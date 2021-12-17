Как троллейбусы в Ялте стали «памятником» наводнению

Поверить в реальность этого, не удостоверившись лично, очень трудно. Лишь представ перед погребёнными под грудой камней железными ящиками на колёсах, понимаешь, что это реально. И то возникает ощущение противоестественности; кажется, что кто-то специально завалил «рогатых», чтобы снять фильм или создать декорации для индустриального парка в постапокалиптическом стиле.

Правда, подумав ещё чуть-чуть, понимаешь: привезти в это место тысячи тонн щебня стоило бы весьма солидных денег, а выложить их так, чтобы покрыть крыши трёхметровых машин, и вовсе представляется никудышной тратой времени и сил.