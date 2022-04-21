Мария Годунова: самая перспективная скуратовская дочь и её незавидная участь

Даже самые лютые и бессердечные люди в лоне семьи меняются, смягчаясь душой и нивелируя злобу, транслируемую во внешний мир. Не был исключением и главный опричник Ивана Грозного Малюта Скуратов.
Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский дочерям дал хорошее воспитание. Да ещё и образование, кое девицам на Руси давать не считалось нужным. Особенно способной оказалась средняя дочь Мария. Подготовив наследниц, отец выдал их замуж, да не абы как, а с выгодой, чтобы продолжили род Скуратовых.
Старшую Анну за родственника самого Ивана Грозного – Ивана Глинского. Машу за небезызвестного Бориса Годунова, а младшая Екатерина стала супругой Дмитрия Шуйского – представителя знатного рода.
Сам Григорий был низкого происхождения, из костромских бояр, и на первые роли в опричнине выдвинулся только в последние три года её существования.
На Машку, которая хоть и держала очи долу, всё же была истинной дочерью своего отца, Скуратов сделал правильную ставку. Женщина понимала, что мир принадлежит мужчинам, и возвыситься можно только через супруга.
Дело за малым, правильно использовать женскую хитрость: там сплетню послушала, здесь туману напустила, ночью нашептала мужу на ушко нужные мысли.
После смерти Грозного на престол взошёл блаженный царь Фёдор. Наследников у него не было, а вот в семействе Бориса и Марии подрастали двое бойких малышей. Фёдор был женат на сестре Годунова Ирине. И ушлая Мария, действуя исподволь, начала реализовывать свой план. Фактически властвовал Борис, а единственной угрозой оставался малолетний сын Грозного Дмитрий, живший с матерью Марией Нагой в Угличе.
Вокруг вскоре последовавшей смерти царевича ходило много слухов. И у Марии началась настоящая паника, когда пошли слухи, что Дмитрий всё же уцелел, вырос и собирает за морем войско, чтобы заполучить положенную по закону власть.
Женщина ночами отбивала поклоны перед иконами, горячо молясь, чтобы всё это оказалось неправдой. Ведь тогда её многолетние интриги теряли смысл. И под угрозой оказалось самое ценное – жизнь детей.
Время правления Бориса Годунова нельзя назвать спокойным. Вроде, он хотел благополучия для страны и народа. Но тут начался голод. Крепли и слухи о чудом спасшемся законном царе.
После его смерти Мария стала регентом при малолетнем сыне Фёдоре. Тем временем Лжедмитрий активно собирал войска. Женщина попыталась сбежать от надвигающегося восстания. Но у неё не вышло, и спустя несколько дней всё было кончено: вдовствующую царицу и её сына убили сторонники Лжедмитрия, а дочь Ксению взяли в плен в качестве трофея для самозванца.
О погибшей царице, впрочем, никто не горевал: мудрый народ интуитивно ощущал все хитросплетённые ходы Марии, которые она ткала, подобно пауку, чтобы заполучить и сохранить власть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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