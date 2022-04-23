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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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4.
Это последний день рождения Мэрилин, а также последний день на съемочной площадке фильма «Что-то случилось», 1 июня 1962 года
23.
Скульптор Наум Аронсон за работой над бюстом Распутина. Санкт-Петербург. Российская империя. 1915 год
25.
Наталья Меклин (Кравцова), командир звена авиационного полка «Ночных ведьм», Герой Советского Союза, 1945 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: звезды знаменитости лица люди фото
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