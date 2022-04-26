Настоящий памятник хлебу: мышь под булкой и потерянные бублики

Чёрный хлеб порезан – считается, что на те самые куски по 125 грамм, которые являлись суточной нормой для жителей блокадного Ленинграда. Поэтому часто говорят, что эта скульптура – дань памяти тому нелёгкому времени.

При этом скверик, в котором этот памятник установили ещё в 2003-м году, находился у магазина "Сестрорецкий хлеб" (сейчас он, кажется, переделан) – что интересно, часто в отзывах на разных сайтах можно прочитать "конспирологическую догадку", что памятник чуть ли не рекламирует этот магазин.