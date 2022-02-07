Спим и присвистываем: оказывается, птицы тоже храпят

Впрочем, причины могут быть более обыденными: неудобная поза в постели или определенная фаза сна. Сам же издаваемый звук связан с вибрацией мягких тканей носоглотки.



Не только люди храпят, животные также склонны издавать странные непроизвольные звуки. Это достаточно распространенное явление, которое характерно вообще всем млекопитающим.

Тут тоже не все так просто, это могут быть как болезни: воспаление носовых ходов, западание языка. Или вообще старение. Иногда эта проблема, которая требует лечения вплоть до хирургического вмешательства.