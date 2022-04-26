"Санкции на гардероб не повлияли": в Сети обсуждают наряд Кабаевой

Алина Кабаева в последнее время редко появляется на публике, поэтому каждый ее "выход в свет" приковывает внимание и прессы, и обывателей. Недавно она открыла чемпионат по художественной гимнастике, и, конечно, в Сети тотчас же стали обсуждать облик именитой спортсменки. А когда узнали стоимость её платья, "интернет был взорван".
В «ВТБ Арене» состоялось открытие грандиозного фестиваля «Алина», который собрал как легенд художественной гимнастики, так и начинающих спортсменов. Конечно, на мероприятии присутствовала его основательница и организатор Алина Кабаева.
За каждым появлением олимпийской чемпионки на публике следует обсуждение стоимости ее наряда. Вот и в этот раз одежду спортсменки "разглядывали под лупой", а когда выяснили ее стоимость, удивились-возмутились-позавидовали.
Яркое платье с рисунком в виде скромных ромашек, было Кабаевой к лицу. Свежий образ гимнастка дополнила массивными, но не вычурными серьгами. На платье была приколота георгиевская ленточка.
Наряд, в котором Алина появилась на своем одноименном благотворительном фестивале, конечно, куплен не в магазине масс-маркета - заядлые модницы тут же распознали платье дизайнера Alessandra Rich, заметив, что санкции никак не повлияли на гардероб Кабаевой.
Платье из новой весенней коллекции дизайнера в столичном ЦУМе не найти. Либо байеры обошли данную модель стороной, либо она уже раскуплена.
Зато его можно приобрести в питерском бутике. В интернет-магазине стоимость скромного наряда с ромашками составляет 195 000 рублей. Вот вам и трогательные цветочки.
В соцсетях мнения относительно наряда разделились.
Впрочем, мероприятие прошло на должном уровне. Гимнастки - участницы фестиваля, зрители оценили соревнование как важное и нужное дело для спорта. А раз так- какая разница, что надевает на себя его организатор?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аффтора жабёнка придушила??? Ну так стань хотя-бы наполовину таким гимнастом как она, а мы посмотрим. Сам то что в жизни сделал? Только убогие статейки и можешь крОпать...
А то, что выглядит старше - так кто из нас молодеет?
Еще мне нравится то, что ее не видно-не слышно. Занимается своим делом, не лезет ни во власть, ни в политику.
Никогда не понимал тех блохеров которые обсасывали курточку в которой бункерный король вышел на сцену Лужников... ну и стоит она 1.5 млн... и что?! Он президент, всё таки, может себе позволить
Пару лет назад выяснили стоимость обуви у Медведева (насколько помню за 40-50 тыс. руб). И тоже возмутились почему так дорого )))
Есть деньги - пусть тратит как хочет
Интересный факт, что зачастую так пишут те, кто купил Айфон за 100 тыс, когда можно было купить аналогичный телефон за 15 тыс. И ведь могли бы потратить 85 на благотворительность, но не захотели.