprosy 4 часа назад
Все, наверное, замечают, что качество "смишных" подборок разное, я начал смотреть,кто автор, что бы на авторов отстоя не тратить время. Скажите, Димон - это одна личность или коллектив? Настолько разное качество материала, что похоже, в авторе живут с пяток разных личностей.
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157
ZlyeVoprosy 4 часа назад
А у мужика с советскими правами не спросили, почему он на джипе тойота ездит, а не на копейке?
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3k
salim777 7 часов назад
Это самый провальный стартап, неуд по всем предметам, судьба в мусор и "меня мама не для этого растила".
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24k
Андрей Иванов 10 часов назад
Исходя из текста - гондон и два школоты-педика
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Димон

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