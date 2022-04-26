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"Санкции на гардероб не повлияли": в Сети обсуждают наряд Кабаевой

"Санкции на гардероб не повлияли": в Сети обсуждают наряд Кабаевой

Автор:
26 апреля 2022 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кабаева   Спорт   видео   гимнастика   мнения   платье   реакция соцсетей   чемпионат по художественной гимнастике Алина   
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Алина Кабаева в последнее время редко появляется на публике, поэтому каждый ее "выход в свет" приковывает внимание и прессы, и обывателей. Недавно она открыла чемпионат по художественной гимнастике, и, конечно, в Сети тотчас же стали обсуждать облик именитой спортсменки. А когда узнали стоимость её платья, "интернет был взорван".

В «ВТБ Арене» состоялось открытие грандиозного фестиваля «Алина», который собрал как легенд художественной гимнастики, так и начинающих спортсменов. Конечно, на мероприятии присутствовала его основательница и организатор Алина Кабаева.


За каждым появлением олимпийской чемпионки на публике следует обсуждение стоимости ее наряда. Вот и в этот раз одежду спортсменки "разглядывали под лупой", а когда выяснили ее стоимость, удивились-возмутились-позавидовали.


Яркое платье с рисунком в виде скромных ромашек, было Кабаевой к лицу. Свежий образ гимнастка дополнила массивными, но не вычурными серьгами. На платье была приколота георгиевская ленточка.


Наряд, в котором Алина появилась на своем одноименном благотворительном фестивале, конечно, куплен не в магазине масс-маркета - заядлые модницы тут же распознали платье дизайнера Alessandra Rich, заметив, что санкции никак не повлияли на гардероб Кабаевой.


Платье из новой весенней коллекции дизайнера в столичном ЦУМе не найти. Либо байеры обошли данную модель стороной, либо она уже раскуплена.

Зато его можно приобрести в питерском бутике. В интернет-магазине стоимость скромного наряда с ромашками составляет 195 000 рублей. Вот вам и трогательные цветочки.



В соцсетях мнения относительно наряда разделились.


Впрочем, мероприятие прошло на должном уровне. Гимнастки - участницы фестиваля, зрители оценили соревнование как важное и нужное дело для спорта. А раз так- какая разница, что надевает на себя его организатор?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кабаева   Спорт   видео   гимнастика   мнения   платье   реакция соцсетей   чемпионат по художественной гимнастике Алина   
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20  комментариев
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13k
FatZilla 3 часа назад
А что взрываться? У любого депутата в Думе, костюм, скорее всего стоит в районе пары штук евро. У богатых свой мир и смешно ожидать на них одежду из отдела с китайским ширпотребом для бедных.
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13k
Элитный тигр 8 минут назад
Двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы и прочая и прочая и прочая. Ну, а в чем несоответствие, аффтор??? Она как бомжиха должна выглядеть? Заслужила, молодец. Вот когда у нас безработные анальные одеваются в такой-же ценовой категории - вот это вызывает вопросы.
Аффтора жабёнка придушила??? Ну так стань хотя-бы наполовину таким гимнастом как она, а мы посмотрим. Сам то что в жизни сделал? Только убогие статейки и можешь крОпать...
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4k
Владимир 24 минуты назад
ну,на мой гардероб как бы тоже санкции не повлияли,в чём ходил,в том и хожу.
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8k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Для нее 200 тыс как для нас 2. И что? Она должна была выйти на мероприятие в платье с ВБ? Думаю, что она его заработала - успешная в прошлом спортсменка, депутат, да и сейчас пост высокий занимает. Из-за чего сыр-бор?
А то, что выглядит старше - так кто из нас молодеет?
Еще мне нравится то, что ее не видно-не слышно. Занимается своим делом, не лезет ни во власть, ни в политику.
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6k
Алексей 56 минут назад
макияж конечно интересный у них там)
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3k
Добрый Руссич! 2 часа назад
И чего? Вам б..дь какая разница? У автора, что жаба душит? Что ты копаешься в ЧУЖОМ РЯЗНОМ БИЛЬЕ? Тебе нравиться запах не свежих трусов? Или ты по ним определяешь где перед и зад? Желтое спереди коричневое сзади?
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1k
Трям 2 часа назад
Выглядит, словно ее похоронили, а потом выкопали.
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
Вот это мегарасследование. Нашли до чего придраться - самим не смешно?

Пару лет назад выяснили стоимость обуви у Медведева (насколько помню за 40-50 тыс. руб). И тоже возмутились почему так дорого )))

Есть деньги - пусть тратит как хочет

Интересный факт, что зачастую так пишут те, кто купил Айфон за 100 тыс, когда можно было купить аналогичный телефон за 15 тыс. И ведь могли бы потратить 85 на благотворительность, но не захотели.
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27k
lem02 2 часа назад
Превращается в Бабкину...
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42k
Андрей 3 часа назад
Кого волнует как другие люди тратят свои деньги?
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399
HalloFreeSpace 3 часа назад
Ну и что ?
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7k
Пуриц Жорж 3 часа назад
Чё то её развезло
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14k
Вася 3 часа назад
колхозстайл бл.я.. у моей бабушки халат дачный почти такой же
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5k
kleyman 3 часа назад
Какая отвратительная рожа.
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