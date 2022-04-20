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Сообщество Без кота и жизнь не та 1250 постов • 430 подписчиков подписаться
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Честная добыча: котёнок вцепился в кусок мяса

Честная добыча: котёнок вцепился в кусок мяса (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 09:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   котенок   коты   мясо   прикол   хищник   
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Совсем молодая кошка по кличке Ася мёртвой хваткой вцепилась в кусок мяса на столе и не хотела его отпускать. Выражение "не съем, так понадкусываю" наглядно.
Маленькая хищница не хочет отдавать свою добычу. Зверюга!

Источник:

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Метки: видео   животные   котенок   коты   мясо   прикол   хищник   
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3  комментария
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9k
quam mordet Полчаса назад
Я бы тоже так рычал, держа зубами кубометр шашлыка
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Ivan 7 минут назад
Честная добыча: котёнок вцепился в кусок мясаПосмотреть
Честная добыча: котёнок вцепился в кусок мяса
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29k
Slonyash 16 минут назад
Зверюга!
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