30 убедительных причин носить защитный шлем

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Если вы работаете на производстве, на стройке, управляете мотоциклом или велосипедом, катаетесь на горных лыжах или скейтборде, то вам не надо объяснять, зачем нужны защитный шлем или каска. Достаточно один раз попасть в серьёзную аварию — и всё становится ясно (если повезёт остаться в живых). Так что эта подборка не для вас, а для тех, кто думает, что без защитного шлема можно обойтись.
Неважно, насколько классным гонщиком вы себя считаете. Пусть у вас из-за шлема потеет голова и портится причёска, это тоже неважно. Единственное, что имеет значение, так это то, что однажды шлем вполне может спасти вам жизнь или, по крайней мере, не допустить, чтобы ваше лицо было изуродовано до неузнаваемости.
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3. "Мой шлем спас мне жизнь"
"Я врезался в дерево, больше всего пострадала голова и лицо. Врач сказал, что мне повезло, что на мне был закрытый шлем. Он не треснул, забрало не сломалось. Скулы остались целы, позвоночник в порядке, шея лишь слегка растянута, и я не потерял ни одного зуба!"
5. "Шлем спас мне жизнь вчера. Был сбит автомобилем, поворачивающим налево, и влетел в лобовое стекло"
14. "Шлем нашего пациента после аварии на велосипеде (врезался в стену на скорости 80 км в час)"
15. "Этот шлем спас мне жизнь, когда я врезался на велосипеде в оленя. Велосипед умер, но я всё ещё здесь!"
16. "Вот почему нужен цельный мотошлем. Моего друга сбила машина, проехавшая на красный свет. Если бы у него был открытый шлем, то у него уже не было бы нижней челюсти"
18. "В эти выходные мой шлем меня спас. Если бы не он, моё лицо расквасил бы большой кусок бетона"
29. "В марте я разбил квадроцикл, и этот шлем спас мне жизнь. Я получил довольно сильное сотрясение мозга, но я жив"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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4. Ползут два кирпича по крыше. Подползают к краю. Старый: "Ну что, полетели?" Молодой: "Так ведь дождь, погода нелетная". Старый: "Ну и что, лишь бы человек хороший".
Полетели. Летят, молодой и говорит старому: "Зря мы летим, они же все в касках". Старый: "Эх ты, молодёжь! Смотри, как надо!" Кричит вниз: "Эй, мужики!" Те поднимают головы: "А?"
- Дети, по стройплощадке надо ходить в каске. Я знаю одного мальчика, он шел по стройке без каски и ему на голову упал кирпич. Мальчик умер. А еще я знаю одну девочку. Она шла по стройке в каске и ей на голову тоже упал кирпич. Она улыбнулась и пошла дальше.
Голос с задней парты:
- Знаю я эту девочку-она у нас во дворе живет. До сих пор ходит в каске и улыбается...
Чтобы так ровненько сточить шлем его должно было километров пять по асфальту тащить. И при этом он должен был голову строго в одном положении держать....
Носите парашюты, они иногда срабатывают!!!