Спим и присвистываем: оказывается, птицы тоже храпят

Почему пернатые издают во сне странные звуки.
Все мы хоть раз в жизни сталкивались с храпом. Либо чей-то храп нам мешает ночью, либо мы кому-то мешаем свои храпом. Насморк, лишний вес, аллергия и даже плохое настроение - вот одни из причин храпа.
Впрочем, причины могут быть более обыденными: неудобная поза в постели или определенная фаза сна. Сам же издаваемый звук связан с вибрацией мягких тканей носоглотки.
Не только люди храпят, животные также склонны издавать странные непроизвольные звуки. Это достаточно распространенное явление, которое характерно вообще всем млекопитающим.
Тут тоже не все так просто, это могут быть как болезни: воспаление носовых ходов, западание языка. Или вообще старение. Иногда эта проблема, которая требует лечения вплоть до хирургического вмешательства.
Если вы вдруг переживаете за свое здоровье или за домашнего питомца, то стоит обратиться к врачу или ветеринару, а не заниматься самолечением, которое может только навредить. Профессионалы посоветуют, как лучше поступить, какие капли, ополаскиватели или аэрозоли использовать.
Источник:
Самое интересное, что храпят даже птицы. Причем орнитологи утверждают, что здоровая особь не может издавать хрипящие звуки. Причиной этого может быть воспаление дыхательных путей, а вообще это аномалия.
В сети есть множество роликов, посвящённых пернатым, дающим храпуна: вот, например, утенок, который пригрелся на пузе у хозяина и беспечно посапывает.
Источник:
Также можно увидеть видео с колибри, которое завирусилось в 2014 -2015 годах. Ученый из Перу во время эксперимента над птицей пытался несколько минут понять, откуда идет пищащий звук и даже проверял батареи, пока не обратил внимание на пернатую мелочь, которая храпела.
Источник:
Орнитолог Алехандро Рико-Гевара, автор видео, отмечает, что на самом деле тонкий высокий звук - это выход из «оцепенения» после сна. Дело в том, что во время отдыха птицы входят в своеобразный анабиоз для экономии энергии и скорейшего восстановления сил. Именно при выходе из этого состояния колибри требуется повышенный уровень кислорода и насыщение им легких и вызывает подобный звук.
Также можно оценить курицу, которая посапывает на сене, однако под видео множество комментариев, указывающих автору на то, что у птицы отек, и ее звуки не забавны, а являются последствием серьезной болезни.
Источник:
Впрочем, некоторые орнитологи пишут, что обычный неболезненный храп у пернатых все-таки возможен из-за строения язычка.
Ну или попугай может издавать похожие звуки, если их издает хозяин, спящий с ним в одной комнате. Но это уже осознанное звучание и попытка скопировать храп.
В итоге ученые до сих пор не определились и не пришли к единому мнению, можно ли различные звуки, издаваемые птицами, считать за храп. Большинство орнитологов все же сходятся во мнении, что такое поведение пернатых – простуда или иная болезнь.
Источник:
- Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути
- Почему птиц не бьёт током, когда они сидят на проводах под огромным напряжением?
- Австралийский лирохвост - птица, которая может имитировать практически любой звук
- Почему мы никогда не видим птенцов голубей?
- Усатая синица: птица, которая умеет садиться на шпагат
Понравилось27