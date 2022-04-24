Как евреи очутились в древнем Египте на 400 лет и почему оказались в рабстве у египтян?

Загостившиеся соседи

Согласно религиозным текстам, настоящей родиной еврейских племен была Древняя Месопотамия. Основатель семитского народа Авраам происходил из шумерского города Ур, расположенного на юге современного Ирака.

Во II тысячелетии до н.э. скотоводы-кочевники переселились из Месопотамии в Ханаан – территорию Израиля, Иордании и Ливана. В XVII веке до н.э. этот регион пережил сильнейшую засуху. Испытывая недостаток пищи, часть населения откочевала дальше на запад в Египет.

Нужно сказать, первоначально древние египтяне приняли переселенцев радушно. Им была выделена одна из богатейших земледельческих житниц Египта – местность Гесем в восточной части дельты Нила.