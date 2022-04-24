В Тольятти наладят выпуск уникальных трехосных внедорожников LADA Niva

В Тольятти появилась группа энтузиастов, что создают необычные (но при этом — нужные рынку) спецверсии вазовских машин под маркой ПВР. И сейчас технари построили крайне необычное исполнение классической «Нивы».

Итак, новая разработка фирмы ПВР, которая удивит даже бывалых ниноводов, — это трехосный грузовик, построенный из серийного пикапа ВИС-2346. Последний, в свою очередь, представляет собой полурамную грузовую версию обычной «Нивы».