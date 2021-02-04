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Троица полиаморов рассказала о своем сексуальном контракте

Троица полиаморов рассказала о своем сексуальном контракте (10 фото)

Автор:
04 февраля 2021 14:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Полиамория   втроем   жизнь   и такое бывает   любовь и отношения   любовь и секс   отношения   трое   
1712
10
56-летняя Мелани Мозли из Портленда, Орегон, уже два года встречается с Клиффом Рисом (69 лет) и Чэрити Джой (45 лет). Клифф и Чэрити - семейная полиаморная пара, которая заключила следующий контракт со своей приходящей подругой Мелани: секс с мужчиной запланирован на определенные вечера в будни, секс между женщинами - на пятницу, а свидания в составе трио происходят по понедельникам. И все счастливы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Полиамория   втроем   жизнь   и такое бывает   любовь и отношения   любовь и секс   отношения   трое   
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19  комментариев
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
дегенераты
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ПЕТР 6 минут назад
Спасибо , блеванул.
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23k
turyst 14 минут назад
Троица полиаморов рассказала о своем сексуальном контракте
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−66
Васек повесил трубача Полчаса назад
Живут по заветам Ленина-Сталина.
Вот что пишет Троцкий:
«Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о настоящей свободе. Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим…»
Ленин отвечал ему:
«…И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят».
19 декабря 1918 года в Петрограде праздновалась годовщина декрета «Об отмене брака» шествием лесбиянок. Троцкий в своих воспоминаниях утверждает, что на это известие Ленин радостно отреагировал: «Так держать, товарищи!». На этом же шествии несли плакаты «Долой стыд».
По словам застрелившейся Надежды Аллилуевой, Сталин стал участвовать в "забавах Авеля" - сексуальных оргиях, проводимых Авелем Енукидзе. Когда Сталин стал импотентом, Енукидзе был расстрелян.
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1k
Федор Медведев 40 минут назад
ну да. Это только в порнухе "полиаморы" какие-нибудь стройные близняшки и подкаченный мачо. А на деле - две старухи с морщинистыми сиськами и старик.
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1k
Vovan Petroff 49 минут назад
Бывает.
Бывает.
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42k
Цыц тут у меня 50 минут назад
Главное, что бы всем нравилось и было только между ними.
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4k
ваня панкин Час назад
Троица полиаморов рассказала о своем сексуальном контракте
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Фу,какая поскудь,старые извращенцы. У деда уже видно не стоит,так он на подлизоне
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537
Злодей Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
И чё,плохо быть на подлизоне, когда в старости уже не стоит? Хотя щас таблетосом закинулся и всё в норме
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1k
Гарри Слепнер Час назад
Обалдеть сколько счастья! Оказывается счастье только в сексе. Желательно с девиациями. Автор, какую цель ты преследовал, запостив эту историю? Следующая будет про счастливую тройку МЖМ?
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28k
LEPA Час назад
Переживаю за мужика. От такого количества виагры он долго не протянет.
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11k
InfoVoin 2 часа назад
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7k
Андрей 2 часа назад
Чтоб вот в 69 лет столько сил на секас было!
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28k
KiploksAKS 2 часа назад
Это - для порнхаба.
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8k
harlamov 2 часа назад
Пока всех всё устраивает. За два года отношения этой троицы устаканились настолько, что даже родители Мелани уже не против и даже приезжают иногда в гости.

Э-э-э... а они тоже участвуют?
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3k
Сергей 2 часа назад
Как скучно я живу..
ps А когда они работать то успевают ??
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28k
KiploksAKS Сергей 2 часа назад
Пенисионеры.
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12k
Пумба 2 часа назад
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