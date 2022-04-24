15 захватывающих фотографий уникальных вещей

В детстве мы постоянно удивляемся, и с радостью познаём окружающий мир. Но, когда человек взрослеет он всё реже задаёт вопрос "почему?" и теряет свою любознательность, а всё вокруг кажется скучным. Интересные кадры в этом посте обязательно расширят ваш кругозор и разбудят жажду знаний.

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Анаморфные скульптуры Джонти Гурвитца, которые оживают в зеркальной алюминиевой колонне 0 Источник:

Первые рисунки Луны, сделанные Галилео Галилеем после наблюдения через свой телескоп в 1609 году 0 Источник:

Двери метро, Москва 0 Источник:

Граница между Норвегией и Швецией 0 Источник:

116 изображений, встроенных в Золотую пластинку "Вояджера", в настоящее время находится на расстоянии 12 миллиардов миль от Земли 0 Источник:

Я вырастил этот кристалл из лома меди и уксуса. Это называется ацетатом меди, и для его роста потребовалось 7 месяцев. Кристалл образовался естественным путем, он не огранен и не отполирован 0 Источник:

Статуя демона в заброшенном польском мавзолее 0 Источник:

Человек, носящий протезную маску, чтобы избежать видеонаблюдения и распознавания лица 0 Источник:

Холм Будды, Япония. Окружающий холм засажен 150 000 растений лаванды 0 Источник:

Слонёнок в утробе матери 0 Источник:

Метеорит Мерчисона - это метеорит, который упал в Австралии в 1969 году недалеко от Мерчисона, штат Виктория 0 Источник:

Лезвие гильотины, убившее Марию Антуанетту 16 октября 1793 г 0 Источник:

Сравнение челюсти вымершего каймана Пурусзавра и современного крокодила 0 Источник:

Фанни Миллс "Леди - Снежный человек из Огайо" 0 Источник:

Библиотека Тяньцзинь Биньхай, Китай 0 Источник: