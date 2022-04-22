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Когда ты не социфоб, а просто не любишь общаться

Когда ты не социфоб, а просто не любишь общаться

Автор:
22 апреля 2022 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интроверты   подборка   прикол   социопаты   социофобия   
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Почему все обязаны коммуницировать и быть частью чего-то? Разве нельзя быть одному и читать книжку, не трогая никого? Пост для тех, кто устал от "вот этого всего".
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Источник:

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Метки: Юмор   интроверты   подборка   прикол   социопаты   социофобия   
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25  комментариев
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4k
Наталья 2 часа назад
С бродячими собаками то же самое. Кто-то подкормил, теперь они кидаются на прохожих с пустыми руками. Приходится ходить на работу другой дорогой, котора длиннее обычной в два раза. Вставать раньше, собираться быстрее, идти быстрым шагом, чтобы не опоздать на работу. Главное - собачки в "своей среде обитания", а людям можно обходить, объезжать, не высыпАться, опаздывать на работу...
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3k
umorist 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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55k
doker 24 минуты назад
Покорми не лося, а начальника - ты не ощутишь разницы...
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85k
Феофан Полчаса назад
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