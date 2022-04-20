Честная добыча: котёнок вцепился в кусок мяса

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Совсем молодая кошка по кличке Ася мёртвой хваткой вцепилась в кусок мяса на столе и не хотела его отпускать. Выражение "не съем, так понадкусываю" наглядно.
Маленькая хищница не хочет отдавать свою добычу. Зверюга!
Источник:
АНТИФИШКИ
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