Из блестящих офицеров в звёздных травести

Русский и немец никогда в жизни друг друга не видели. Эмерих попал на фронт в 1917 году, а меньше чем через год попал в плен (лагерь Ачинска), получив серьёзное ранение.

Николай, будучи личностью выдающейся (что подтверждает Георгиевский крест 2-й степени «За отличия, оказанные в делах против неприятеля») пошёл воевать двумя годами ранее, а в 1915 уже числился в списке пленных в офицерском лагере в Силезии. Никакого отношения в той, довоенной жизни к театру мужчины не имели. Но в сложных условиях заключения именно он стал той отдушиной, что спасала от депрессии и мучительных дней ожидания, когда решится твоя судьба.



