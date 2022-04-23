Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий

В Пентагоне заявили, что спутниковый интернет Starlink якобы стал неуязвим для российских систем РЭБ, когда компания Илона Маска «добавила одну строку кода».

С таким заявлением выступил глава отдела радиоэлектронной борьбы минобороны США Дэйв Тремпер, выступая на конференции C4ISRNET.



«На следующий день [после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о российских попытках глушения], Starlink добавил строку кода и исправил его. И вдруг российские помехи перестали быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило», - сказал Тремпер. Он призвал Вашингтон перенять опыт компании Маска, чтобы армия имела возможность «очень динамично менять» системы РЭБ. По его словам, «США должны разработать новые системы, задействовав искусственный интеллект и машинное обучение.

Тремпер добавил, что Пентагон ожидал от России «намного более сильного» РЭБ, но предупредил, что это не означает, что все усилия России потерпели неудачу.

Интересно, а если эту строку добавить в прошивку Теслы, то она начнёт сама электричество генерировать хотя бы для небольшого населённого пункта?