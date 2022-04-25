Цвет настроения - санкции. Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию

Объяснили свое решение власти незатейливо: "Эти артисты поддержали действия России на Украине".

Об этом сообщает местное МВД. Также о пятилетнем запрете на въезд для Гагариной и Киркорова пишет газета Postimees.

Таким образом, концерт российского певца в Таллине, назначенный на 27 мая, находится под большой угрозой и, скорее всего, не состоится. Против мероприятия собрали 6677 подписей.

Концерт Полины Гагариной, получившей аналогичный запрет на въезд, должен был состояться 23 сентября 2022 года.

Ограничения для представителей российской эстрады будут действовать до апреля 2027 года.

Составить список артистов, выступающих в поддержку президента России Владимира Путина, для которых будет введен запрет на въезд в Эстонию, власти Таллина предложили еще в начале апреля.

Ранее запрет на въезд для Киркорова ввели Латвия и Украина. Последняя даже включила неукратимого Филиппа в список лиц, угрожающих, ни много ни мало, национальной безопасности страны.