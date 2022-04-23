Кубинский тоди: Издаёт звуки автоматной очереди, копает норы и охотится на ящериц. Всё это делает птичка размером с палец!

Маскировка у тоди тоже на высоте — это нам ярко-зелёное оперение кажется вычурным. А вот среди вечно буйствующих джунглей Кубы такая расцветка — самое оно, чтобы раствориться в местной растительности. Обладая такими наворотами, тоди не тратит много энергии на погоню за едой, дабы удовлетворить свой непомерный аппетит — за день птиц может съесть до 60% от своего веса и не потолстеть.