Как Ротшильды подмяли под себя современную Америку

А к началу 20-го века Ротшильды набрали такую мощь, что уже могли подмять под себя всю экономику США. Чем и занялись: барон Альфред Де Ротшильд разработал закон о Федеральной резервной системе (ФРС) и протолкнул его через финансиста Пауля Варбурга. Уже в 1910 году тот выступил с пламенной речью о создании объединенного резервного банка с капиталом в 100 миллионов долларов и правом выпускать бумажные деньги.

Затем финансовые воротилы собрались в охотничьем домике на острове Джекилл, штат Джорджия. Там были только люди Ротшильдов, никаких посторонних. Десять дней они обсуждали и продумывали устройство Федерального резервного банка - частного центрального банка США. И 23 декабря 1913 года, палатой представителей и Сенатом был принят Билль о Федеральном резерве. И уже спустя час президент Вудро Вильсон подписал закон о Федеральной резервной системе. Теперь американское правительство не могло печатать собственных денег - только брать их в долг у ФРС. Под это дело провели 16-ю поправку к конституции и теперь Конгресс мог облагать налогом личные доходы американских граждан. Это так, чтобы у правительства появились деньги «на текущие расходы».