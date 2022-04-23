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Каким был Санкт-Петербург в 2005 году

Каким был Санкт-Петербург в 2005 году

Автор:
23 апреля 2022 22:04
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом.
Сегодня мы отправляемся в 2005 год. Давайте вместе вспомним те времена. Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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