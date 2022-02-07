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Спим и присвистываем: оказывается, птицы тоже храпят

Спим и присвистываем: оказывается, птицы тоже храпят (3 фото + 4 видео)

Автор:
07 февраля 2022 13:47
Сообщество : Животные
Метки: интересно   милота   познавательно   птицы   храп   
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Почему пернатые издают во сне странные звуки.

Все мы хоть раз в жизни сталкивались с храпом. Либо чей-то храп нам мешает ночью, либо мы кому-то мешаем свои храпом. Насморк, лишний вес, аллергия и даже плохое настроение - вот одни из причин храпа.

Впрочем, причины могут быть более обыденными: неудобная поза в постели или определенная фаза сна. Сам же издаваемый звук связан с вибрацией мягких тканей носоглотки.

Не только люди храпят, животные также склонны издавать странные непроизвольные звуки. Это достаточно распространенное явление, которое характерно вообще всем млекопитающим.

Тут тоже не все так просто, это могут быть как болезни: воспаление носовых ходов, западание языка. Или вообще старение. Иногда эта проблема, которая требует лечения вплоть до хирургического вмешательства.

Если вы вдруг переживаете за свое здоровье или за домашнего питомца, то стоит обратиться к врачу или ветеринару, а не заниматься самолечением, которое может только навредить. Профессионалы посоветуют, как лучше поступить, какие капли, ополаскиватели или аэрозоли использовать.


Самое интересное, что храпят даже птицы. Причем орнитологи утверждают, что здоровая особь не может издавать хрипящие звуки. Причиной этого может быть воспаление дыхательных путей, а вообще это аномалия.

В сети есть множество роликов, посвящённых пернатым, дающим храпуна: вот, например, утенок, который пригрелся на пузе у хозяина и беспечно посапывает.



Также можно увидеть видео с колибри, которое завирусилось в 2014 -2015 годах. Ученый из Перу во время эксперимента над птицей пытался несколько минут понять, откуда идет пищащий звук и даже проверял батареи, пока не обратил внимание на пернатую мелочь, которая храпела.



Орнитолог Алехандро Рико-Гевара, автор видео, отмечает, что на самом деле тонкий высокий звук - это выход из «оцепенения» после сна. Дело в том, что во время отдыха птицы входят в своеобразный анабиоз для экономии энергии и скорейшего восстановления сил. Именно при выходе из этого состояния колибри требуется повышенный уровень кислорода и насыщение им легких и вызывает подобный звук.

Также можно оценить курицу, которая посапывает на сене, однако под видео множество комментариев, указывающих автору на то, что у птицы отек, и ее звуки не забавны, а являются последствием серьезной болезни.


Впрочем, некоторые орнитологи пишут, что обычный неболезненный храп у пернатых все-таки возможен из-за строения язычка.

Ну или попугай может издавать похожие звуки, если их издает хозяин, спящий с ним в одной комнате. Но это уже осознанное звучание и попытка скопировать храп.


В итоге ученые до сих пор не определились и не пришли к единому мнению, можно ли различные звуки, издаваемые птицами, считать за храп. Большинство орнитологов все же сходятся во мнении, что такое поведение пернатых – простуда или иная болезнь.

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Метки: интересно   милота   познавательно   птицы   храп   
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Ego sum qui sum 14 минут назад
из поста так и не понятно, кто больше храпит совы или жаворонки
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