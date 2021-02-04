Троица полиаморов рассказала о своем сексуальном контракте

56-летняя Мелани Мозли из Портленда, Орегон, уже два года встречается с Клиффом Рисом (69 лет) и Чэрити Джой (45 лет). Клифф и Чэрити - семейная полиаморная пара, которая заключила следующий контракт со своей приходящей подругой Мелани: секс с мужчиной запланирован на определенные вечера в будни, секс между женщинами - на пятницу, а свидания в составе трио происходят по понедельникам. И все счастливы!
По словам Мелани, в прошлом она была "серийной изменщицей", не задерживаясь ни в каких отношениях надолго, но связь с этой парой считает очень глубокой и серьезной. При этом у нее есть свобода встречаться с другими людьми, так как Клифф и Чэрити ее никак не ограничивают.
Чэрити, Клифф и Мелани
Плюс в том, что они, как она считает, "нашли друг друга": им хорошо вместе, они легко могут договориться, правильно спланировать время и сделать так, чтобы всем было удобно.
В "секс-соглашении" указаны дни недели, когда Мелани может проводить время наедине с Клиффом и Чэрити, а также дни, когда они могут проводить время все вместе.
"Наши отношения - особенные", - говорит Мелани.
"Наши отношения - особенные", - говорит Мелани.
С чего всё началось? С того, что весной 2018 года Мелани познакомилась с Клиффом на занятиях по сальсе. Пока их учили танцевать этот зажигательный танец, между ними "полетели искры", но никакого продолжения не случилось.
Мелани, которая дважды разведена, продолжала вести жизнь одиночки, ходила на онлайн-свидания и свингер-пати. И все шло своим чередом, пока она случайно семь месяцев спустя не встретила Чэрити - они обе выступали на танцевальном шоу и разговорились. Они понравились друг другу, причем именно в сексуальном плане, но опять же дальше дело не зашло.
Однако мироздание явно имело свои планы на этих людей, потому что уже в январе 2019 года Мелани случайно наткнулась на Клиффа и Чэрити, мило беседующих в кафе. Оказалось, что у них свидание и они встречаются уже месяц.
Мелани, которая дважды разведена, продолжала вести жизнь одиночки, ходила на онлайн-свидания и свингер-пати. И все шло своим чередом, пока она случайно семь месяцев спустя не встретила Чэрити - они обе выступали на танцевальном шоу и разговорились. Они понравились друг другу, причем именно в сексуальном плане, но опять же дальше дело не зашло.
Однако мироздание явно имело свои планы на этих людей, потому что уже в январе 2019 года Мелани случайно наткнулась на Клиффа и Чэрити, мило беседующих в кафе. Оказалось, что у них свидание и они встречаются уже месяц.
Мелани подошла к ним, они обрадовались, и как-то неожиданно пригласили ее на общее свидание. Неделю спустя Мелани пришла к ним в гости, и у них был секс втроем, который всем понравился. Лишь после этого пара призналась, что они полиаморны и ищут постоянного партнера. Мелани решила, что хочет попробовать новый для себя формат отношений - и согласилась.
"Я была рада попробовать новый способ свиданий. Мне понравилась доброта Клиффа и игривость Чэрити. Вскоре мы полюбили друг друга", - говорит Мелани.
В марте 2019 года Мелани переехала в дом Клиффа и Чэрити, но все еще хотела свободы, поэтому они стали открытой полиаморной триадой и даже составили специальное соглашение.
Они решили, что у Мелани будет отдельная спальня, чтобы ей было удобно. Согласились с тем, что могут спать при желании и с другими людьми - при условии безопасного секса. Составили что-то вроде графика свиданий - секс Мелани с Клиффом всякий раз когда захочется, с понедельника по четверг, встречи наедине с Чэрити по пятницам, в выходные - романтические ужины и секс втроем в спальне Чэрити и Клиффа.
Пока всех всё устраивает. За два года отношения этой троицы устаканились настолько, что даже родители Мелани уже не против и даже приезжают иногда в гости.
Конечно, со стороны, от незнакомых людей, иногда прилетает негатив и бестактные вопросы, но Клифф, Чэрити и Мелани уже научились не реагировать на них.
"Мы вместе уже два года. Хотя мы спим с другими людьми, друг для друга мы значим весь мир. Я не могла бы быть более счастливой, чем сейчас", - признается Мелани.
"Мы вместе уже два года. Хотя мы спим с другими людьми, друг для друга мы значим весь мир. Я не могла бы быть более счастливой, чем сейчас", - признается Мелани.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот что пишет Троцкий:
«Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о настоящей свободе. Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим…»
Ленин отвечал ему:
«…И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят».
19 декабря 1918 года в Петрограде праздновалась годовщина декрета «Об отмене брака» шествием лесбиянок. Троцкий в своих воспоминаниях утверждает, что на это известие Ленин радостно отреагировал: «Так держать, товарищи!». На этом же шествии несли плакаты «Долой стыд».
По словам застрелившейся Надежды Аллилуевой, Сталин стал участвовать в "забавах Авеля" - сексуальных оргиях, проводимых Авелем Енукидзе. Когда Сталин стал импотентом, Енукидзе был расстрелян.
Э-э-э... а они тоже участвуют?
ps А когда они работать то успевают ??