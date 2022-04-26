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Настоящий памятник хлебу: мышь под булкой и потерянные бублики

Настоящий памятник хлебу: мышь под булкой и потерянные бублики

Автор:
26 апреля 2022 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: булка   в мире   мышка   памятник   памятник хлебу   фото   хлеб   
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Настоящий памятник хлебу можно увидеть в Зеленогорске (является частью Санкт-Петербурга). На гранитном постаменте меньше метра высотой "разложены" бронзовые хлебобулочные изделия – хлеб, батон, бублики и сушки.

Чёрный хлеб порезан – считается, что на те самые куски по 125 грамм, которые являлись суточной нормой для жителей блокадного Ленинграда. Поэтому часто говорят, что эта скульптура – дань памяти тому нелёгкому времени.

При этом скверик, в котором этот памятник установили ещё в 2003-м году, находился у магазина "Сестрорецкий хлеб" (сейчас он, кажется, переделан) – что интересно, часто в отзывах на разных сайтах можно прочитать "конспирологическую догадку", что памятник чуть ли не рекламирует этот магазин.

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На самом деле никакой конспирологии здесь нет, поскольку на постаменте размещена табличка – может слишком низко, не все замечали – на которой написано "Хлеб. Сестрорецкий завод с 1962-го года". Именно тогда появился современный хлебозавод в Сестрорецке на набережной реки Сестры.

Возникает вопрос, как эта дата может быть связана с блокадой Ленинграда – ведь получается, что завод в Сестрорецке появился гораздо позже войны. Но на самом деле это была реорганизация предприятия, которое появилась в Сестрорецке как раз незадолго до трагического 1941-го – во время блокады эта небольшая пекарня обеспечивала Ленинград хлебом.

Логично прозвучит и вопрос о том, почему же памятник появился именно в Зеленогорске. Но ответ тоже простой – чуть позже, летом 1964-го года местный хлебозавод стал филиалом "Сестрорецкого хлебозавода". А "фирменные" магазины "Сестрорецкий хлеб" появились уже позже, в 90-х годах прошлого века – в том числе и в Зеленогорске.

Так что памятник, конечно, имеет непосредственное отношение к "Сестрорецкому хлебу", но вот найти информацию о том, был ли это заказ предприятия, мы не смогли. Думается, так или иначе руководство завода было в курсе и наверняка приняло участие в этом проекте.

На табличке, которая прикреплена к постаменту памятника, указано и имя скульптора – Арсен Аватесян, и даже адрес сайта автора скульптуры. К сожалению через год с небольшим после установки памятника "Хлебу" он погиб в автомобильной аварии, а на сайте и сейчас можно найти информацию о его творчестве.

В Санкт-Петербурге можно увидеть немало его работ, относящихся к городской скульптуре. Скажем, его работа "Цирк приехал" установлена перед зданием петербургского цирка, а в том же Зеленогорске, недалеко от "Хлеба", установлены его не менее знаменитые "Такса-скамейка" и "Примирение".

Кстати, памятник хлебу дожил до нашего времени не без потерь – если внимательно приглядитесь даже к фотографиям в этой статье, то увидите, что на одних снимках композиция включает в себя бублики, а на других их нет. На самом деле их или отломили, или как-то всё сломалось само – неизвестно. Осталась только деталь, к которой крепились бублики.

Ну и ещё одна "фишка", прославившая памятник среди любопытных туристов – если приглядеться внимательно, то под одним из батонов можно увидеть маленькую мышку.

Эту "пасхалочку" спрятал там сам автор – интересно, что многие на самом деле часто её не замечают, рассматривая памятник. Надеемся, что пока мышку ещё не постигла участь пропавших бубликов.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: булка   в мире   мышка   памятник   памятник хлебу   фото   хлеб   
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