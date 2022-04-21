Мария Годунова: самая перспективная скуратовская дочь и её незавидная участь

На Машку, которая хоть и держала очи долу, всё же была истинной дочерью своего отца, Скуратов сделал правильную ставку. Женщина понимала, что мир принадлежит мужчинам, и возвыситься можно только через супруга.

Дело за малым, правильно использовать женскую хитрость: там сплетню послушала, здесь туману напустила, ночью нашептала мужу на ушко нужные мысли.

После смерти Грозного на престол взошёл блаженный царь Фёдор. Наследников у него не было, а вот в семействе Бориса и Марии подрастали двое бойких малышей. Фёдор был женат на сестре Годунова Ирине. И ушлая Мария, действуя исподволь, начала реализовывать свой план. Фактически властвовал Борис, а единственной угрозой оставался малолетний сын Грозного Дмитрий, живший с матерью Марией Нагой в Угличе.