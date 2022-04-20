17 необычных вещей, которые могут удивить и позабавить одновременно

У каждого человека есть свой собственный взгляд и представление о том, как должны выглядеть те или иные предметы. Да и личные вкусы у нас у всех значительно отличаются. Однако вещи представленные в этом посте идут вразрез с общепринятыми правилами, и одновременно озадачивают и развлекают.

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Что происходит с этой машиной в дождь? 0 Источник:

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Это похоже на кольцо проклятия 0 Источник:

Мой приятель построил маленькую норку в нижней части стены, чтобы сделать сюрприз внукам 0 Источник:

Шарф-квитанция 0 Источник:

Это можно назвать "туалето-ванномобиль" 0 Источник:

Серёжки в виде еды 0 Источник:

Желание клиента - закон 0 Источник:

Эта жуткая тарелка с клоуном будет мне сниться 0 Источник:

Торт индейка 0 Источник:

Это сказочное дерево построено с целью разместить банкомат 0 Источник:

Джинсовое зеркало 0 Источник:

Ваза в форме сердца 0 Источник:

Дверная ручка, дружеское рукопожатие 0 Источник:

Когда я пришёл на другой день, его уже купили, ну или он ушёл сам 0 Источник:

Можно брать с любой стороны 0 Источник:

"Медвежья" куртка 0 Источник: