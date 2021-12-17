Как троллейбусы в Ялте стали «памятником» наводнению

Сложно себе представить, что сытый, благополучный и лощёный город, столица курортов Крыма Ялта может предстать перед гостями в таком виде – точь-в-точь сцена из бюджетного триллера или отечественной киноленты жанра «катастрофа».
С той лишь разницей, что в них все разрушения и погромы обычно делают при помощи компьютерной графики (вот уже лет 15 как спецэффекты, сделанные на компьютере, обходятся дешевле реальных съёмок в павильоне или на пленэре), а тут все безобразия реальны и являются последствиями природной катастрофы. И речь не о сваленных грозой деревьях – пару лет назад стихия засыпала три десятка троллейбусов от колёс и до самых «рогов» токоприёмника.
Поверить в реальность этого, не удостоверившись лично, очень трудно. Лишь представ перед погребёнными под грудой камней железными ящиками на колёсах, понимаешь, что это реально. И то возникает ощущение противоестественности; кажется, что кто-то специально завалил «рогатых», чтобы снять фильм или создать декорации для индустриального парка в постапокалиптическом стиле.
Правда, подумав ещё чуть-чуть, понимаешь: привезти в это место тысячи тонн щебня стоило бы весьма солидных денег, а выложить их так, чтобы покрыть крыши трёхметровых машин, и вовсе представляется никудышной тратой времени и сил.
Правда, стоит посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полёта – с борта вертолёта или при помощи квадрокоптера – и ты вновь невольно начинаешь верить в техногенную природу ситуации.
Десятилетиями обитатели местных домов и администрация троллейбусного парка видела в расположенной поблизости речке почти пересохший ручей, малозначительный и не стоящий внимания. Так было до июня 2019 года – ливневые дожди наполнили устье реки, превратив заштатный ручеёк в бурный поток.
Потоки воды в результате разлива как раз прошлись краешком по троллейбусному парку. Поток воды, несущейся с гор к морю, был такой силы, что приволок за десятки километров стволы деревьев и вот эту груду камней, засыпав им всё на своём пути: от жилых домов несчастных местных обитателей и до троллейбусов на фото.
В задней части парка заметно направление течения реки – тут камней больше, и они засыпали троллейбусы до самой крыши, в то время как дальше разгула стихии хватило лишь до середины лобового стекла, а то и меньше. В 19 из 31 остекление не выдержало натиска камня, набив салоны булыжником под самый потолок. В этом свете надпись «выхода нет» на задней двери выглядит особенно символичной.
Источник:
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