Как евреи очутились в древнем Египте на 400 лет и почему оказались в рабстве у египтян?

Исход – пожалуй, самое известное библейское предание, повествующее о бегстве евреев из египетского рабства.
Легендарное событие получило отражение во множестве художественных фильмов и литературе. Однако как евреи вообще оказались в Египте? Зачем они туда отправились изначально?
Загостившиеся соседи
Согласно религиозным текстам, настоящей родиной еврейских племен была Древняя Месопотамия. Основатель семитского народа Авраам происходил из шумерского города Ур, расположенного на юге современного Ирака.
Во II тысячелетии до н.э. скотоводы-кочевники переселились из Месопотамии в Ханаан – территорию Израиля, Иордании и Ливана. В XVII веке до н.э. этот регион пережил сильнейшую засуху. Испытывая недостаток пищи, часть населения откочевала дальше на запад в Египет.
Нужно сказать, первоначально древние египтяне приняли переселенцев радушно. Им была выделена одна из богатейших земледельческих житниц Египта – местность Гесем в восточной части дельты Нила.
В этом краю беженцы прожили 430 лет и именно здесь произошло формирование евреев как этноса. Впрочем, уже спустя 100 лет после переселения отношения между евреями и египтянами сильно испортились.
Фараоны начали проводить политику сдерживания рождаемости еврейского народа и наложили на него тяжелое налоговое и трудовое бремя.
Что спровоцировало конфликт между евреями и египтянами?
Согласно наиболее популярной в науке версии, переселение евреев в Египет произошло в период правления фараонов из кочевой династии гиксосов. В XVIII веке до н.э. гиксосы, родственные семитам племена, завоевали Южный Египет.
Согласно Ветхому Завету, Иосиф – один из потомков Авраама, сумел добиться высокого положения при дворе гиксосов. Деятель умел толковать сны и предсказывать будущее, за что получил в жёны дочь фараона и возможность переселить из Ханаана в Египет всю свою родню.
Так, произошло переселение будущих евреев из засушливой земли Израильской в плодородный Гесем. В середине XVI века до н.э. в Египте разгорелась Гражданская война, и династия кочевников была свержена. На престоле фараонов вновь воцарилась коренная египетская династия.
Для евреев этот переворот имел роковое значение. Египтяне проводили политику по искоренению иноземцев в своем государстве. Именно с этим и связаны притеснения иудеев.
В конечном счете евреи подняли восстание, разграбили Египет и откочевали обратно на север. За время их 400-летнего отсутствия, в Ханаане успели обосноваться новые народы и царства. Землю обетованную переселенцам пришлось возвращать с боем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А потом уехать ни как не могли.......
За тем же, за чем они расползлись по всему миру. Чтобы жить за счёт коренного населения, обирая его посредством ростовщичества. В Египте им немножко обломилось.
Потом пришло "самоосознание" себя, назвали себя евреями и рванули на свободные земли. Но земли были уже не свободные.
Короче, те же цыгане, но умней и агрессивней.