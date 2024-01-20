10 занимательных и странных фактов для любознательных

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Ежедневно мы стремимся узнать, как устроены окружающие вещи, чтобы извлечь из них как можно больше пользы. Нами движет интерес и прирожденная любознательность. Но наука не стоит на месте, поэтому получение новых знаний - это почти необходимость. В этом посте вы узнаете любопытные факты.
1. Согласно подсчетам ученых на Сатурне и Юпитере могут идти осадки из алмазов
По новым атмосферным данным, углерод в своей кристаллической форме содержится на Юпитере и Сатурне в больших количествах. Разряды молний превращают метан в углерод, который во время падения твердеет, превращаясь через 1 600 км в глыбы графита, а спустя еще 6 000 км эти глыбы становятся алмазами.
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2. В 1890 году в Лондоне хотели иметь свою собственную башню, имитирующую парижскую “Эйфелеву”
Башню планировали назвать “Большой Лондонский Тауэр”. Для её строительства было оценено 68 различных эскизов, пока в конечном итоге не был выбран номер 37. К сожалению, первая очередь была построена с трудом, потому что строительная компания обанкротилась, и не смогла завершить работу. Башню строили на том месте, где сегодня находится стадион Уимблдона.
3. Люди в средние века ходили так, как современные люди ходят босиком, ощупывая почву пальцами ног и только потом опускаясь на пятку
В те времена подошва обуви плохо защищала ступню от камней, острых выступов и так далее.
4. Происхождение кофе капучино связано с итальянскими монахами, которым приписывают его рецепт
Капучино изобрели в XVI веке итальянские монахи из ордена капуцинов. Среди служителей церкви пить кофе считалось грехом, так как оно имеет возбуждающий эффект.Тогда монахи стали смешивать кофе с теплым молоком. По другой версии, считается, что это название кофе получило из-за схожего цвета с рясами капуцинов.
5. 007 - это международный код прямого набора для России, если вы находитесь за границей. Совпадение?
6. Синдром Дауна бывает не только у людей
Синдром Дауна встречается как у людей, так и у других видов, например, был обнаружен у обезьян и мышей. Тигры тоже подвержены сбоям хромосом, один из них жил в зоопарке Бентонвилля, штат Арканзас.
7. Саудовская Аравия импортирует песок и верблюдов из Австралии
Ни один вид саудовского песка не подходит для строительства. А, что касается верблюдов, то Австралия — единственная страна в мире, где есть стада диких верблюдов. Их численность в стране превышает 500 тысяч.
8. Рыбный дождь в Гондурасе
Вот уже более века каждый год в Йоро, небольшом городке на севере Гондураса, происходит загадочное явление, известное в местном масштабе как Lluvia de Peces, буквально «рыбный дождь». В 1970 году группа ученых была в Йоро, и подтвердила, что земля была покрыта рыбой, но по поводу происхождения этого феномена, спорят до сих пор.
9. Вы знаете, что находится внутри Пизанской башни?
Это полое сооружение, выполняющее только декоративную функцию. Единственное, что можно найти внутри - это набор лестниц, которые служат для его обслуживания и безопасности.
10. Большое тихоокеанское мусорное пятно, или как его ещё называют Восточный мусорный континент — это крупнейшее скопление морского мусора, расположенное в северной части Тихого океана
Оно быстро расширяется, так как океанические течения образуют круговорот и затягивают в эту зону всё больше пластика и других отходов. Положение и форма мусорного пятна постоянно меняется из-за течений и ветров.
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"Разряды молний превращают метан в углерод, который во время падения твердеет, превращаясь через 1 600 км в глыбы графита, а спустя еще 6 000 км эти глыбы становятся алмазами."