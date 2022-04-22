Сын певца Александра Маршала разочарован жизнью в США

Теперь он считает, что жизнь и карьеру надо строить в России, а не «за бугром».
Александр Маршал был довольно известным музыкантом. В свое время его группа «Парк Горького» была одной из первых, кто добился популярности в США. Потом коллектив распался и Александр вернулся в Россию.
А его сын Артём родился в Америке, потом его привезли в Россию, а в 2014 году он снова туда уехал. Он пилил рэп и думал, что станет там новым Эминемом. Теперь вот вернулся - разочарованным и в «американской мечте», и во всей этой стране в целом.
«Ощущения дома там точно не было. При этом я пожил много где – и в Калифорнии, и во Флориде, и в Арканзас гонял».
Он считает, что мечтающие «свалить за бугор» пересмотрели американских фильмов. Это где каждая семья живёт в шикарном особняке,в гараже по две машины, и огромный счёт в банке. Всё дорого-богато, при этом ни в одном фильме не показывают, каким образом всё это зарабатывается. Никто ничего не делает, все только получают деньги.
А тем, кто хочет «свалить» Артём советует задать себе главный вопрос:
«Кому ты там нафиг нужен? Мы все так любим США по идеальной картинке из кино, которое было снято давно. Правила там сейчас совсем другие. И главное мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас».
С Артёмом сложно не согласиться. Странно оценивать жизнь в США по Нью-Йорку, Вашингтону или другим крупным городам. Вместо того, чтобы поехать в лютую пердь вроде городка Тампа и посмотреть на реальную американскую жизнь.
«В общем я вернулся в Россию раздосадованным. Опыт я получил, но радости мне это не прибавило. Лично для меня у людей там не оказалось достаточно определенных человеческих качеств. Россию я люблю за душевность».
Уезжать из России Артём больше не хочет. Уже понял, что «где родился, там и пригодился». И с рэпом завязал - он пошёл по отцовским стопам и занялся рок-музыкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тем более сын когда-то известного, значит гарантированно должен не в ПТУ идти...
Уже понял, что «где родился, там и пригодился».
WTF???
Автор, ты хоть раз в Тампе был?! Я только на той неделе оттуда прилетел. Чистый, красивый и современный город.
Надо было курить больше, ну или раньше начинать, а не папины деньги гудеть…
-популярности группа добилась не абы какими талантами, а на волне перестройки. "Оооо ,у русских тоже есть рок?!" и типа того.
Какой молодец!
А на счёт могут или нет. Чубайс уехал, а он умеет разваливать многое. Может его умения пригодятся где-то на чужбине.
Я бы его прибалтам посоветовал. Они как раз ищут замену российскому газу и нефти, а Чубайс придумал не только лампочку, но и планшет и независимую экономику.