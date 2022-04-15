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30 гениальных решений повседневных проблем

30 гениальных решений повседневных проблем (31 фото)

Автор:
15 апреля 2022 15:53
Сообщество : Картинка дня
Метки: гениально. креатив   гениальное просто   дизайнерские идеи   идеи   картинка дня   круто   остроумные решения   решение проблем   это гениально   
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31
Человек умеет адаптироваться к любой ситуации. Нет молотка — можно забить гвоздь микроскопом, это всем известно. Шатается стол — можно подложить под него кусок картона, ну и так далее. В этой подборке вы увидите массу забавных и умных нестандартных решений, которые делают жизнь лучше. Вам понравится!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гениально. креатив   гениальное просто   дизайнерские идеи   идеи   картинка дня   круто   остроумные решения   решение проблем   это гениально   
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24k
Андрей Иванов Час назад
Не могу молчать:

1. Места для отдыха на территории колледжа: солнечные батареи одновременно обеспечивают питание для зарядных портов на столе и служат укрытием от солнца

В Питере у нас будут особо востребованы

2. Этот стол для пикника, который подходит и для инвалидов-колясочников

Коляска ниже, чем нормальный стул, а так всё пучком

3. Супермаркет Таиланда отказывается от пластиковой упаковки, делая выбор в пользу банановых листьев

Как раз для нас, а то нам банановые листья девать некуда

4. "Индикатор занятости в домашнем офисе светодиоды с поддержкой WiFi в дверном проёме связаны с моим рабочим календарём. Когда я нахожусь на совещании, свет становится красным, и дети знают, что входить нельзя" Жёлтый цвет следует сначала постучать, зелёный можно зайти поболтать/порисовать на доске.

А если фиолетовый - то мама с папой играют в лошадку и опять нельзя

5. В аэропорту Балтимора можно научиться основам сердечно-лёгочной реанимации

Размер титек регулируется?

7. Пандус для уток

Тапочки для тараканов

8. На перилах смотровой площадки в Неаполе есть описание открывающегося вида для слепых, шрифтом Брайля

Карл! Они сделали ОБЗОРНУЮ площадку для слепых!!!

9. "В нашем парке установили оборудование для тренировок на открытом воздухе с видом на детскую площадку"

Спорим, вы не успеете слезть с аттракциона, если ваш ребёнок навернётся с верхотуры?

10. В этом парке есть крошечный фонтан для собак

Каким местом собака будет включать кран?

13. Эти скамейки превращаются в столы

Вот именно там это очень нужно

16. Лифт с ручным и ножным управлением

Для мутантов, моя нога нажмёт сразу на две кнопки. И случайно можно легко

22. Столы со скамейками, которые можно передвигать по рельсам

Зачем?

23. К банке маринованных огурцов прилагается приспособление для того, чтобы их доставать

Вилки уже запретили?

25. Уличная стоянка для скейтов рядом с библиотекой

У нас обычно людям, катающимся на скейтах, не особо нужны библиотеки. И наоборот

26. Таймер для варки яиц, который варится вместе с яйцом и показывает стадии приготовления

Для пользователей предыдущего пункта

29. "Склад для хранения мужей" в торговом центре, с массажными креслами и зарядками для телефонов. Пока жёны ходят по магазинам, мужья отдыхают

Всё это прекрасно заменяется одной стриптизёршей и пивом. И надёжнее
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2k
Оптимистичный реалист Минуту назад
Много полезного, но есть и непонятные вещи. Наверное, потому что многое в РФ не распространено. Вот автомат со всем нужным для студентов - это что? Влияние времени, видимо. Я был студентом с 1996 по 2001. Мне нужна была степуха (зависело только от меня), проездной (который я покупал на степуху), водка-пиво-компания (пропивали остатки степухи от покупки проездного). Ах да - студенту ещё ЗНАНИЯ нужны были. Вот их я, в отличие от стипендии, получал исправно и в нужном количестве, а не как современные "студенты". Вообще, цель высшего образования - это научить человека общению и умению пользоваться литературой. Остальному научит жизнь.
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3k
вася васильев Полчаса назад
В парты))
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68k
Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
Киев. Площадь Победы. Цирк.
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