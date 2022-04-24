20.

«Запорожцы» засветились во многих отечественных и зарубежных фильмах, попав даже в одну из «бондиан», где ему посвящена фраза «она меня никогда не подводила». Звездный час «Запорожца» в отечественном кинематографе наступил после выхода романтической комедии «Три плюс два», в которой актрисы Фатеева и Кустинская разъезжали на «Запорожце». Что самое интересное – по сюжету фильма обладатель роскошной «Волги» в итоге остался без пары.