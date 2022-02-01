На Авито выставили на продажу церковь

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Здание мурманской церкви решили продать за 99 миллионов рублей на сервисе, где продают все: от старых телефонов до квартир.
Итак. Налетай, не скупись! Площадь здания 925,2 квадратных метра, а к нему прилегает участок больше чем 38 соток. Храм 1996 года постройки и стоит в центре Мурманска. На продажу здание пришлось выставить из-за высоких коммунальных платежей, которые сделали помещение невыгодным.
Чтобы поскорее продать церковь, ее предложили использовать как дом культуры. Вот только мурманская полноевагельская церковь, которая арендует помещение для проведения богослужений, очень расстроились и не хотят реорганизации здания.
"Мы арендуем помещение у Новоапостольской церкви и не хотим, чтобы это здание продавалось, хотим, чтобы осталось как христианский объект", - высказался пастор Алексей Казанов, отметив также, что в качестве магазина или клуба церковь будет неудобно использовать.
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-что-то не уверен что это хорошее решение. Подновит, а потом и РПЦ тут как тут со своими отжиманиями недвижимости.
А тут вроде здание принадлежит Новоапостольской церкви, службы там проводят евангелисты. РПЦ тут как бы вообще не при чём.
А вот насчёт храма в Тульской области, возможны варианты.