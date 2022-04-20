30 убедительных причин носить защитный шлем

Если вы работаете на производстве, на стройке, управляете мотоциклом или велосипедом, катаетесь на горных лыжах или скейтборде, то вам не надо объяснять, зачем нужны защитный шлем или каска. Достаточно один раз попасть в серьёзную аварию — и всё становится ясно (если повезёт остаться в живых). Так что эта подборка не для вас, а для тех, кто думает, что без защитного шлема можно обойтись.

0 Неважно, насколько классным гонщиком вы себя считаете. Пусть у вас из-за шлема потеет голова и портится причёска, это тоже неважно. Единственное, что имеет значение, так это то, что однажды шлем вполне может спасти вам жизнь или, по крайней мере, не допустить, чтобы ваше лицо было изуродовано до неузнаваемости.

1. Наглядное объяснение — самое лучшее 0 Источник:

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2. Вот почему рабочие носят защитные каски постоянно 0 Источник:

3. "Мой шлем спас мне жизнь" 0 Источник: "Я врезался в дерево, больше всего пострадала голова и лицо. Врач сказал, что мне повезло, что на мне был закрытый шлем. Он не треснул, забрало не сломалось. Скулы остались целы, позвоночник в порядке, шея лишь слегка растянута, и я не потерял ни одного зуба!"

4. Ежедневное напоминание о том, что нужно носить шлем 0 Источник:

5. "Шлем спас мне жизнь вчера. Был сбит автомобилем, поворачивающим налево, и влетел в лобовое стекло" 0 Источник:

6. "Полицейский шлем, в который попала пуля. Жизнь полицейского была спасена"" 0 Источник:

7. Шлем спасает жизнь 0 Источник:

8. "Без сомнения, этот шлем спас моего друга от серьёзной травмы головы или смерти" 0 Источник:

9. "Не забывайте надевать шлем" 0 Источник:

10. "Шлем может спасти вас" 0 Источник:

11. "Кусок дерева вонзился в шлем. Лыжник остался жив" 0 Источник:

12. "А вот почему шлем необходим любому скейтбордисту" 0 Источник:

13. "Все смотрю на него и думаю о том, что он спас мне жизнь" 0 Источник:

14. "Шлем нашего пациента после аварии на велосипеде (врезался в стену на скорости 80 км в час)" 0 Источник:

15. "Этот шлем спас мне жизнь, когда я врезался на велосипеде в оленя. Велосипед умер, но я всё ещё здесь!" 0 Источник:

16. "Вот почему нужен цельный мотошлем. Моего друга сбила машина, проехавшая на красный свет. Если бы у него был открытый шлем, то у него уже не было бы нижней челюсти" 0 Источник:

17. "Мой шлем только что спас мне жизнь" 0 Источник:

18. "В эти выходные мой шлем меня спас. Если бы не он, моё лицо расквасил бы большой кусок бетона" 0 Источник:

19. "Тот, кто сделал этот шлем, спас ещё одну жизнь. Без шлема этот парень точно бы умер" 0 Источник:

20. "Чуваки, всегда надевайте шлем" 0 Источник:

21. "Почувствовать ветер, обдувающий лицо, — это приятно. Но ваша жизнь важнее" 0 Источник:

22. "Почему нужно носить цельный шлем" 0 Источник:

23. "Всё очевидно" 0 Источник:

24. "Я влетел головой и лицом в лобовое стекло" 0 Источник:

25. "Без сомнения, я жив только благодаря ему" 0 Источник:

26. "Всегда носите защитный шлем" 0 Источник:

27. "Этот шлем спас жизнь моей сестры" 0 Источник:

28. "Какое счастье, что на мне был крепкий шлем!" 0 Источник:

29. "В марте я разбил квадроцикл, и этот шлем спас мне жизнь. Я получил довольно сильное сотрясение мозга, но я жив" 0 Источник: