FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 339 постов • 29 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Как Ротшильды подмяли под себя современную Америку

Как Ротшильды подмяли под себя современную Америку (6 фото)

Автор:
15 марта 2022 00:40
Сообщество : RealFishki
Метки: США   ФРС   америка   банкиры   конгресс   конституция   линкольн   ротшильды   
857
6

Это они создали Федеральную резервную систему и подсадили весь мир на доллары.

Еще в 1881 году американский президент Джеймс Гарфилд сказал: «Кто контролирует денежную массу нации, тот определяет ее судьбу».

×
×

Его услышали Ротшильды. Одно из самых могущественных и богатых семейств по обе стороны океана. Они неплохо наживались и до этого, например, во время гражданской войны в США. Тогда лондонское отделение их банка вкладывало деньги в северян, а парижское - в южан. Беспроигрышный вариант, кто бы не выиграл, Ротшильды остались бы в плюсе.

Но их игру раскусил президент Линкольн: он отказался платить Ротшильдам проценты и приказал Конгрессу начать печатать свои доллары. И вскоре был убит выстрелом в голову. Какое странное совпадение…

А к началу 20-го века Ротшильды набрали такую мощь, что уже могли подмять под себя всю экономику США. Чем и занялись: барон Альфред Де Ротшильд разработал закон о Федеральной резервной системе (ФРС) и протолкнул его через финансиста Пауля Варбурга. Уже в 1910 году тот выступил с пламенной речью о создании объединенного резервного банка с капиталом в 100 миллионов долларов и правом выпускать бумажные деньги.

Затем финансовые воротилы собрались в охотничьем домике на острове Джекилл, штат Джорджия. Там были только люди Ротшильдов, никаких посторонних. Десять дней они обсуждали и продумывали устройство Федерального резервного банка - частного центрального банка США. И 23 декабря 1913 года, палатой представителей и Сенатом был принят Билль о Федеральном резерве. И уже спустя час президент Вудро Вильсон подписал закон о Федеральной резервной системе. Теперь американское правительство не могло печатать собственных денег - только брать их в долг у ФРС. Под это дело провели 16-ю поправку к конституции и теперь Конгресс мог облагать налогом личные доходы американских граждан. Это так, чтобы у правительства появились деньги «на текущие расходы».

Для справки: американцы часто гордятся тем, что с момента создания Конституции, в неё было внесено лишь несколько поправок. Так вот, гордиться здесь нечем, потому что для утверждения поправки, за неё должны проголосовать все штаты. А это очень сложно сделать, потому что один штат говорит «да», другой «ни в коем случае», третий «вроде бы согласен, но с замечаниями»… Договориться с ними практически нереально, поэтому и поправок так мало. Но эта - об обложении налогами граждан - прошла быстро и единогласно.

Так Ротшильды получили полный контроль над американской экономикой. Отныне доллары печатал частный банк и выдавал их правительству США под залог облигаций, проще говоря - долговых расписок, по которым банкиры регулярно получали проценты.

Поэтому не удивляйтесь, когда в списке самых богатейших людей мира вы найдёте Гейтса, Маска, Баффетта… Но ни одного человека с фамилией Ротшильд. Им не нужно владеть деньгами - они владеют системой, которая их печатает. И держат в кулаке весь западный мир.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: США   ФРС   америка   банкиры   конгресс   конституция   линкольн   ротшильды   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
newegg Час назад
Прикольно. На каких неучей рассчитана эта бредятина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Frank Borman Полчаса назад
Брехня. Ротшильды - это просто удачливые банкиры, а ФРС, это типа россияненского Гознака. США - суверенная страна, и сама печатает свои баксы. Точно так же, как и Россия сама печатает свои рубли. А 300 миллиардов баксов, которые американцы зажулили у России - ну это просто подарочек американцам от благодарных россиянинцев. Демократия, свобода и капитализм, которые Америка подарили России, ведь стоят денег, правда?
- регуляторша Жоповна.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Краюхин Тихон 4 часа назад
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=161_preston_dzheyms_hazahttp://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=161_preston_dzheyms_haza
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
в 1914 сша потеряли субьектность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что изменилось в Крыму за 8 лет Что изменилось в Крыму за 8 лет Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке Двух демократок в США, выступавших за ограничение прав полиции, ограбили с разницей в несколько часов Двух демократок в США, выступавших за ограничение прав полиции, ограбили с разницей в несколько... Ретро-фото библиотеки Цинциннати, которую снесли в 1955 году Ретро-фото библиотеки Цинциннати, которую снесли в 1955 году Ретрофутуризм и его идеи: красивая мечта из прошлого Ретрофутуризм и его идеи: красивая мечта из прошлого Поправки, которые не внесли в Конституцию США Поправки, которые не внесли в Конституцию США
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8434



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Американцы возмущены ростом цен на бензин
0
195
Американцы возмущены ростом цен на бензин
Набирающие популярность в сообществах
Что такое «Думскроллинг» и как с ним бороться?
0
9
Что такое «Думскроллинг» и как с ним бороться?
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Что изменилось в Крыму за 8 лет
Что изменилось в Крыму за 8 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняги
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#ватермарк#картинки#Приколы#дтп#СССР#аварии#авто аварии
#фото#история#Россия#подборка#автомобили#фотографии#комментарии#в мире#еда#война
#люди#интересно#США#Украина#животные#автомир#сарказм#фейл#новости#мир

На что жалуетесь?

Вернуться