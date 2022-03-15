Как Ротшильды подмяли под себя современную Америку

Это они создали Федеральную резервную систему и подсадили весь мир на доллары.
Еще в 1881 году американский президент Джеймс Гарфилд сказал: «Кто контролирует денежную массу нации, тот определяет ее судьбу».
Его услышали Ротшильды. Одно из самых могущественных и богатых семейств по обе стороны океана. Они неплохо наживались и до этого, например, во время гражданской войны в США. Тогда лондонское отделение их банка вкладывало деньги в северян, а парижское - в южан. Беспроигрышный вариант, кто бы не выиграл, Ротшильды остались бы в плюсе.
Но их игру раскусил президент Линкольн: он отказался платить Ротшильдам проценты и приказал Конгрессу начать печатать свои доллары. И вскоре был убит выстрелом в голову. Какое странное совпадение…
А к началу 20-го века Ротшильды набрали такую мощь, что уже могли подмять под себя всю экономику США. Чем и занялись: барон Альфред Де Ротшильд разработал закон о Федеральной резервной системе (ФРС) и протолкнул его через финансиста Пауля Варбурга. Уже в 1910 году тот выступил с пламенной речью о создании объединенного резервного банка с капиталом в 100 миллионов долларов и правом выпускать бумажные деньги.
Затем финансовые воротилы собрались в охотничьем домике на острове Джекилл, штат Джорджия. Там были только люди Ротшильдов, никаких посторонних. Десять дней они обсуждали и продумывали устройство Федерального резервного банка - частного центрального банка США. И 23 декабря 1913 года, палатой представителей и Сенатом был принят Билль о Федеральном резерве. И уже спустя час президент Вудро Вильсон подписал закон о Федеральной резервной системе. Теперь американское правительство не могло печатать собственных денег - только брать их в долг у ФРС. Под это дело провели 16-ю поправку к конституции и теперь Конгресс мог облагать налогом личные доходы американских граждан. Это так, чтобы у правительства появились деньги «на текущие расходы».
Для справки: американцы часто гордятся тем, что с момента создания Конституции, в неё было внесено лишь несколько поправок. Так вот, гордиться здесь нечем, потому что для утверждения поправки, за неё должны проголосовать все штаты. А это очень сложно сделать, потому что один штат говорит «да», другой «ни в коем случае», третий «вроде бы согласен, но с замечаниями»… Договориться с ними практически нереально, поэтому и поправок так мало. Но эта - об обложении налогами граждан - прошла быстро и единогласно.
Так Ротшильды получили полный контроль над американской экономикой. Отныне доллары печатал частный банк и выдавал их правительству США под залог облигаций, проще говоря - долговых расписок, по которым банкиры регулярно получали проценты.
Поэтому не удивляйтесь, когда в списке самых богатейших людей мира вы найдёте Гейтса, Маска, Баффетта… Но ни одного человека с фамилией Ротшильд. Им не нужно владеть деньгами - они владеют системой, которая их печатает. И держат в кулаке весь западный мир.
Источник:
АНТИФИШКИ
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