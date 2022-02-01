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На Авито выставили на продажу церковь

На Авито выставили на продажу церковь (4 фото)

Автор:
01 февраля 2022 19:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Церковь   деньги   жить в россии   новости   рпц   
1791
4
Здание мурманской церкви решили продать за 99 миллионов рублей на сервисе, где продают все: от старых телефонов до квартир.

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Метки: Россия   Церковь   деньги   жить в россии   новости   рпц   
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Это не первый случай, когда на "Авито" продают церкви. В 2020 году там же был продан православный храм в селе Завалово Тульской области. Его выкупил москвич и заплатил около 187 тысяч рублей, снизив изначальную цену почти в два раза."-
-что-то не уверен что это хорошее решение. Подновит, а потом и РПЦ тут как тут со своими отжиманиями недвижимости.
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38k
Бабай 2 минуты назад
Ну пусть "мурманская полноевагельская церковь" и купит это здание. А то как десятину собирать, так они вот они, а как потратить...
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18k
ВолодИн 21 минуту назад
"высокие коммунальные платежи"Хочу посмотреть на авто и дом настоятеля.
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1k
Василич Полчаса назад
Продажа в разделе "готовый бизнес", нормальное вложение
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2k
Дмитрий 39 минут назад
Богоугодненько..
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2k
Алексей Час назад
По закону РПЦ может бесплатно отжать недвижимость, если она когда-либо в прошлом ей принадлежала или использовалась ею для богослужений или иных целей.
А тут вроде здание принадлежит Новоапостольской церкви, службы там проводят евангелисты. РПЦ тут как бы вообще не при чём.
А вот насчёт храма в Тульской области, возможны варианты.
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4k
Юрий Злой Час назад
да ладно, это наверное первая в мире церковь, которая ушла в минус ?
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1k
1k
saturn 2 часа назад
Надо брать:) готовый бизнес, свадьбы, крестины, похороны, государственные праздники……
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20k
kamanch 2 часа назад
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5k
a_komolow 2 часа назад
И кто купит?
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861
Oleg Biggpike 2 часа назад
старички вымирают, молодежь вроде поумней (не вся, конечно)
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48k
Хельги 3 часа назад
Озерещный переход от секты протестантов к православию. Автор грубо отрабатывает повестку. Тоньше надо. Не умно. Работодатели зажмут гранд.
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4k
Taf Taffus 3 часа назад
Паства поумнела и перестала тащить залетным проповедникам ништяки? Ибо почему этот объект перестал быть прибыльным.
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