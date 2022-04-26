"Санкции на гардероб не повлияли": в Сети обсуждают наряд Кабаевой

Алина Кабаева в последнее время редко появляется на публике, поэтому каждый ее "выход в свет" приковывает внимание и прессы, и обывателей. Недавно она открыла чемпионат по художественной гимнастике, и, конечно, в Сети тотчас же стали обсуждать облик именитой спортсменки. А когда узнали стоимость её платья, "интернет был взорван".