Между охраной и посетителями ТЦ произошел конфликт из-за QR-кода

"Мне позвонила жена, сказала, что к ней применяют физическую силу. Я приехал, задал вопрос охране о причине применения силы и попросил предоставить удостоверение. Один из охранников представился начальником охраны и схватил меня за куртку в районе шеи. Тут же подошел второй охранник, скрутил меня и надел наручники. Никаких провокаций с моей стороны не было. На данный момент мною сняты побои и написано заявление в полицию. Жду ответ от МВД"