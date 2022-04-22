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"Вы мне должны!" и "Вам что, жалко что ли?": типичные выходки ЯЖЕМАТерей

"Вы мне должны!" и "Вам что, жалко что ли?": типичные выходки ЯЖЕМАТерей

Автор:
22 апреля 2022 12:18
Сообщество : Юмор
Метки: беременная   идиотки   мама   прикол   смешные картинки   фото   яжемать.   
2002
15

Давно у нас не было постов о яжематерях. Но это не означает, что они прекратили свою деятельность. Давайте узнаем, чем же они промышляют.

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А как давно вы сталкивались с безумными мамами?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: беременная   идиотки   мама   прикол   смешные картинки   фото   яжемать.   
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4  комментария
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6k
Mixalych 9 минут назад
Ну поржать в инете с таких норм. Не приведи Господь встретиться с такими и иметь дела в реале.
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904
Куртуазный Маньерист 6 минут назад
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сеньор Леонсио 7 минут назад
Ещё бы голая сфоткалась,чтобы донатили больше!
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Спелая кукурузинка

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