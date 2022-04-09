Современное чудо света: китайский мост-небоскрёб

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В 2019 году был достроен и введён в эксплуатацию крупнейший на планете мост-небоскрёб. Архитектурный комплекс расположен в провинции Чунцин.
Период проектирования и строительства занял 8 лет. Главным архитектором стал Моше Сафди. Девелопером выступила сингапурская компания CapitaLand. Сам Моше Сафди назвал это мост-небоскрёб новыми воротами Чунцина. Комплекс расположен на месте снесённого пассажирского терминала и гостиницы.
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На вершинах четырех 250-метровых башен находится закрытый небоскреб, называемый Кристаллом. Две башни высотой 350 метров соединяются с ними консольным мостом. К этим шести примыкают еще две башни высотой 250 метров.
Технические характеристики объекта впечатляющие:
площадь: 1,12 миллиона м² общей площади,
150 000 м² офисных помещений,
1400 апартаментов,
235 000 м² торговых площадей.
Здания железобетонные со стальными колоннами в бетоне и стальными пролётами перекрытий. Высота составляет 354,5 метра, 79 надземных этажей и 3 подземных.
площадь: 1,12 миллиона м² общей площади,
150 000 м² офисных помещений,
1400 апартаментов,
235 000 м² торговых площадей.
Здания железобетонные со стальными колоннами в бетоне и стальными пролётами перекрытий. Высота составляет 354,5 метра, 79 надземных этажей и 3 подземных.
Архитектор черпал вдохновение в дизайне традиционных китайских парусных судов. Внешний вид является данью уважения историческому прошлому Чунцина как центра морской торговли.
Горизонтальный небоскрёб "Кристалл" представляет собой закрытое помещение длиной 300 метров, расположенное над четырьмя зданиями. Его ширина 32,5 м, а высота 26,5 м.
Внутри "Кристалла" находится консольная смотровая площадка под открытым небом, бары, рестораны, конференц-залы, вестибюль отеля и закрытый клуб с переливным бассейном.
Внутри "Кристалла" находится консольная смотровая площадка под открытым небом, бары, рестораны, конференц-залы, вестибюль отеля и закрытый клуб с переливным бассейном.
Многофункциональный комплекс Raffles City Chongqing имеет систему управления дождевой водой, а также специальную систему управления зданием, которая контролирует рациональное потребление энергии инженерными системами.
Многофункциональный комплекс Raffles City Chongqing – один из самых сложных проектов Safdie Architects. Несмотря на это Моше Сафди сделал акцент на максимальное естественное освещение интерьеров. Значительную площадь внутри здания он отвёл для зелёных насаждений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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