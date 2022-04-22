"Вы мне должны!" и "Вам что, жалко что ли?": типичные выходки ЯЖЕМАТерей

2002
15
Давно у нас не было постов о яжематерях. Но это не означает, что они прекратили свою деятельность. Давайте узнаем, чем же они промышляют.
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А как давно вы сталкивались с безумными мамами?
Источник:
АНТИФИШКИ
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