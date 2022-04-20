17 необычных вещей, которые могут удивить и позабавить одновременно

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У каждого человека есть свой собственный взгляд и представление о том, как должны выглядеть те или иные предметы. Да и личные вкусы у нас у всех значительно отличаются. Однако вещи представленные в этом посте идут вразрез с общепринятыми правилами, и одновременно озадачивают и развлекают.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Пациент(П) у ортодонта(О) просит поставить ему самый дорогой зуб. Чтобы ни как у других.
О - золотой?
П - нет! Дороже!
О - платиновый?
П - нет! Дороже!
О - Бриллиантовый что ли?
П - нет! Дороже! Джинсовый ставь!