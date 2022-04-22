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Сын певца Александра Маршала разочарован жизнью в США

Сын певца Александра Маршала разочарован жизнью в США

Автор:
22 апреля 2022 14:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Маршал   США   америка   парк горького   сын   эмиграция   
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Теперь он считает, что жизнь и карьеру надо строить в России, а не «за бугром».

Александр Маршал был довольно известным музыкантом. В свое время его группа  «Парк Горького» была одной из первых, кто добился популярности в США. Потом коллектив распался и Александр вернулся в Россию.

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А его сын Артём родился в Америке, потом его привезли в Россию, а в 2014 году он снова туда уехал. Он пилил рэп и думал, что станет там новым Эминемом. Теперь вот вернулся - разочарованным и в «американской мечте», и во всей этой стране в целом.

«Ощущения дома там точно не было. При этом я пожил много где – и в Калифорнии, и во Флориде, и в Арканзас гонял».

Он считает, что мечтающие «свалить за бугор» пересмотрели американских фильмов. Это где каждая семья живёт в шикарном особняке,в гараже по две машины, и огромный счёт в банке. Всё дорого-богато, при этом ни в одном фильме не показывают, каким образом всё это зарабатывается. Никто ничего не делает, все только получают деньги.

А тем, кто хочет «свалить» Артём советует задать себе главный вопрос:

«Кому ты там нафиг нужен? Мы все так любим США по идеальной картинке из кино, которое было снято давно. Правила там сейчас совсем другие. И главное мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас».

С Артёмом сложно не согласиться. Странно оценивать жизнь в США по Нью-Йорку, Вашингтону или другим крупным городам. Вместо того, чтобы поехать в лютую пердь вроде городка Тампа и посмотреть на реальную американскую жизнь.

«В общем я вернулся в Россию раздосадованным. Опыт я получил, но радости мне это не прибавило. Лично для меня у людей там не оказалось достаточно определенных человеческих качеств. Россию я люблю за душевность».

Уезжать из России Артём больше не хочет. Уже понял, что «где родился, там и пригодился». И с рэпом завязал - он пошёл по отцовским стопам и занялся рок-музыкой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Маршал   США   америка   парк горького   сын   эмиграция   
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11  комментариев
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30k
Игорь 3 часа назад
Ну что, похвально это - ещё один певец-музыкант очень нужен стране в такое непростое время.
Тем более сын когда-то известного, значит гарантированно должен не в ПТУ идти...
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10k
Андрей А 11 минут назад
Сын Александра Маршала-Артем Полковник?
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72
Kasper007 20 минут назад
P.S. Вот интересно, он работать не пробовал …..
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10k
Максимка Час назад
"А его сын Артём РОДИЛСЯ В АМЕРИКЕ, потом его привезли в Россию, а в 2014 году он снова туда уехал."
Уже понял, что «где родился, там и пригодился».

WTF???
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2k
RALEXXX Час назад
"в лютую пердь вроде городка Тампа"
Автор, ты хоть раз в Тампе был?! Я только на той неделе оттуда прилетел. Чистый, красивый и современный город.
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72
Kasper007 RALEXXX 22 минуты назад
Полностью согласен. Мутный пост… мол у белого рэпера ничего не получилось в США ….
Надо было курить больше, ну или раньше начинать, а не папины деньги гудеть…
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-"В свое время его группа «Парк Горького» была одной из первых, кто добился популярности в США."-
-популярности группа добилась не абы какими талантами, а на волне перестройки. "Оооо ,у русских тоже есть рок?!" и типа того.
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7k
Завтра всё изменится! 3 часа назад
Я правильно понял? Он не добился успеха в США и поэтому разочаровался и решил приехать в Россию?
Какой молодец!
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