Каким был Санкт-Петербург в 2005 году

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Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом.
Сегодня мы отправляемся в 2005 год. Давайте вместе вспомним те времена. Приятного просмотра!
Сегодня мы отправляемся в 2005 год. Давайте вместе вспомним те времена. Приятного просмотра!
1.
Начнём с Московского вокзала. Именно в 2005 году он сменил свой цвет на исторический - из зелёного стал жёлтым.
2.
Автор фото - Алексей Будовский.
Малый проспект Васильевского острова и мужчина на каком-то невероятном то ли велосипеде, то ли я даже не знаю...
Малый проспект Васильевского острова и мужчина на каком-то невероятном то ли велосипеде, то ли я даже не знаю...
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3.
Автор фото - Константин Протасов.
Восстановленный музейный троллейбус ЯТБ-1 едет по экскурсионному маршруту на Кондратьевском проспекте.
Восстановленный музейный троллейбус ЯТБ-1 едет по экскурсионному маршруту на Кондратьевском проспекте.
5.
Автор фото - Алексей Бараш.
Трамвай 64 маршрута уносится куда-то вдаль по Рябовскому шоссе. В целом, "куда-то вдаль" имеет вполне определённое направление - в сторону Ржевки.
Трамвай 64 маршрута уносится куда-то вдаль по Рябовскому шоссе. В целом, "куда-то вдаль" имеет вполне определённое направление - в сторону Ржевки.
11.
Великолепная сцена на набережной реки Фонтанки, около особняка графини Паниной. Театр "Патриот" и потрясающая итальянская Ламборгини.
14.
На Шкапина в процессе сноса домов. Часть снесенного квартала пойдет под строительство ЖК Панорама 360, а часть так и останется пустырём.
16.
Автор фото - Alex Krakowsky.
57 трамвай с горящей во лбу звездой следует по проспекту Просвещения.
57 трамвай с горящей во лбу звездой следует по проспекту Просвещения.
17.
Автор фото - Сергей Мурашов.
А на Бухарестской улице идёт строительство метро "Волковская". Она откроется через три года.
А на Бухарестской улице идёт строительство метро "Волковская". Она откроется через три года.
18.
А вот такой в 2005 году была улица Некрасова. На растяжке рекламируют Ford Mondeo с нулевым первым взносом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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