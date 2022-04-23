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Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий

Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий

Автор:
23 апреля 2022 17:30
Метки: война   прикол   технологии   
2160
1
Starlink сделали неуязвимым для российских систем РЭБ.

Источник:

В Пентагоне заявили, что спутниковый интернет Starlink якобы стал неуязвим для российских систем РЭБ, когда компания Илона Маска «добавила одну строку кода».
С таким заявлением выступил глава отдела радиоэлектронной борьбы минобороны США Дэйв Тремпер, выступая на конференции C4ISRNET.

«На следующий день [после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о российских попытках глушения], Starlink добавил строку кода и исправил его. И вдруг российские помехи перестали быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило», - сказал Тремпер. Он призвал Вашингтон перенять опыт компании Маска, чтобы армия имела возможность «очень динамично менять» системы РЭБ. По его словам, «США должны разработать новые системы, задействовав искусственный интеллект и машинное обучение.
Тремпер добавил, что Пентагон ожидал от России «намного более сильного» РЭБ, но предупредил, что это не означает, что все усилия России потерпели неудачу.
Интересно, а если эту строку добавить в прошивку Теслы, то она начнёт сама электричество генерировать хотя бы для небольшого населённого пункта?

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26  комментариев
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2k
Yus 2 часа назад
Посмеялся

Средства РЭБ глушат источник сигнала, как хрен разница какой там код? Да хоть 100500 раз пропиши там "Не глушите этот сигнал, он очень демократичный".
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10k
Максим 4 минуты назад
Леня вкурсе что его шпана накодила?)))
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424
OG Полчаса назад
Очередной фейк как и его ракеты, сделаные в Украине (Мариуполь) которые он все пиарит, он плотно сидит на военке, вот и всё его чудо
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6k
Кот 44 минуты назад
Спутник использует радиочастоту. Как можно взять и строкой кода избежать помех РЭБ на этой частоте? Только сменить частоту. В общем, это ерунда для американских школьников. Если сменить спутник на более дальний вне зоны работы РЭБ, он просто не сможет раздавать интернет на этой территории. В общем, Фуфломицин как все у Маска.
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8k
krivsan Час назад
скажу по секрету Тесла,не машина,playstation на колесах
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14k
Bill Час назад
if (Putin) {
surrender(quickly);
} else {
cry("peremoga!");
}
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1k
Сергей Час назад
похоже речь идёт совсем о другом, попробую предположить:
была сделана спутниковая маршрутизация сигнала, один из спутников "выпал", сигнал направили по другому маршруту - демократия победила...
в реальной жизни большую часть спутников, в случае необходимости просто уничтожат, оставшиеся постараются задавить РЭБ
это понимают все, но пропагандистский эффект важнее
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2k
cfhfwby Час назад
Не знаю я ничего про нашу РЭБ, не слышно ее и не видно на Украине от слова совсем: дроны летают, связь работает, локаторы видят.
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23k
Андрей 2 часа назад
Так и наши ща строку добавят, всего делов то!
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53
ZlyeVoprosy 2 часа назад
Зрада или перемога? Да взломают этот старлинк, и поверьте, ВС РФ к этому не будут иметь никакого отношения. Илонка, российские пираты твоя проблема, а не РЭБ.
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8k
Medved 2 часа назад
Да да, 2 месяца назад в Киеве обещали концерт Газманова.
Уже прошел наверное.
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