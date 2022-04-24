«Запорожцы»

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Просто интересные фотографии + бонус.
1.
Архив Шарыповых – Афанасьевых
Выезд за город за грибами. Заповедник Самарская Лука, Жигулевские горы. Ида Александровна и Станислав Николаевич Афанасьевы. 1964 год. Автор: Альберт Шарыпов.
Выезд за город за грибами. Заповедник Самарская Лука, Жигулевские горы. Ида Александровна и Станислав Николаевич Афанасьевы. 1964 год. Автор: Альберт Шарыпов.
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4.
Врач колхозной больницы Исакэнон Султанов и медсестра Рано Арипова направляются по вызову к больному. 1961–1969 годы. Автор: Сергей Коршунов.
8.
Архив Шарыповых – Афанасьевых
Выезд на природу. Ремонт автомобиля по инструкции. 1966–1969 годы. Неизвестный автор.
Выезд на природу. Ремонт автомобиля по инструкции. 1966–1969 годы. Неизвестный автор.
11.
Ремонт автомобиля на проезжей части проспекта Курако. г. Новокузнецк 13 октября 1981 года. Автор: Владимир Соколаев.
14.
Архив Владимира Александровича Карлова
Вытаскивание автомашины из глины. 1986 год. Автор: Борис Смирнов-Русецкий.
Вытаскивание автомашины из глины. 1986 год. Автор: Борис Смирнов-Русецкий.
16.
Племянник «Фиата»
Прототипом первого — «горбатого» — «Запорожца» стал итальянский автомобиль FIAT-600 – у него позаимствовали общий дизайн кузова, заднюю подвеску, рулевой механизм и трансмиссию. Силовой агрегат и прочие механизмы были разработаны с нуля. Многие детали и узловые детали были идентичны тем, которые присутствовали на армейских ЛуАЗ-967 и гражданских ЛуАЗ-969.
Под маркой «Запорожец» было произведено два поколения автомобилей – первое поколение в 1960-1969 гг. ЗАЗ-965 и 1962-1969 гг. ЗАЗ-965А; второе поколение 1966-1994 гг. ЗАЗ-966, ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968В и ЗАЗ-968М.
Под маркой «Запорожец» было произведено два поколения автомобилей – первое поколение в 1960-1969 гг. ЗАЗ-965 и 1962-1969 гг. ЗАЗ-965А; второе поколение 1966-1994 гг. ЗАЗ-966, ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968В и ЗАЗ-968М.
17.
Соответствие мировым трендам
В 1950-е годы, когда разрабатывался «Запорожец», в Европе и Америке был популярен тренд располагать мотор в задней части кузова. Этой моде следовали разработчики «Запорожца». Поэтому шутки про задний мотор машины, которые гуляли в народе просто неуместны. Четырехцилиндровый мотор V-образного объема считался в то время в мире прогрессивным и был редок.
18.
Генератор прозвищ
ЗАЗ-965 за необычную форму кузова в народе прозвали «горбатым», ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 за воздухозаборники прозвали «ушастым». Когда воздухозаборники убрали, появилось новое прозвище – «мыльница». Были и менее распространенные варианты – «Чебурашка» и «кругленький». А Никита Хрущев публично назвал «консервной банкой». Несмотря на все эти прозвища, «Запорожцы» любили в народе и стоили они дешевле других марок машин
19.
«Запорожец» за бугром
«Запорожцы» отправляли на экспорт границу под маркой «Ялта». В отличии от базовой комплектации в экспортный вариант добавляли детали комфорта, например, пепельницу и встроенный радиоприемник. Также была улучшенная шумоизоляция и левое наружное боковое зеркало. Стоила «Ялта» за границей дешевле своих конкурентов. «Ялту» продавали в Германию, Венгрию, Болгарию, Австрию, Францию, Италию. Кстати, в Италии и Франции на «Ялту» ставили моторы «Рено».
20.
Киноактер
«Запорожцы» засветились во многих отечественных и зарубежных фильмах, попав даже в одну из «бондиан», где ему посвящена фраза «она меня никогда не подводила». Звездный час «Запорожца» в отечественном кинематографе наступил после выхода романтической комедии «Три плюс два», в которой актрисы Фатеева и Кустинская разъезжали на «Запорожце». Что самое интересное – по сюжету фильма обладатель роскошной «Волги» в итоге остался без пары.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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