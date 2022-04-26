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Безобразные прически, которые лучше прикрыть шапкой, чем позориться прилюдно

Безобразные прически, которые лучше прикрыть шапкой, чем позориться прилюдно

Автор:
26 апреля 2022 17:16
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   идиоты   плохие прически   прически   смешно   смешные картинки   
2808
15

Стиль - дело индивидуальное. Часто нечто экстраординарное встречают сначала негативно, а затем уже рассматривают, привыкают и находят интересным. Но это не касается обладателей причесок из нашей подборки. Они явно перестарались, показывая свою индивидуальность!

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Источник:

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Метки: забавно   идиоты   плохие прически   прически   смешно   смешные картинки   
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9  комментариев
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
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Bar Час назад
Уе*баны
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Виктор Глущенко Час назад
Блевать охота с этих причесок .
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Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
Главное не переБОРЩИвоть...с пробором..
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Кенвуд 2 часа назад
Еще на тему. Откуда взялось столько небритых мужчин на Руси? Круто чтоли с волоснёй на роже жить?
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