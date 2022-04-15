30 гениальных решений повседневных проблем

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Человек умеет адаптироваться к любой ситуации. Нет молотка — можно забить гвоздь микроскопом, это всем известно. Шатается стол — можно подложить под него кусок картона, ну и так далее. В этой подборке вы увидите массу забавных и умных нестандартных решений, которые делают жизнь лучше. Вам понравится!
1. Места для отдыха на территории колледжа: солнечные батареи одновременно обеспечивают питание для зарядных портов на столе и служат укрытием от солнца
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3. Супермаркет Таиланда отказывается от пластиковой упаковки, делая выбор в пользу банановых листьев
4. "Индикатор занятости в домашнем офисе — светодиоды с поддержкой WiFi в дверном проёме связаны с моим рабочим календарём. Когда я нахожусь на совещании, свет становится красным, и дети знают, что входить нельзя"
Жёлтый цвет — следует сначала постучать, зелёный — можно зайти поболтать/порисовать на доске.
8. На перилах смотровой площадки в Неаполе есть описание открывающегося вида для слепых, шрифтом Брайля
9. "В нашем парке установили оборудование для тренировок на открытом воздухе с видом на детскую площадку"
19. На стенах мадридского метро находится весь роман о Дон Кихоте, так что вы можете читать, пока ждёте, и в следующий раз продолжить с того места, на котором остановились
20. В университете есть торговый автомат со всем, что может понадобиться студенту, от гигиенических прокладок до зарядного устройства
26. Таймер для варки яиц, который варится вместе с яйцом и показывает стадии приготовления
29. "Склад для хранения мужей" в торговом центре, с массажными креслами и зарядками для телефонов. Пока жёны ходят по магазинам, мужья отдыхают
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Места для отдыха на территории колледжа: солнечные батареи одновременно обеспечивают питание для зарядных портов на столе и служат укрытием от солнца
В Питере у нас будут особо востребованы
2. Этот стол для пикника, который подходит и для инвалидов-колясочников
Коляска ниже, чем нормальный стул, а так всё пучком
3. Супермаркет Таиланда отказывается от пластиковой упаковки, делая выбор в пользу банановых листьев
Как раз для нас, а то нам банановые листья девать некуда
4. "Индикатор занятости в домашнем офисе светодиоды с поддержкой WiFi в дверном проёме связаны с моим рабочим календарём. Когда я нахожусь на совещании, свет становится красным, и дети знают, что входить нельзя" Жёлтый цвет следует сначала постучать, зелёный можно зайти поболтать/порисовать на доске.
А если фиолетовый - то мама с папой играют в лошадку и опять нельзя
5. В аэропорту Балтимора можно научиться основам сердечно-лёгочной реанимации
Размер титек регулируется?
7. Пандус для уток
Тапочки для тараканов
8. На перилах смотровой площадки в Неаполе есть описание открывающегося вида для слепых, шрифтом Брайля
Карл! Они сделали ОБЗОРНУЮ площадку для слепых!!!
9. "В нашем парке установили оборудование для тренировок на открытом воздухе с видом на детскую площадку"
Спорим, вы не успеете слезть с аттракциона, если ваш ребёнок навернётся с верхотуры?
10. В этом парке есть крошечный фонтан для собак
Каким местом собака будет включать кран?
13. Эти скамейки превращаются в столы
Вот именно там это очень нужно
16. Лифт с ручным и ножным управлением
Для мутантов, моя нога нажмёт сразу на две кнопки. И случайно можно легко
22. Столы со скамейками, которые можно передвигать по рельсам
Зачем?
23. К банке маринованных огурцов прилагается приспособление для того, чтобы их доставать
Вилки уже запретили?
25. Уличная стоянка для скейтов рядом с библиотекой
У нас обычно людям, катающимся на скейтах, не особо нужны библиотеки. И наоборот
26. Таймер для варки яиц, который варится вместе с яйцом и показывает стадии приготовления
Для пользователей предыдущего пункта
29. "Склад для хранения мужей" в торговом центре, с массажными креслами и зарядками для телефонов. Пока жёны ходят по магазинам, мужья отдыхают
Всё это прекрасно заменяется одной стриптизёршей и пивом. И надёжнее