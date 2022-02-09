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13 впечатляющих сооружений со всего мира, которые так и не были построены

13 впечатляющих сооружений со всего мира, которые так и не были построены (19 фото)

Автор:
09 февраля 2022 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   здание   красота   подборка   проект   фото   
477
19

Хорошо, что некоторые особенно отличившиеся проекты разных лет были превращены в качественные компьютерные модели, которые выглядят практически как фотография. На 13 таких рендеров мы и посмотрим, воображая, что эти сооружения и правда могли бы существовать.

К сожалению, судьба многих отличных творческих проектов — так и остаться чертежом, наброском или планом, не получив своего физического воплощения в реальном мире. Особенно это касается архитектуры, где отсев настолько велик, что за бортом остаются даже вполне удачные и продуманные идеи. Ну а что поделать — места на планете для всех не хватит.

1. Мост в честь Улисса Гранта, Вашингтон

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Улисс Грант — 18-й президент США. Сейчас на месте этого живописного моста построен куда более скромный Арлингтонский мемориальный мост.


2. Национальный мемориал американских индейцев, Нью-Йорк

Предполагалось, что мемориал будет представлять собой фигуру индейца, которая была бы выше Статуи Свободы. Она должна была стоять на неоацтекской пирамиде, которая в свою очередь возвышалась бы над музейным комплексом.


3. Один из концептов Всемирного торгового центра

Это масштабное проектное предложение компании United Architects не было одобрено, и вместо него был реализован проект архитектора Дэниела Либескинда.


4. Мост EuroRoute между Великобританией и Францией

До строительства Евротоннеля под Ла-Маншем, который в своё время казался сюрреалистичным проектом, французский архитектор Жан-Поль Вигье предложил свой частично надводный вариант. Но он также оказался слишком научно-фантастическим. Только представьте!

Мост должен был проходить лишь часть пути через Дуврский пролив и вести к острову посреди пролива, откуда он по спирали спускался в подводный туннель, который заканчивался точно на таком же острове уже со стороны Англии или Франции (смотря в какую сторону вы едете), откуда путь вновь продолжался по мосту.


5. Мост через реку Гудзон, Нью-Йорк

Планируемый мост должен был стать куда более масштабным сооружением, чем стоящий на его месте сегодня Мост Джорджа Вашингтона.


6. Проект Олимпийского стадиона в Токио

Проект ирако-британского архитектора Захи Хадид.

Подобное суперсовременное сооружение было спроектировано к Олимпийским играм 2020 года. Проект был свёрнут из-за задержки строительства здания, перерасхода средств и критики со стороны ведущих архитекторов и спортсменов, которые даже подали петицию об отказе от проекта из-за его масштабности, которая могла негативно сказаться на близлежащих объектах.

В итоге на его месте построили скромный Японский национальный стадион.


7. Монумент «Демократия, объединяющая мир», Калифорния, США

План монумента оказался нереализованной попыткой 1954 года дать западному побережью США собственную Статую Свободы.


8. Проект Крымского моста 1949 года

Мост проектировал советский архитектор Борис Константинов, но расходы, которые требовались для такого строительства, в послевоенное время оказались неподъёмными. Кстати, мост планировали сделать двухуровневым!


9. Мемориал Свободы, Канзас-Сити, США

Подобный военный мемориал, посвящённый Первой мировой войне, сочли наиболее драматическим из всех концептов, но на его месте в итоге возвели более традиционную стелу.


10. Проект планетария Гордона Стронга в Мэриленде, США

Архитектор Фрэнк Ллойд Райт, 1925 год. Сооружение должно было представлять собой огромный планетарий с куполом, с внешней стороны которого располагалась спиральная площадка для автомобилей.


11. «Спираль», Лондон

Автор Даниэль Либескинд, 1996 год. Провокационное своими формами строение могло соседствовать с классическим Музеем Виктории и Альберта.


12. Музей «Четвёртая Грация», Ливерпуль

Автор Уилл Олсоп, 2002 год. Крайне эксцентричный на вид музей планировалось построить на ливерпульском пирсе в рамках заявки города на звание культурной столицы Европы 2008 года. Но подобное сооружение оказалось уж слишком специфическим для того, чтобы понравиться большинству горожан.


13. Дубайский оперный театр

Автор Заха Хадид, 2006 год. Грандиозный проект под стать объектам и вероятным затратам, которыми славится Дубай. Однако строительство нового оперного театра и культурного центра вокруг него пока не было начато.

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Метки: архитектура   в мире   здание   красота   подборка   проект   фото   
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D A 36 минут назад
А почему нету Дворца Советов?
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Борис Карабанов 42 минуты назад
Что ни говори, а "тлетворное тоталитарное советское влияние" простиралось (и простирается) столь далеко, что затрагивает климатические и астрономические аспекты жизни. Иначе и не могу объяснить, ну, почему в "цивилизованных свободных странах с демократическими ценностями" всегда небо голубое, атмосфера лучезарная, люди с крылышками, ну, просто, рай,а в СССР (а впоследствии в России) всегда свинцовое небо (даже в Крыму), грязно-зелёная мутная атмосфера, серые злобные лица людей и уродливые фасады домов? Почему так? Не понятно.
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