30 гениальных решений повседневных проблем

Человек умеет адаптироваться к любой ситуации. Нет молотка — можно забить гвоздь микроскопом, это всем известно. Шатается стол — можно подложить под него кусок картона, ну и так далее. В этой подборке вы увидите массу забавных и умных нестандартных решений, которые делают жизнь лучше. Вам понравится!

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1. Места для отдыха на территории колледжа: солнечные батареи одновременно обеспечивают питание для зарядных портов на столе и служат укрытием от солнца 1 Источник:

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2. Этот стол для пикника, который подходит и для инвалидов-колясочников 1 Источник:

3. Супермаркет Таиланда отказывается от пластиковой упаковки, делая выбор в пользу банановых листьев 1 Источник:

4. "Индикатор занятости в домашнем офисе — светодиоды с поддержкой WiFi в дверном проёме связаны с моим рабочим календарём. Когда я нахожусь на совещании, свет становится красным, и дети знают, что входить нельзя" 1 Источник: Жёлтый цвет — следует сначала постучать, зелёный — можно зайти поболтать/порисовать на доске.

5. В аэропорту Балтимора можно научиться основам сердечно-лёгочной реанимации 0 Источник:

6. На этой парковке горят огни, показывающие, где свободные места. Гениально 1 Источник:

7. Пандус для уток 0 Источник:

8. На перилах смотровой площадки в Неаполе есть описание открывающегося вида для слепых, шрифтом Брайля 1 Источник:

9. "В нашем парке установили оборудование для тренировок на открытом воздухе с видом на детскую площадку" 1 Источник:

10. В этом парке есть крошечный фонтан для собак 1 Источник:

11. Раковина со специальной зоной для сушки посуды 1 Источник:

12. Удобный стол для пикника с возможность сидеть с торцов 1 Источник:

13. Эти скамейки превращаются в столы 1 Источник:

14. Хорошо заметные светофоры 1 Источник:

15. Тележка для покупок со ступенькой для ребёнка 1 Источник:

16. Лифт с ручным и ножным управлением 1 Источник:

17. Время почитать детям сказку 0 Источник:

18. Вилка, которую удобно вытаскивать из розетки 0 Источник:

19. На стенах мадридского метро находится весь роман о Дон Кихоте, так что вы можете читать, пока ждёте, и в следующий раз продолжить с того места, на котором остановились 0 Источник:

20. В университете есть торговый автомат со всем, что может понадобиться студенту, от гигиенических прокладок до зарядного устройства 1 Источник:

21. Миска для любителей хрустящих хлопьев с молоком 1 Источник:

22. Столы со скамейками, которые можно передвигать по рельсам 1 Источник:

23. К банке маринованных огурцов прилагается приспособление для того, чтобы их доставать 1 Источник:

24. Уголок в почтовом отделении, где можно с удобством выбрать нужный размер коробки 1 Источник:

25. Уличная стоянка для скейтов рядом с библиотекой 1 Источник:

26. Таймер для варки яиц, который варится вместе с яйцом и показывает стадии приготовления 1 Источник:

27. Ручка, в которой есть периодическая таблица Менделеева 1 Источник:

28. Очень длинные ножницы для упаковочной бумаги 0 Источник:

29. "Склад для хранения мужей" в торговом центре, с массажными креслами и зарядками для телефонов. Пока жёны ходят по магазинам, мужья отдыхают 1 Источник: