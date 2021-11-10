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Между охраной и посетителями ТЦ произошел конфликт из-за QR-кода

Между охраной и посетителями ТЦ произошел конфликт из-за QR-кода (3 фото)

Автор:
10 ноября 2021 16:41
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Россия   жить в россии   насилие   новости   охрана   торговые центры   
8045
3
В городе Серов (Свердловская область) при входе в торговый центр "Небо" образовалась очередь из пенсионерки, которая долго искала свой QR-код.
"Мне позвонила жена, сказала, что к ней применяют физическую силу. Я приехал, задал вопрос охране о причине применения силы и попросил предоставить удостоверение. Один из охранников представился начальником охраны и схватил меня за куртку в районе шеи. Тут же подошел второй охранник, скрутил меня и надел наручники. Никаких провокаций с моей стороны не было. На данный момент мною сняты побои и написано заявление в полицию. Жду ответ от МВД"

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Метки: qr-код   Россия   жить в россии   насилие   новости   охрана   торговые центры   
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53  комментария
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2k
Чучело Мяучело 8 часов назад
Ох уш этот чоп... Понаберут дибилов с маленькой писькой и большим самомнением. У нас вапще цирк: захожу в ТЦ, куку предъявляю, так чоповец берет его и просто фотает на свой телефон и пропускает. Я сначала афигел, а потом понял - им сказали сканировать коды, а как не объяснили. Вот они и фотают
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7k
Миха 2 часа назад
Мдаауж, - а как вы лет 15ть назад представляли себе - какие, интересно, проблемы будут у нас в 2020х - у людей будущего?
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
Молодцы вахтеры :-))) Если мужик упрямый - толпой сидеть им не скучно будет :-))) ДБ ...
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5k
Искандер 2 часа назад
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332
trancer001 3 часа назад
Как то наигранно всё. Наручники у охранника ТЦ...а дальше что? Шокер в детсаде?!)))
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8k
vit 3 часа назад
Откуда у этих конченых чучел вообще наручники?
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2k
Точка 4 часа назад
Серов то прям в столицу Урала выводят... Решили там заставить всех срать от страха! Поглядим что там ещё интересного произойдёт.
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522
Сигизмунд Лазаревич 4 часа назад
Писька у мужа оказалась коротковата и не вывезла гнилой базар его тёлки.
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−31
ezgik 5 часов назад
Страну, нашу, всё глубже запихивают в ж*пу
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731
Алексей Александрович 6 часов назад
ага применяли физ силу к жене, а побои снял с себя - идиот года. надуюсь кроме штрафа до 30 тыс еще и на 15 суток за хулиганку дадут ему и жене.
Как вообще с такой "женой" можно жить? она шмара, уродливая и жирная... неудачник...
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167
Аккаунт удален 6 часов назад
больше всего поражает парашник, который снимает на видео... раньше, мы друг за друга заступались, а сейчас выросло поклоение тиктокеров и любителей соснуть у моргенхрена, моя хата с краю - стоят и снимают
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167
Аккаунт удален 6 часов назад
между жителями и СТОРОЖАМИ рынка - называйте вещи своими именами, охрана в аэропорту, например, а это сторожа, которые возомнили себя царьками
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28k
Альтист Данилов 6 часов назад
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221
Георгий Давыдов 6 часов назад
Ну вот и дожили.

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892
Довер Иванович 7 часов назад
Это просто [мат]. Охранники это тоже сторожа они просто тупее полицейских поэтому и в сторожах. Какое право они имеют на применение спец средств?
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264
Алексей Маз 7 часов назад
Г. Серов стремится стать звездой Фишек? Чёт он зачастил в постах.
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4k
Elmaestro 7 часов назад
мочи вертухаев
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2k
tessio 7 часов назад
В наших краях штраф за не соблюдение мер 300 т.р. Многим магазинам проще закрыться, чем там попасть на штраф, а виноваты конечно охранники, мда...
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4k
Михаил 7 часов назад
разделяй и властвуй вот что сейчас делает власть :) намордники схавали, и товарную маркировку на лоб схавают они думают, и нодо видеть что пока у них все получается
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4k
Михаил 7 часов назад
я ТРЦ захожу с перцовым баллончиком и предупреждение что его применю, хотят проверять чет там сканировать пусть ментов приглашают официально, ЧОП ни кто и плевать мне что "им сказали" когда будут суду те кто "им сказал" скажут что не говорили "ми сказали" на бумаге ни где нету...
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4k
tamin 7 часов назад
По поводу бабушки. Сцука схрена ли ты, обезьяна, ускоряешь человека. Ты можешь проверить есть ли он и вежливо отправить если что. Или вызвать полицию.
По поводу мужика. Наручников. Это вообще конец. Сцука охранник наручники применяет. Скручивает. Это [мат]. Посадить тварей. В очередной раз убеждаюсь, что в охранники идут конченные. Даже таксист более уважаем чем охранник.
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