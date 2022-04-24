В Тольятти наладят выпуск уникальных трехосных внедорожников LADA Niva

В Тольятти появилась группа энтузиастов, что создают необычные (но при этом — нужные рынку) спецверсии вазовских машин под маркой ПВР. И сейчас технари построили крайне необычное исполнение классической «Нивы».
Итак, новая разработка фирмы ПВР, которая удивит даже бывалых ниноводов, — это трехосный грузовик, построенный из серийного пикапа ВИС-2346. Последний, в свою очередь, представляет собой полурамную грузовую версию обычной «Нивы».
Конструкция «трехосника» проста и элеганта: в заднюю полураму вставляется специальный полуприцеп, у которого есть подкатная ось. На выходе получается автомобиль способный перевозить грузы длиной до 3 100 мм — то есть своеобразный конкурент короткобазной «Газели».
Исходный ВИС получил 100-сильный 1,8-литровый двигатель, доработанную трансмиссию, плюс самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. Также новинке досталась рычажная задняя подвеска на пневматических подушках.
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На вопрос, кому может пригодиться такая каракатица, авторы проекта заявляют, что видят интерес со стороны производителей всевозможных надстроек — кранов, вышек и буровых установок. Им нужна узкая, маневренная, но при этом — длинная и проходимая машина.
Также новинке досталась рычажная задняя подвеска на пневматических подушках.
Как вам такой автомобиль?!
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АНТИФИШКИ
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Задумка действительно интересная, но исполнение…
Раму я делал бы цельной или хотя бы усилил . Это скажется на весе, но тогда однозначно нужно будет работать с силовым агрегатом. Вывод: как альтернатива прицепу - хороший вариант, а вот переоборудование под кран или что-то подобное - не потянет.
Вы на руки покупаете авто с регистрацией первичной и все сертификаты.
Ну может щас подороже. Я год назад хотел взять ниву с движком 1,8 - узнавал у них цену и по документам.
Это Россия - всё реально за мелкий прайс.