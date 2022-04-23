Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий

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Starlink сделали неуязвимым для российских систем РЭБ.
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В Пентагоне заявили, что спутниковый интернет Starlink якобы стал неуязвим для российских систем РЭБ, когда компания Илона Маска «добавила одну строку кода».
С таким заявлением выступил глава отдела радиоэлектронной борьбы минобороны США Дэйв Тремпер, выступая на конференции C4ISRNET.
«На следующий день [после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о российских попытках глушения], Starlink добавил строку кода и исправил его. И вдруг российские помехи перестали быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило», - сказал Тремпер. Он призвал Вашингтон перенять опыт компании Маска, чтобы армия имела возможность «очень динамично менять» системы РЭБ. По его словам, «США должны разработать новые системы, задействовав искусственный интеллект и машинное обучение.
Тремпер добавил, что Пентагон ожидал от России «намного более сильного» РЭБ, но предупредил, что это не означает, что все усилия России потерпели неудачу.
Интересно, а если эту строку добавить в прошивку Теслы, то она начнёт сама электричество генерировать хотя бы для небольшого населённого пункта?
С таким заявлением выступил глава отдела радиоэлектронной борьбы минобороны США Дэйв Тремпер, выступая на конференции C4ISRNET.
«На следующий день [после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о российских попытках глушения], Starlink добавил строку кода и исправил его. И вдруг российские помехи перестали быть эффективной. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика… и то, как они это сделали, меня поразило», - сказал Тремпер. Он призвал Вашингтон перенять опыт компании Маска, чтобы армия имела возможность «очень динамично менять» системы РЭБ. По его словам, «США должны разработать новые системы, задействовав искусственный интеллект и машинное обучение.
Тремпер добавил, что Пентагон ожидал от России «намного более сильного» РЭБ, но предупредил, что это не означает, что все усилия России потерпели неудачу.
Интересно, а если эту строку добавить в прошивку Теслы, то она начнёт сама электричество генерировать хотя бы для небольшого населённого пункта?
АНТИФИШКИ
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Метки: война прикол технологии
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Средства РЭБ глушат источник сигнала, как хрен разница какой там код? Да хоть 100500 раз пропиши там "Не глушите этот сигнал, он очень демократичный".
surrender(quickly);
} else {
cry("peremoga!");
}
была сделана спутниковая маршрутизация сигнала, один из спутников "выпал", сигнал направили по другому маршруту - демократия победила...
в реальной жизни большую часть спутников, в случае необходимости просто уничтожат, оставшиеся постараются задавить РЭБ
это понимают все, но пропагандистский эффект важнее
Те, кто могут написать строку - ну может, ещё найдутся.
А те, кто наизусть знают "текст", и могут её в нужное место вписать - они уже на пенсии, или "там".
Попытаются.
Вот тут русские ребята и напишут на этом заборе слово из трёх букв.
Возможно, с опорой на "Старлинк".
Уже прошел наверное.