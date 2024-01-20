10 занимательных и странных фактов для любознательных

Вот уже более века каждый год в Йоро, небольшом городке на севере Гондураса, происходит загадочное явление, известное в местном масштабе как Lluvia de Peces, буквально «рыбный дождь». В 1970 году группа ученых была в Йоро, и подтвердила, что земля была покрыта рыбой, но по поводу происхождения этого феномена, спорят до сих пор.