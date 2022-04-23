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Кубинский тоди: Издаёт звуки автоматной очереди, копает норы и охотится на ящериц. Всё это делает птичка размером с палец!

Кубинский тоди: Издаёт звуки автоматной очереди, копает норы и охотится на ящериц. Всё это делает птичка размером с палец!

Автор:
23 апреля 2022 20:59
Метки: интересно   птицы   факты.   
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Загадка: что за существо звучит как автомат, одевается как Киркоров, роет норы и ест ящериц? Вы не поверите, но вся эта гремучая смесь умещается в крохотном тельце размером с палец. Встречайте кубинского тоди.

Судя по внешнему виду, эти милахи должны вкушать разве что цветочный нектар и вить уютные гнёздышки среди цветущих лиан. Но тоди — пернатый не из робкого десятка. Бойкий птиц, несмотря на свои скромные размеры в 11 сантиметров длины и 8,5 грамм веса, — прирожденный землекоп и охотник.

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Преуспевать в столь нетипичных для мелких пернатых делах им помогают особенные фичи в строении тела. Два передних пальца на лапках тоди срощены, а когти крепкие и острые — такое устройство конечностей позволяет одновременно хорошо копать землю и сидеть даже на самых маленьких веточках. А верхняя частью клюва пернатых оборудована специальными зазубринами, чтобы крошить твёрдых насекомых и черепа мелких рептилий.

Маскировка у тоди тоже на высоте — это нам ярко-зелёное оперение кажется вычурным. А вот среди вечно буйствующих джунглей Кубы такая расцветка — самое оно, чтобы раствориться в местной растительности. Обладая такими наворотами, тоди не тратит много энергии на погоню за едой, дабы удовлетворить свой непомерный аппетит — за день птиц может съесть до 60% от своего веса и не потолстеть.

Излюбленный охотничий приём тоди — сидеть на ветке и высматривать вкусняшки на листиках, делая короткие перелёты между деревьями. Букашек, фруктов и ящерок в лесах Кубы достаточно, поэтому миграции птахи предпочли надёжную жилплощадь. Обзаводятся ею тоди ещё до наступления сезона размножения. Тоди не только познают друг с другом радости любви, но и сложности быта — птичьи пары сохраняются на протяжении всего года. Все эти месяцы маленькие трудоголики вдвоём упорно роют норы.

На строительство одной норы уходит около восьми недель, — сначала выдолбить клювом, а затем раскопать лапами. Также птицы могут использовать и норки песчаных крабов. Однако чужие жилища тоже приходится модифицировать — выстилать мхом, пёрышками, травой и другими мягкими стройматериалами. Причём из трёх начатых жилищ, использоваться в качестве гнезда будет только одно, и то, — если его не затопит дождём, не найдёт хищник или корни растений не перекроют проход.

Брачные игры кубинских тоди проходят намного проще, чем подготовка и строительство апартаментов. Всего делов-то — полетать друг за другом, почирикать нежности на ушко, распушить розовые перья на боках, пожужжать крыльями в полёте. Кстати, жужжит крыльями тоди не хуже вертолёта — звук демонстрационного брачного полёта напоминает автоматную очередь.

В марте-июле самка отложит 3-4 белых яйца, и новоиспеченные родители будут по очереди их насиживать в течение 20 дней. Через три недели птенцы будут выглядеть почти как взрослые птицы, а через 40 дней и вовсе покинут гнездо. Какое-то время родители будут подкармливать их, раскладывая еду подальше от дома, чтобы детишки тренировали крылья. А потом, малышей ждёт взрослая жизнь работяги.

Тоди стараются не контактировать с человеком: практически никогда они не селятся в садах и на плантациях. А в неволе делать детей и вовсе отказываются. Однако виду ничего не угрожает, и вы можете спать спокойно, зная, что где-то далеко летает маленькая красивая птичка под звуки автоматной очереди.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   птицы   факты.   
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