FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Картинка дня 507 постов • 173 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Картинка дня 
30 убедительных причин носить защитный шлем

30 убедительных причин носить защитный шлем (31 фото)

Автор:
20 апреля 2022 16:29
Сообщество : Картинка дня
Метки: Защитный шлем   картинка дня   мотошлем   мотошлемы   наглядно   наглядное пособие   техника безопасности   фотофакты   шлем   
3987
31
Если вы работаете на производстве, на стройке, управляете мотоциклом или велосипедом, катаетесь на горных лыжах или скейтборде, то вам не надо объяснять, зачем нужны защитный шлем или каска. Достаточно один раз попасть в серьёзную аварию — и всё становится ясно (если повезёт остаться в живых). Так что эта подборка не для вас, а для тех, кто думает, что без защитного шлема можно обойтись.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Картинка дня"
Метки: Защитный шлем   картинка дня   мотошлем   мотошлемы   наглядно   наглядное пособие   техника безопасности   фотофакты   шлем   
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
dima423 3 часа назад
А я мотик продал, ну его накуй) ... Если кому шлем нужен почти новый могу продать тоже))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
satris 3 минуты назад
Серия анекдотов:
1. Ползут два кирпича по крыше.
2. Ползут два кирпича по крыше, а особенно левый.
3. Ползут два кирпича по крыше - старый и молодой.
4. Ползут два кирпича по крыше. Подползают к краю. Старый: "Ну что, полетели?" Молодой: "Так ведь дождь, погода нелетная". Старый: "Ну и что, лишь бы человек хороший".
Полетели. Летят, молодой и говорит старому: "Зря мы летим, они же все в касках". Старый: "Эх ты, молодёжь! Смотри, как надо!" Кричит вниз: "Эй, мужики!" Те поднимают головы: "А?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
596
сергей 47 минут назад
Шлем помогает байкерам попадать в аварии несколько раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
GoblinFegya 52 минуты назад
Велосипед умер, а с оленем что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бабай Час назад
Свата недавно хоронили. Неудачно упал с велосипеда. Был бы шлем отделался бы ссадинами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Клубков Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
kallavere Час назад
Один раз(ну не один) с велосипеда навернулся, очки разлетелись, а шлему хоть бы что )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Мойша Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Froll 2 часа назад
Я однажды тоже кувыркнулся на мотоцикле.Затылком приложился хорошо к булыжнику.В шлеме трещина,голова цела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
944
Dimon 2 часа назад
Правильно написано у одной фотографии: шлем можно заменить, а голову не заменишь! Перевожу на русский: если человек долбо.. б, то никакой шлем ему не поможет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 2 часа назад
На уроке в школе учительница объясняет детям:
- Дети, по стройплощадке надо ходить в каске. Я знаю одного мальчика, он шел по стройке без каски и ему на голову упал кирпич. Мальчик умер. А еще я знаю одну девочку. Она шла по стройке в каске и ей на голову тоже упал кирпич. Она улыбнулась и пошла дальше.
Голос с задней парты:
- Знаю я эту девочку-она у нас во дворе живет. До сих пор ходит в каске и улыбается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vasilykopkov 3 часа назад
№1 - что на лесопилке под пилу попал?
Чтобы так ровненько сточить шлем его должно было километров пять по асфальту тащить. И при этом он должен был голову строго в одном положении держать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
Александр vasilykopkov 2 часа назад
Он ещё и всё время верх ногами был. Я вообще не представляю ситуацию, в которой можно было бы длительно ехать на голове в такой позиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С 3 часа назад
Смотрю на эти велошлемы и всегда удивляюсь - как аккуратно надо падать, чтобы он хоть что-то мог защитить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
Александр М С 2 часа назад
Не падать, лететь вперёд при ударе колеса об что-нибудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кенвуд 3 часа назад
Главное - носить мозг в голве, иногда лучше шлема спасает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sam 3 часа назад
Когда я разбился на мотоцикле у меня в рюкзаке был упакованный парашют. Только он спас меня от перелома позвоночника, когда я крутанул сальто на асфальт. Правда от перелома руки и ноги ничего не спасло.
Носите парашюты, они иногда срабатывают!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kucher 3 часа назад
У меня на прыжках так было в Воронеже. Попёрся на Д-1-5У в ветер. При приземлении попал в край взлётно-посадочной полосы в момент порыва ветра. Очень нехило приложился затылком о бетон, на каске вмятина была с ладонь. И что интересно - обычно в мягком шлеме прыгал, а тут как почуял, во первых сто лет на круглом куполе не прыгал, а во вторых ещё и ветер, взял на ПДС каску жёсткую. Повезло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68092



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Идеальная лунная походка
5
45
Идеальная лунная походка
С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет
3
65
С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность...
Набирающие популярность в сообществах
Русские олигархи такие гадкие! Британский репортер прогулялся по конфискованному замку Абрамовича
0
31
Русские олигархи такие гадкие! Британский репортер прогулялся по конфискованному замку...
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
0
10
От Горбунка до Росинанта: самые знаменитые лошади мира литературы
Мини-операция, которая 190 лет назад стала настоящей сенсацией
Мини-операция, которая 190 лет назад стала настоящей сенсацией
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Ватермарк#факты#забавно#дтп#Россия#подборка#кино#шоу бизнес
#фото#интересно#люди#мир#картинки#милота#аварии#Украина#новости#Реакция
#животные#в мире#история#автомобили#автомир#фотографии#Разное#добро#Приколы#собака
Мини-операция, которая 190 лет назад стала настоящей сенсацией Мини-операция, которая 190 лет назад стала настоящей сенсацией Любящие отцы рассказывают, на какие жертвы им приходится идти ради своих дочерей Любящие отцы рассказывают, на какие жертвы им приходится идти ради своих дочерей 30 вещей, которые оказались для людей полной неожиданностью 30 вещей, которые оказались для людей полной неожиданностью 14 снимков, которые вернут вам веру в человечность 14 снимков, которые вернут вам веру в человечность 30 гениальных решений повседневных проблем 30 гениальных решений повседневных проблем 17 фотографий, которые отвечают на вопрос "Что будет, если...?" 17 фотографий, которые отвечают на вопрос "Что будет, если...?"

На что жалуетесь?

Вернуться