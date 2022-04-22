Сын певца Александра Маршала разочарован жизнью в США

Он считает, что мечтающие «свалить за бугор» пересмотрели американских фильмов. Это где каждая семья живёт в шикарном особняке,в гараже по две машины, и огромный счёт в банке. Всё дорого-богато, при этом ни в одном фильме не показывают, каким образом всё это зарабатывается. Никто ничего не делает, все только получают деньги.

А тем, кто хочет «свалить» Артём советует задать себе главный вопрос:

«Кому ты там нафиг нужен? Мы все так любим США по идеальной картинке из кино, которое было снято давно. Правила там сейчас совсем другие. И главное мы оцениваем США по Калифорнии, Вашингтону, Нью-Йорку. А поехали в Юту или Арканзас, где нет ничего, кроме гор. Или в Аризону, где одни кукурузные поля. Это все глубинка, как и у нас».

С Артёмом сложно не согласиться. Странно оценивать жизнь в США по Нью-Йорку, Вашингтону или другим крупным городам. Вместо того, чтобы поехать в лютую пердь вроде городка Тампа и посмотреть на реальную американскую жизнь.