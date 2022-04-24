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В Тольятти наладят выпуск уникальных трехосных внедорожников LADA Niva

В Тольятти наладят выпуск уникальных трехосных внедорожников LADA Niva

Автор:
24 апреля 2022 05:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Lada Niva   внедорожник   тольятти   
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В Тольятти появилась группа энтузиастов, что создают необычные (но при этом — нужные рынку) спецверсии вазовских машин под маркой ПВР. И сейчас технари построили крайне необычное исполнение классической «Нивы».

Итак, новая разработка фирмы ПВР, которая удивит даже бывалых ниноводов, — это трехосный грузовик, построенный из серийного пикапа ВИС-2346. Последний, в свою очередь, представляет собой полурамную грузовую версию обычной «Нивы».

Конструкция «трехосника» проста и элеганта: в заднюю полураму вставляется специальный полуприцеп, у которого есть подкатная ось. На выходе получается автомобиль способный перевозить грузы длиной до 3 100 мм — то есть своеобразный конкурент короткобазной «Газели».

Исходный ВИС получил 100-сильный 1,8-литровый двигатель, доработанную трансмиссию, плюс самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. Также новинке досталась рычажная задняя подвеска на пневматических подушках.


На вопрос, кому может пригодиться такая каракатица, авторы проекта заявляют, что видят интерес со стороны производителей всевозможных надстроек — кранов, вышек и буровых установок. Им нужна узкая, маневренная, но при этом — длинная и проходимая машина.

Также новинке досталась рычажная задняя подвеска на пневматических подушках.

Как вам такой автомобиль?!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Lada Niva   внедорожник   тольятти   
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9  комментариев
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22k
Влад 2 часа назад
Не очень разумная система с точки зрения проходимости. Подкатная ось снижает нагрузку на ведущую и сцепление с дорогой резко падает. Пневмоподвеска в принципе позволяет снизить давление в подушках и разгрузить подкатную ось увеличив нагрузку на ведущую, но тогда может изменится балансировка груженой машины вплоть до вывешивания передних колес и потери управляемости потому что задний свес будет очень большой. По уму подкатной нужно делать переднюю ось из спарки, а не заднюю и с возможностью разгрузки вплоть до вывешивания.
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10k
Serg 21 минуту назад
а чем старая, добрая нива не угодила? она же идеальна!
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10k
El Niño Полчаса назад
Очень хочется порадоваться за ВАЗ, но не могу. Я уже вижу, что конструкция ненадежная и мало похожа на разработанный конструкторами объект. Впечатление, что в гаражах отрезали часть кузова, приварили второй мост (на картинке он явно чужеродный) и прикрутили от польского прицепа кузов.

Задумка действительно интересная, но исполнение…
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914
Иван 3 часа назад
https://www.uaz.ru/uploads/docs/UAZ_Cargo.pdfhttps://www.uaz.ru/uploads/docs/UAZ_Cargo.pdf
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