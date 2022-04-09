FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 97 постов • 69 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда? 
Современное чудо света: китайский мост-небоскрёб

Современное чудо света: китайский мост-небоскрёб (9 фото)

Автор:
09 апреля 2022 17:12
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Raffles City Chongqing   Китай   Раффлз-Сити   архитектура   здания   небоскрёбы   небоскрёбы Китая   
1474
9
В 2019 году был достроен и введён в эксплуатацию крупнейший на планете мост-небоскрёб. Архитектурный комплекс расположен в провинции Чунцин.
Период проектирования и строительства занял 8 лет. Главным архитектором стал Моше Сафди. Девелопером выступила сингапурская компания CapitaLand. Сам Моше Сафди назвал это мост-небоскрёб новыми воротами Чунцина. Комплекс расположен на месте снесённого пассажирского терминала и гостиницы.
×
×
На вершинах четырех 250-метровых башен находится закрытый небоскреб, называемый Кристаллом. Две башни высотой 350 метров соединяются с ними консольным мостом. К этим шести примыкают еще две башни высотой 250 метров.
Технические характеристики объекта впечатляющие:
площадь: 1,12 миллиона м² общей площади,
150 000 м² офисных помещений,
1400 апартаментов,
235 000 м² торговых площадей.

Здания железобетонные со стальными колоннами в бетоне и стальными пролётами перекрытий. Высота составляет 354,5 метра, 79 надземных этажей и 3 подземных.
Архитектор черпал вдохновение в дизайне традиционных китайских парусных судов. Внешний вид является данью уважения историческому прошлому Чунцина как центра морской торговли.
Горизонтальный небоскрёб "Кристалл" представляет собой закрытое помещение длиной 300 метров, расположенное над четырьмя зданиями. Его ширина 32,5 м, а высота 26,5 м.

Внутри "Кристалла" находится консольная смотровая площадка под открытым небом, бары, рестораны, конференц-залы, вестибюль отеля и закрытый клуб с переливным бассейном.
Многофункциональный комплекс Raffles City Chongqing имеет систему управления дождевой водой, а также специальную систему управления зданием, которая контролирует рациональное потребление энергии инженерными системами.
Многофункциональный комплекс Raffles City Chongqing – один из самых сложных проектов Safdie Architects. Несмотря на это Моше Сафди сделал акцент на максимальное естественное освещение интерьеров. Значительную площадь внутри здания он отвёл для зелёных насаждений.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Raffles City Chongqing   Китай   Раффлз-Сити   архитектура   здания   небоскрёбы   небоскрёбы Китая   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Billi_Bons 41 минуту назад
Явно китайцы вдохновлялись этим зданием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Ego sum qui sum 9 минут назад
молодцы китайцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BiZ 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Иванов 23 минуты назад
хорошее средство от запоров но слишком дорого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73325



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов
1
80
Кто из топовых актёров незаметно пропал с экранов
Фатально вышло: всё об ошибках
1
64
Фатально вышло: всё об ошибках
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
4
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#СССР#Украина#автомобили#Девушка#забавно#фотографии
#Юмор#факты#мир#Ватермарк#США#в мире#кино#аварии#милота#авто аварии
#прикол#люди#история#картинки#Россия#интересное#автомир#дтп#Приколы#Ynews
Хороший левак укрепляет брак: откровения тех, кто изменяет женам (10 фото) Хороший левак укрепляет брак: откровения тех, кто изменяет женам (10 фото) В Китае строят уникальный "небесный коридор", соединяющий небоскребы В Китае строят уникальный "небесный коридор", соединяющий небоскребы В Праге построят "постапокалиптический" небоскреб В Праге построят "постапокалиптический" небоскреб В Китае построили небоскреб, который высмеяли в сети В Китае построили небоскреб, который высмеяли в сети Всемирно известный архитектор построит небоскребы в родном городе Всемирно известный архитектор построит небоскребы в родном городе В Норвегии откроют музей для наблюдения за китами В Норвегии откроют музей для наблюдения за китами

На что жалуетесь?

Вернуться