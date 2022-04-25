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Цвет настроения - санкции. Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию

Цвет настроения - санкции. Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию

Автор:
25 апреля 2022 22:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Полина Гагарина   въезд   запрет   концерты   латвия   санкции   шоу   эстония   
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Королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову и обворожительной Полине Гагариной в ближайшие 5 лет не грозит побывать в Эстонии. Власти маленькой прибалтийской страны наконец-то раскрыли истинных врагов демократии и запретили им не только деньги на своей территории зарабатывать, но и вообще границу пересекать.

Объяснили свое решение власти незатейливо: "Эти артисты поддержали действия России на Украине".

Об этом сообщает местное МВД. Также о пятилетнем запрете на въезд для Гагариной и Киркорова пишет газета Postimees.

Таким образом, концерт российского певца в Таллине, назначенный на 27 мая, находится под большой угрозой и, скорее всего, не состоится. Против мероприятия собрали 6677 подписей.

Концерт Полины Гагариной, получившей аналогичный запрет на въезд, должен был состояться 23 сентября 2022 года.

Ограничения для представителей российской эстрады будут действовать до апреля 2027 года.

Составить список артистов, выступающих в поддержку президента России Владимира Путина, для которых будет введен запрет на въезд в Эстонию, власти Таллина предложили еще в начале апреля.

Ранее запрет на въезд для Киркорова ввели Латвия и Украина. Последняя даже включила неукратимого Филиппа в список лиц, угрожающих, ни много ни мало, национальной безопасности страны.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киркоров   Полина Гагарина   въезд   запрет   концерты   латвия   санкции   шоу   эстония   
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Трям 55 минут назад
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Мурчелло 6 минут назад
Вряд ли прибалтика просуществует ещё пять лет.Что то они погорячились.
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На_ник Полчаса назад
А можно запретить Киркорову въезд в Россию? Достал уже этот пЕтух!
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