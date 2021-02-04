Троица полиаморов рассказала о своем сексуальном контракте

С чего всё началось? С того, что весной 2018 года Мелани познакомилась с Клиффом на занятиях по сальсе. Пока их учили танцевать этот зажигательный танец, между ними "полетели искры", но никакого продолжения не случилось.



Мелани, которая дважды разведена, продолжала вести жизнь одиночки, ходила на онлайн-свидания и свингер-пати. И все шло своим чередом, пока она случайно семь месяцев спустя не встретила Чэрити - они обе выступали на танцевальном шоу и разговорились. Они понравились друг другу, причем именно в сексуальном плане, но опять же дальше дело не зашло.



Однако мироздание явно имело свои планы на этих людей, потому что уже в январе 2019 года Мелани случайно наткнулась на Клиффа и Чэрити, мило беседующих в кафе. Оказалось, что у них свидание и они встречаются уже месяц.