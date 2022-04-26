Безобразные прически, которые лучше прикрыть шапкой, чем позориться прилюдно

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Стиль - дело индивидуальное. Часто нечто экстраординарное встречают сначала негативно, а затем уже рассматривают, привыкают и находят интересным. Но это не касается обладателей причесок из нашей подборки. Они явно перестарались, показывая свою индивидуальность!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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