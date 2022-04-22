Когда ты не социфоб, а просто не любишь общаться

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Почему все обязаны коммуницировать и быть частью чего-то? Разве нельзя быть одному и читать книжку, не трогая никого? Пост для тех, кто устал от "вот этого всего".
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор интроверты подборка прикол социопаты социофобия
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