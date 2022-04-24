15 захватывающих фотографий уникальных вещей

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В детстве мы постоянно удивляемся, и с радостью познаём окружающий мир. Но, когда человек взрослеет он всё реже задаёт вопрос "почему?" и теряет свою любознательность, а всё вокруг кажется скучным. Интересные кадры в этом посте обязательно расширят ваш кругозор и разбудят жажду знаний.
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Первые рисунки Луны, сделанные Галилео Галилеем после наблюдения через свой телескоп в 1609 году
116 изображений, встроенных в Золотую пластинку "Вояджера", в настоящее время находится на расстоянии 12 миллиардов миль от Земли
Я вырастил этот кристалл из лома меди и уксуса. Это называется ацетатом меди, и для его роста потребовалось 7 месяцев. Кристалл образовался естественным путем, он не огранен и не отполирован
Метеорит Мерчисона - это метеорит, который упал в Австралии в 1969 году недалеко от Мерчисона, штат Виктория
Источник:
АНТИФИШКИ
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