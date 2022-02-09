13 впечатляющих сооружений со всего мира, которые так и не были построены

До строительства Евротоннеля под Ла-Маншем, который в своё время казался сюрреалистичным проектом, французский архитектор Жан-Поль Вигье предложил свой частично надводный вариант. Но он также оказался слишком научно-фантастическим. Только представьте!

Мост должен был проходить лишь часть пути через Дуврский пролив и вести к острову посреди пролива, откуда он по спирали спускался в подводный туннель, который заканчивался точно на таком же острове уже со стороны Англии или Франции (смотря в какую сторону вы едете), откуда путь вновь продолжался по мосту.

5. Мост через реку Гудзон, Нью-Йорк