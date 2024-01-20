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10 занимательных и странных фактов для любознательных

10 занимательных и странных фактов для любознательных

Автор:
20 января 2024 22:12
Сообщество : Факты
Метки: Занимательные   Любознательыне   Странные   знания   новые   факты   
1725
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Ежедневно мы стремимся узнать, как устроены окружающие вещи, чтобы извлечь из них как можно больше пользы. Нами движет интерес и прирожденная любознательность. Но наука не стоит на месте, поэтому получение новых знаний - это почти необходимость. В этом посте вы узнаете любопытные факты.

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Метки: Занимательные   Любознательыне   Странные   знания   новые   факты   
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5  комментариев
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272
iskra 17 минут назад
Насчет рыбных дождей уже давно не секрет. Смерч поднимает воду из моря со всем, что в ней есть. Над сушей распадается,всё захваченное падает на землю. Если че, таким образом даже коровы с неба падали.
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272
iskra 12 минут назад
Насчет песка - саудовский можно использовать, но австралийский лучше подходит по размерам песчинок. Помнится, для резки "Курска" под водой тоже исполльзовали австралийский песок,как наиболее подходящий по крупности фракций и содержанию кварца.
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272
iskra 21 минуту назад
Непонятно,почему на Земле не используют такую технологию получения алмазов,или хотя бы графита. Метан есть,молнии делать умеем.. Цитата -
"Разряды молний превращают метан в углерод, который во время падения твердеет, превращаясь через 1 600 км в глыбы графита, а спустя еще 6 000 км эти глыбы становятся алмазами."

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