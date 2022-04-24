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15 захватывающих фотографий уникальных вещей

15 захватывающих фотографий уникальных вещей

Автор:
24 апреля 2022 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   захватывающие   знания   кругозор   скучные   удивление   уникальные   фотографии   
1282
17
В детстве мы постоянно удивляемся, и с радостью познаём окружающий мир. Но, когда человек взрослеет он всё реже задаёт вопрос "почему?" и теряет свою любознательность, а всё вокруг кажется скучным. Интересные кадры в этом посте обязательно расширят ваш кругозор и разбудят жажду знаний.
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Источник:

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Метки: вещи   захватывающие   знания   кругозор   скучные   удивление   уникальные   фотографии   
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4  комментария
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8k
a_komolow Час назад
### Двери метро, Москва ###

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это гермозатвор, на случай прорыва воды
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20k
SolomonA 46 минут назад
"Леди - Снежный человек из Огайо"

Ошибка перевода. В США снежного человека называют Bigfut - большая нога (большеногий). Здесь произошла обратная ошибка - это "lady bigfut" - Леди большая нога. Снежный человек тут ни при чем...
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14k
Bill 49 минут назад
Поискал на Алиэкспрессе - нет там ничего похожего на этот "ацетат меди".
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