Между охраной и посетителями ТЦ произошел конфликт из-за QR-кода

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В городе Серов (Свердловская область) при входе в торговый центр "Небо" образовалась очередь из пенсионерки, которая долго искала свой QR-код.
За пожилую посетительницу ТЦ вступилась женщина, к которой охранники якобы применили силу. Женщина позвонила своему мужу, которому также досталось от сотрудников ЧОП.
"Мне позвонила жена, сказала, что к ней применяют физическую силу. Я приехал, задал вопрос охране о причине применения силы и попросил предоставить удостоверение. Один из охранников представился начальником охраны и схватил меня за куртку в районе шеи. Тут же подошел второй охранник, скрутил меня и надел наручники. Никаких провокаций с моей стороны не было. На данный момент мною сняты побои и написано заявление в полицию. Жду ответ от МВД"
"Мужчина написал официальное заявление в территориальное ОВД, оно зарегистрировано в установленном порядке. Проверку поручено провести службе участковых уполномоченных. По ее результатам, в том числе на основании медицинского заключения, будет принято обоснованное процессуальное решение. Представители МВД опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер наблюдения, выясняют более подробные и точные обстоятельства произошедшего", - сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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а 2065- что-нить близкое к этому))))))
Так чей ты твинк ???
Яви своё личико !!!
Признайся уж , не трусь !!!
Хотя ...... я уверен , ТЫ полный засранец ( это я обращаюсь к основному аккаунту ) .
Как вообще с такой "женой" можно жить? она шмара, уродливая и жирная... неудачник...
По поводу мужика. Наручников. Это вообще конец. Сцука охранник наручники применяет. Скручивает. Это [мат]. Посадить тварей. В очередной раз убеждаюсь, что в охранники идут конченные. Даже таксист более уважаем чем охранник.