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17 необычных вещей, которые могут удивить и позабавить одновременно

17 необычных вещей, которые могут удивить и позабавить одновременно (18 фото)

Автор:
20 апреля 2022 22:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Общепринятые   Озадачат   Развлекут   Удивят   вещи   правила   
1089
18
У каждого человека есть свой собственный взгляд и представление о том, как должны выглядеть те или иные предметы. Да и личные вкусы у нас у всех значительно отличаются. Однако вещи представленные в этом посте идут вразрез с общепринятыми правилами, и одновременно озадачивают и развлекают.
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Источник:

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Метки: Необычные   Общепринятые   Озадачат   Развлекут   Удивят   вещи   правила   
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2  комментария
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1k
perekrestok 2 часа назад
Почти уверен что мокнет. Вот после сохнет непонятно как. Зато вместо мойки можно обойтись пылесосом.
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1k
perekrestok 2 часа назад
По поводу джинсового зеркала вспомнил анекдот из 80-х.
Пациент(П) у ортодонта(О) просит поставить ему самый дорогой зуб. Чтобы ни как у других.
О - золотой?
П - нет! Дороже!
О - платиновый?
П - нет! Дороже!
О - Бриллиантовый что ли?
П - нет! Дороже! Джинсовый ставь!
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